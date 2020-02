Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020: Aleksander Aamodt Kilde si porta a 21 punti da Kristoffersen dopo la discesa di Saalbach

Senza mezzi termini una occasione gettata alle ortiche per Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese, infatti, chiude solamente al decimo posto la discesa di Saalbach (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 e non approfitta del fatto che i suoi rivali in classifica non prendessero parte alla prova. Con questo risultato lo scandinavo mette in tasca solamente 26 punti e si porta a meno 21 dal connazionale Henrik Kristoffersen che guida la classifica con 903 punti contro i suoi 882 e gli 842 di Alexis Pinturault. Per la classifica di discesa, invece, Beat Feuz è davvero ad un passo dalla vittoria con 600 punti contro i 406 di Thomas Dressen.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2019-2020

1. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 903

2. Aleksander Kilde (Norvegia) 882

3. Alexis Pinturault (Francia) 842

4. Matthias Mayer (Austria) 716

5. Beat Feuz (Svizzera) 697

6. Vincent Kriechmayr (Austria) 628

7. Dominik Paris (Italia) 556

8. Clement Noel (Francia) 550

9. Loic Meillard (Svizzera) 514

10. Thomas Dressen (Germania) 510

CLASSIFICA GENERALE DISCESA 2019-2020

1 Beat Feuz (Svizzera) 600 punti

2 Thomas Dressen (Germania) 406

3 Dominik Paris (Italia) 384

4 Vincent Kriechmayr (Austria) 344

5 Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) 333

6 Matthias Mayer (Austria) 324

7 Johan Clarey (Francia) 301

8 Kjetil Jansrud (Norvegia) 208

9 Carlo Janka (Svizzera) 199

10 Maxence Muzaton (Francia) 189

Foto: Lapresse