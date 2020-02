LIVE Sci alpino, SuperG Saalbach 2020 in DIRETTA: vittoria di Kilde su Caviezel e Dressen, buon quinto posto per Casse!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14:46 Prova niente male dell’azzurro Schieder che raccoglie un ottimo 25° posto a 1″82 da Kilde, punti importanti per lui.

14:34 Ecco invece la nuova classifica generale:

Kilde 982 Kristoffersen 903 Pinturault 882 Mayer 716 Feuz 697 Kriechmayr 654 Dressen 570 Paris 556 Noel 550 Jansrud 535

14:29 Questa la nuova classifica di specialità (SuperG):

Kilde 336 Caviezel 285 Jansrud 265 Mayer 264 Kriechmayr 262

14:24 Fuori Cazzaniga, azzurro tradito dalla pista che si sta deteriorando. L’ultimo italiano in gara è Schieder che partirà con il pettorale 52.

14:20 Marsaglia giunge al traguardo 23° a 2″13 da Kilde, prossimo italiano Cazzaniga con il 37.

14:18 Sta per scendere Matteo Marsaglia con il pettorale 32.

14:17 Questa la top 10 dopo 30 discese:

Kilde 58″30 Caviezel +0.15 Dressen +0.31 Walder +0.52 Casse +0.61 Pinturault +0.63 Ganong +0.64 Sander +0.64 Jansrud +0.65 Kriechmayr +0.96

14:14 Lo sloveno si difende e chiude 19° a 1″53.

14:12 Cater costretto ad aspettare che venga aggiustato il palo abbattuto da Kline.

14:09 Kline sbaglia l’ingresso curva ed inforca, completa il quadro dei 30 partenti il terzo sloveno consecutivo, vale a dire Cater.

14:08 Gran rischio sul salto finale per Kosi, alla fine lo sloveno è 20° a 2″02 dalla testa della gara. Kline pronto per partire.

14:06 Buonissima prova dell’azzurro che finisce proprio davanti a Danklmaier in 14ma posizione, a soli 11 centesimi dalla top 10. Al via Kosi.

14:05 Danklmaier è 14° a 1″10 da Kilde, ora il nostro Buzzi.

14:03 Inciampa Crawford che paga oltre 4″, l’austriaco Danklmaier è il prossimo a tentare l’assalto alla top 10.

14:02 Il transalpino perde tanto nel finale e termina 17° a 1″59, è la volta del canadese Crawford.

14:00 L’elvetico chiude 17° a 2″25 da Kilde al comando. Il francese Giezendanner al cancelletto di partenza.

13:59 Partita la prova di Gino Caviezel.

13:58 Gara momentaneamente interrotta per aggiustare un palo.

13:56 Roulin 15° a 1″26, tocca a Gino Caviezel.

13:55 Anche Hrobat non riesce a portare a compimento la gara, sul tracciato Roulin.

13:53 Esce Nyman, hanno completato la gara i primi 20 pettorali.

13:52 Ottima gara per Dressen che si piazza sul gradino più basso del podio a 31 centesimi da Kilde, scivola quinto Casse.

13:50 Tumler spazzola troppo, occhi su Dressen, probabilmente l’unico che può impensierire Kilde.

13:49 Odermatt solo 11° a 1″04, partito Tumler.

13:47 Ferstl lontanissimo, occhio ad Odermatt.

13:45 Esce Mayer! Punti pesanti che se ne vanno per l’austriaco, tocca a Ferstl.

13:44 Allegre ultimo a 1″36 dalla vetta, è il momento del pettorale rosso Mayer.

13:43 Brutta prova dell’austriaco che è nono a 96 centesimi da Kilde, parte Allegre.

13:41 Ganong sesto appena dietro a Pinturault, Kriechmayr per inserirsi sul podio.

13:39 Tanti sbagli per Feuz che alla fine esce dal tracciato. Tocca a Ganong.

13:38 Male Franz, lontano quasi un secondo dalla vetta. Feuz al cancelletto di partenza.

13:37 Jansrud era al comando ma spreca tutto nell’ultima curva presa troppo larga e chiude settimo, è il turno di Franz.

13:35 Sander sesto a 64 centesimi da Kilde, ora Jansrud, il favorito di giornata.

13:34 Kilde si mette davanti per 15 centesimi ma anche il norvegese non ha fatto una gara perfetta. Tocca a Sander.

13:32 Il transalpino è quarto, appena dietro al nostro Casse. Occhi puntati su Kilde.

13:30 Caviezel rifila 37 centesimi a Walder con una prova non indimenticabile. Attenzione a Pinturault.

13:29 Walder balza al comando per 9 centesimi, Casse abbandona il leader’s corner. Ora il primo big: lo svizzero Caviezel.

13:27 Anche Clarey dietro a Casse: il transalpino accusa 45 centesimi di ritardo.

13:24 L’americano paga 55 centesimi a Cassa, è la volta del francese Clarey.

13:23 Prova discreta di Casse con qualche sbavatura di troppo però, tocca a Cochran-Siegle.

13:21 Finalmente si comincia! Partito Casse.

13:19 Anche il terzo apripista scende, si vuole avere una visione completa delle condizioni della pista prima di dare il via alla gara.

13:17 Secondo apripista, non sembrano più esserci problemi e quindi si dovrebbe partire a brevissimo.

13:15 Apripista nuovamente sul tracciato, finalmente si comincia?

13:13 La situazione è piuttosto surreale, tantissimi allenatori in pista continuano a togliere neve dalla pista.

13:09 Partenza alle ore 13:15 secondo le ultime indicazioni.

13:07 Continuano le operazioni in pista.

13:02 Il problema è in entrata curva dove c’è troppa neve, a spalare in questo momento ci sono gli allenatori!

13:00 Torna a nevicare e la gara viene interrotta prima di cominciare, si deve spalare un po’ di neve.

12:57 Partito l’apripista, le condizioni meteorologiche sono cambiate sensibilmente e la pista sembra ottima.

12:55 Da tenere d’occhio anche l’altro norvegese Jansrud e gli austriaci Kriechmayr e Mayer. Tutti questi possono ambire ad un piazzamento sul podio.

12:50 Cerca il riscatto Kilde dopo il decimo posto di ieri: il norvegese oggi indosserà il pettorale numero 7 ed è uno dei favoriti per la vittoria.

12:45 Nella discesa di ieri il successo è andato al tedesco Dressen che ha preceduto gli svizzeri Feuz e Caviezel rispettivamente di 7 e 9 centesimi.

12:40 Ad aprire le danze sarà il nostro Mattia Casse. I pettorali degli altri italiani: con il 27 Buzzi, con il 32 Marsaglia, con il 37 Cazzaniga e con il 52 Schieder.

12:35 Le condizioni sono effettivamente migliorate ma la gara sarà comunque al limite.

12:30 Partenza confermata alle ore 13!

12:03 Non si parte nemmeno alle 12:30! Il vento si è calmato ma la forte nevicata ha creato problemi per le traiettorie. Partenza posticipata alle 13, mentre la giuria si riunirà alle 12:30.

11:30 Ennesimo rinvio! Partenza posticipata alle 12:30 con la giuria che si riunirà e prenderà una nuova decisione alle 12.

11:00 Niente da fare per le 11:30, la giuria ha deciso di rimandare la partenza di altri 30 minuti. Si comincia dunque alle ore 12.00 con prossime dichiarazioni ufficiali alle ore 11:30.

10.33 La partenza della gara è stata posticipata alle ore 11.30. La prossima decisione della giuria verrà presa alle ore 11.00.

10.22 A causa della nevicata in corso e del forte vento la giuria di Saalbach ha deciso che la partenza del supergigante maschile avverrà dallo start di riserva. Alle 10.30 decisione sull’orario di partenza.

10.20 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del supergigante di Saalbach (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Sulle nevi austriache si andrà a concludere la due-giorni che è andata a sostituire la trasferta cinese di Yanqing, cancellata per le ben note questioni del coronavirus. Dalle ore 11.00, quindi, andrà in scena una gara di capitale importanza in una rincorsa al successo finale nella quale tutti i grandi favoriti stanno mancando occasioni a raffica.

Uno tra Henrik Kristoffersen, Aleksander Aamodt Kilde e Alexis Pinturault farà sua la Sfera di Cristallo, ma al momento è la pressione a dominare la scena. Ieri, per esempio, Aamodt Kilde voleva fare la voce grossa in discesa e, invece, non è andato oltre la decima posizione per un misero bottino di 26 punti. La classifica generale ora vede Kristoffersen primo con 903 punti, contro gli 882 del suo connazionale e gli 842 di Pinturault. Il SuperG di oggi diventa un vero e proprio bivio per Aamodt Kilde. Un ennesimo fallimento potrebbe minare la sua corsa verso il titolo sia a livello di punti, sia mentale.

Gli avversari non mancheranno. Gli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr si sono sempre ben comportati in questa specialità nel corso di questa stagione, per cui saranno i pericoli pubblici numero uno, senza dimenticare i vari Kjetil Jansrud, Thomas Dressen, Beat Feuz e Mauro Caviezel. Per quanto riguarda i nostri colori, invece, il canovaccio è sempre il medesimo: sperare che uno dei nostri portacolori azzecchi la gara perfetta. Un sogno che, al momento, è rimasto troppo spesso tale.

Il SuperG di Saalbach prenderà il via (salvo bizzer del meteo, dato che è prevista molta neve) alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.

