Sci alpino, Mattia Casse: “Meglio quinto che fuori dalle classifiche: mi sto avvicinando ai migliori”

Mattia Casse ha conquistato un buon quinto posto nel superG di Saalbach, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurro ha ottenuto un buon risultato sul pendio austriaco, al termine di una gara rinviata più volte a causa delle avverse condizioni meteo. Il nostro portacolori può ritenersi ampiamente soddisfatto della sua prestazione e ha palesato il suo entusiasmo ai microfoni della Fisi: “Sono abbonato al quinto posto? Meglio quinto che fuori dalle classifiche. Semplicemente oggi partire con il numero 1 non facile, ma è una condizione che a me piace. Ho spinto a tutta, senza pensarci troppo. Ho perso qualcosa nella parte finale nella parte finale. Ma tutto sommato sono soddisfatto. I risultati vanno valutati solo a fine stagione: dopo Cortina faremo i conti, però mi sto avvicinando sempre più ai migliori. Rimane per ora il mio obiettivo da inseguire e cioè quello di andare forte anche in discesa. Riguardo alla pista, io penso che se si parte significa che le condizioni ci sono, e devo dire che gli organizzatori hanno fatto un buon lavoro: con il vento e la neve che c’erano, io ho trovato una pista buona“.

