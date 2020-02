Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020: Aleksander Aamodt Kilde rafforza la propria leadership dopo il superG di Saalbach

Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde si è aggiudicato il superG di Saalbach-Hinterglemm (Austria), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Lo sciatore scandinavo ha preceduto lo svizzero Mauro Caviezel e il tedesco Thomas Dressen, rafforzando quindi la propria leadership nella classifica generale e svettando anche in quella di specialità. Colpo doppio dunque per lui in questa gara molto condizionata dal meteo e dalla tante neve in pista.

Classifica Coppa del Mondo generale sci alpino maschile 2020

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 982 punti

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 903 punti

3. Alexis Pinturault (FRA) 882 punti

4. Matthias Mayer (AUT) 716 punti

5. Beat Feuz (SUI) 697 punti

6. Vincent Kriechmayr (AUT) 654 punti

7. Thomas Dressen (GER) 570 punti

8. Dominik Paris (ITA) 556 punti

9. Clement Noel (FRA) 550 punti

10. Kjetil Jansrud (NOR) 535 punti

Classifica Coppa del Mondo superG sci alpino maschile 2020

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 336 punti

2. Mauro Caviezel (SUI) 285 punti

3. Kjetil Jansrud (NOR) 265 punti

4. Matthias Mayer (AUT) 264 punti

5. Vincent Kriechmayr (AUT) 262 punti

6. Marco Odermatt (SUI) 185 punti

7. Mattia Casse (ITA) 177 punti

8. Thomas Dressen (GER) 164 punti

9. Dominik Paris (ITA) 145 punti

10. Travis Ganong (USA) 124 punti

Foto: LaPresse