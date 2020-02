LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2020 in DIRETTA: Vlhova super favorita, Federica Brignone per la top15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA START-LIST DELLO SLALOM DI KRANJSKA GORA

Le dichiarazioni di Marta Bassino – La cronaca del gigante di ieri – Le classifiche della Coppa del Mondo

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI KRANJSKA GORA ALLE 10.15 E 13.45 (DOMENICA 16 FEBBRAIO)

Loading...

Loading...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Sulla pista denominata Podkoren (ore 10.15 la prima manche, 13.45 la seconda) andrà in scena il secondo appuntamento di questo fine settimana che potrebbe davvero andare a riscrivere la vetta della classifica. Il perdurare dell’assenza di Mikaela Shiffrin rischia davvero di rivoluzionare ogni discorso. L’americana al momento conduce ancora con 1225 punti nella lotta verso la Sfera di Cristallo, ma Federica Brignone si è portata a quota 1112 mentre Petra Vlhova è terza con 971.

Per la valdostana, quindi, c’è la necessità di mettere in cascina qualche punto anche oggi, nella disciplina meno congeniale. Già entrare nelle top15 potrebbe essere un risultato da sottolineare, contando che Petra Vlhova partirà per fare bottino pieno e, con questi 100 punti, potrebbe sicuramente rimettersi in piena corsa per il titolo. Sarà uno slalom dai cuori forti oggi a Kranjska Gora, senza ombra di dubbio.

Anche la Coppa di specialità sarà rimessa in bilico, dato che Shiffrin rimarrà ferma a 440 punti contro i 360 di Vlhova, con numerose rivali che proveranno ad emergere, come Anna Swenn-Larsson, Katharina Liensberger, Michelle Gisin e l’ottima Wendy Holdener vista ieri. La prima manche dello slalom di Kranjska Gora scatterà alle ore 10.15, mentre la seconda e decisiva prenderà il via alle ore 13.45. OA Sport vi propone la DIRETTE LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un istante di questo rush finale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse