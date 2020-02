Sci alpino, Aleksander Aamodt Kilde si prende tutto nel superG di Saalbach. Quinto posto per Mattia Casse

Aleksander Aamodt Kilde si prende tutto. Il norvegese fa suo il superG di Saalbach (prima vittoria stagionale) e soprattutto si porta in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo e anche a quella di specialità. Missione compiuta dunque per Kilde, che vince una gara sprint (59 secondi) e al limite della regolarità. Infatti la forte nevicata ha portato gli organizzatori e federazione a continui spostamenti dell’orario di partenza, con addirittura degli ulteriori stop durante la gara per pulire la pista.

Alla fine è stato il norvegese a prendersi la prima posizione, precedendo di 15 centesimi lo svizzero Mauro Caviezel e di 31 centesimi il tedesco Thomas Dressen, che bissa il podio in quel di Saalbach dopo la vittoria di ieri in discesa. Quarta posizione per l’austriaco Christian Walder, che paga un ritardo di 52 centesimi dalla vetta.

Ottimo il quinto posto di Mattia Casse, che eguaglia il suo miglior risultato stagionale. L’azzurro, partito con il pettorale numero uno, ha chiuso a 61 centesimi da Kilde. Importante in ottica classifica di Coppa del Mondo la sesta posizione del francese Alexis Pinturault (+0.63), che precede l’americano Travis Ganong e il tedesco Andreas Sander, entrambi staccati di 64 centesimi dalla testa della classifica. Chiudono la Top-10 il norvegese Kjetil Jansrud (+0.65) e l’austriaco Vincent Kriechmayr (+0.96). Più attardati gli altri azzurri: Emanuele Buzzi (+1.10), Matteo Marsaglia (+2.13).

Come detto c’è stato il sorpasso nella classifica generale di Aleksander Aamodt Kilde ai danni del connazionale Henrik Kristoffersen. Il primo conduce con 982 punti contro i 903 del connazionale, mentre al terzo posto c’è Alexis Pinturault (882). In quella di supergigante sempre in testa Kilde (336) davanti a Caviezel (285), Jansrud (265) e Matthias Mayer (264), ex leader ed oggi uscito.

