LIVE Sci alpino, Parallelo Chamonix 2020 in DIRETTA: gara e Coppa per Meillard. Azzurri giù dal podio: out ai quarti Maurberger, fuori agli ottavi Borsotti e De Aliprandini.

14.37: Grazie per averci seguito, appuntamento a giovedì per la prima di due gare di Saalbach, buona domenica

14.36: Il podio del gigante parallelo di Chamonix: 1) Meillard (Sui), 2) Tumler (Aut), 3) Schmid (Ger)

14.35: Lo svizzero Meillard vince anche la Coppa del Mondo di slalom parallelo, assegnato con sole due gare

14.34: VINCE LO SVIZZERO MEILLARD che batte per 25 centesimi l’austriaco Tumler in finale!

14.32: Sbaglia Ford e consegna al tedesco Schmid il terzo gradino del podio. Ora Austria contro Svizzera: Tumler contro Meillard

14.30: Lo sloveno Kranjec conquista il quinto posto battendo per 5 centesimi il francese Favrot

14.28: Maurberger non parte e Kilde chiude al settimo posto

14.25: Queste le finali:

Primo posto: Tumler-Meillard

Terzo posto: Ford-Schmid

Quinto posto: Favrot-Kranjec

Settimo posto: Maurberger-Kilde

14.23: Sarà lo svizzero Meillard ad affrontare Tumler in finale. Schmid inforca a tre porte dalla fine

14.21: Altri punti preziosi persi da Kilde che esce nel finale e sarà settimo, mentre Kranjec che vince la sfida farà la finale per il quinto posto

14.19. Ford esce nella parte alta e rischia di falciare l’austriaco Tumler che è dunque il primo finalista

14.16: Maurberger, uscito malconcio (ma sugli sci) dalla caduta nei quarti non partecipa al torneo per il quinto posto e Favrot dunque si qualifica alla finale per il quinto posto

14.14: Le semifinali per il primo posto:

Ford-Tumler

Schmid-Meillard

Le semifinali per il quinto posto:

Favrot-Maurberger

kranjec-Kilde

14.12: Recupera poco il norvegese Kilde su Pinturault e Kristoffersen perchè sbaglia nel finale e passa il turno lo svizzero Meillard

14.11: Stesso tempo tra Schmid e Kranjec e il tedesco passa il turno per il pettorale più basso

14.03: Se ne va la possibilità di podio per Maurberger e per l’Italia nella parte più complicata della pista rosaa. Maurberger viene catapultato fuori da un dosso e resta a terra

14.02: Lo statunitense Ford sulla rossa riesce ad avere la meglio per 15 centesimi sull’ultimo francese in gara, Favrot

14.01: Così i quarti di finale:

Ford-Favrot

Maurberger-Tumler

Schmid-Kranjec

Meillard-Kilde

13.59: Niente da fare per De Aliprandini che subisce un ritardo di 38 centesimi da Kilde che dunque sarà il meglio piazzato dei tre litiganti per la Coppa del Mondo

13.58: Lo svizzero Meillard approfitta dell’uscita del canadese Read ed è ai quarti. Il settimo su sette a passare il turno sulla blù

13.56: FUORI ANCHE KRISTOFFERSEN. Lo slovenio Kranjkec è in testa dall’inizio alla fine e batte il norvegese leader di Coppa per 13 centesimi. Nulla di fatto tra i due litiganti, vedremo tra poco Kilde contro De Aliprandini

13.55:: ESCE PINTURAULT! Sbaglia e lascia via libera al tedesco Schmid

13.54: Esce lo specialista tedesco Strasser e dunque sarà l’austriaco Tumler l’avversario di Maurberger nei quarti

13.52: QUARTI DI FINALE PER MAURBERGER!!! L’azzurro batte con 32 centesimi di vantaggio il croato Zubcic. Il tracciato blù, quello di Maurberger , sembra il più veloce

13.51: Il francese Favrot riesce a passare il turno nella battaglia con l’austriaco Gstrein per 8 centesimi

13.50: Passa il turno lo statunitense Ford che approfutta dei tanti errori di Borsotti e si qualifica ai quarti

13.49: Gli ottavi di finale secchi:

Giovanni Borsotti (Italia) vs Tommy Ford (USA)

Thibaut Favrot (Francia) vs Fabio Gstrein (Austria)

Simon Maurberger (Italia) vs Filip Zubcic (Croazia)

Thomas Tumler (Svizzera) vs Linus Strasser (Germania)

Alexis Pinturault (Francia) vs Alexander Schmid (Germania)

Zan Kranjec (Slovenia) vs Henrik Kristoffersen (Norvegia)

Loic Meillard (Svizzera) vs Erik Read (Canada)

Aleksander Kilde (Norvegia) vs Luca De Aliprandini (Italia)

13.48: Esce il norvegese Haugan e dunque anche de aliprandini, NONOSTANTE UN ERRORE, E’A GLI OTTAVI!!!

13.46: E rimonta anche Kilde! Sfrutta un errore di Windingstad nel finale quando Kilde era già davanti e va agli ottavi

13.45: Mantiene 1 decimo dei 5 alla partenza di vantaggio il canadese Read che elimina il francese Sarrazin

13.44: Grande rimonta dello svizzero Meillard che con un solo centesimo di vantaggio batte il norvegese Haugen

13.43: Che recupero di Kristoffersen! Il norvegese non molla mai: ancora una volta si rifà nella seconda manche e batte Schwarz con 23 centesimi di vantaggio

13.41: Lo sloveno Kranjec non ha problemi ad umentare il vantaggio e a battere con 72 centesimi di vantaqgio Muffat-Jeandet

13.41: Sul velluto il tedesco Schmid che passa il turno con 11 centesimi di vantaggio su Leitinger

13.40: Tutto facile per Pinturault che chiude con 74 centesimi di vantaggio su Faivre il derby francese e va agli ottavi

13.39: Il tedesco Strasser resiste alla rimonta di Solheim e mantiene 12 centesimi di vantaggio

13.38: Tumler, che partiva con mezzo secondo di vantaggio, commette diversi errori ma mantiene 6 centesimi di vantaggio su Philp

13.37: Un solo centesimo premia il croato Zubcic nella sfida contro Braathen e dunque il croato affronterà Maurberger agli ottavi

13.36: MAURBERGER AGLI OTTAVI! Come Borsotti aveva netto vantaggioo nel finale e Luitz nel tentativo di rimonte esce

13.35: L’austriaco Gstrein si difende dal’attacco di Trikhichev e supera il turno con 13 centesimi di vantaggio

13.34: Riesce la rimonta al francese Favrot che supera per 6 centesimi Jakobsen e avanza agli ottavi

13.33: E’ lo statunitense Ford l’avversario di Borsotti. Soli 4 centesimi di vantaggio su Hadalin

13.32: BORSOTTI E’ AGLI OTTAVI! Nef esce nel finale ma era già nedttamente dietro. Bravo l’azzurro!

13.30: Vittoria per De Aliprandini, nonostante qualche problema nel finale, per 12 centesimi sul norvegese Haugan

13.29: Il norvegese Windingstad, vincitore in Val Badia, batte per 21 centesimi il compagno Kilde

13.28: Errore del francese Sarrazin che era stato grande protagonista in Val Badia, vince il canadese Read che avrà 5 decimi di vantaggio nella seconda parte di gara

13.27: Il norvegese Nestvold-Haugen rifila 13 centesimi allo svizzero Meillard

13.26: L’austriaco Schwarz vince la super sfida con il norvegese Kristoffersen per 10 centesimi, sarà battaglia nella seconda manche

13.25: Netta vittoria per lo sloveno Kranjec che rifila 44 centesimi al francese Muffat-Jeandet

13.24: Bene il tedesco Schmid che si impone con 29 centesimi di vantaggio sull’austriaco Leitinger

13.23: Entra nel vivo la lotta per la Coppa del Mondo. Sbaglia il francese Faivre e favorisce il connazionale Pinturault che ha 48 centesimi di vantaggio

13.22: Esce il norvegese Soheim e dunque il tedesco Strassera partirà con 5 decimi di vantaggio

13.21: L’austriaco Tumler sfrutta l’errore del canadese Philp e partirà nella seconda manche con 5 decimi di vantaggio

13.20: Il norvegese Braathe n con il colpo di reni vince per soli 6 centesimi la sfida con il croato Zubcic

13.19: Bravo l’azzurro Maurberger che rifila 16 centesimi al tedesco Luitz

13.18: Ancora equilibrio con l’austriaco Gstrein che batte per 9 centesimi il russo Trikhichev

13.17: Anche qui 3 centesimi di vantagtgio per lo svedese Jakobsen sul francese Favrot

13.16: Lo statunitense Ford vince per 3 centesimi su Hadalin, sarà battaglia nella seconda manche

13.15: Borsotti vince la prima manche con 26 centesimi sullo svizzero Nef

13.13: Sedicesimi su due sfide, dagli ottavi in avanti sfida secca

13.10: Sfide non semplici per gli italiani, nonostante il risultato delle qualificazioni che hanno visto Borsotti primo, De Aliprandini secondo e Maurberger quinto. Borsotti se la vedrà con lo svizzero Nef, De Aliprandini con il norvegese Haugan e Maurberger contro il forte tedesco Luitz

13.03: Battaglia nella battaglia per la Coppa del Mondo generale. Pinturault è apparso in grande condizione questa mattina, facendo segnare il terzo miglior tempo complessivo, molto bene anche il norvegese Kilde, 18mo, dopo un’ottima prima manche, mentre Kristoffersen (che dopo la prima manche era fuori dai 32) è riuscito ad entrare per il rotto della cuffia: 27mo

13.00: Splendidi gli azzurri nelle qualificazioni: miglior tempo per Borsotti, secondo per De Aliprandini, quinto per Maurberger. Eliminati Sala e Tonetti

12.59: Questi gli accoppiamenti del primo turno (sedicesimi di finale):

Giovanni Borsotti (Italia) vs Tanguy Nef (Svizzera)

Stefan Hadalin (Slovenia) vs Tommy Ford (USA)

Kristoffer Jakobsen (Svezia) vs Thibaut Favrot (Francia)

Pavel Trikhichev (Russia) vs Fabio Gstrein (Austria)

Stefan Luitz (Germania) vs Simon Maurberger (Italia)

Lucas Braathen (Norvegia) vs Filip Zubcic (Croazia)

Thomas Tumler (Svizzera) vs Trevor Philp (Canada)

F. Solheim (Norvegia) vs Linus Strasser (Germania)

Mathieu Faivre (Francia) vs Alexis Pinturault (Francia)

Alexander Schmid (Germania) vs Roland Leitinger (Austria)

Zan Kranjec (Slovenia) vs Victor Muffat-Jeandet (Francia9

Marco Schwarz (Austria) vs Henrik Kristoffersen (Norvegia)

L. Nestvold-Haugen (Norvegia) vs Loic Meillard (Svizzera)

Erik Read (Canada) vs Cyprien Sarrazin (Francia)

Rasmus Windingstad (Norvegia) vs Aleksander Kilde (Norvegia)

Timon Haugan (Norvegia) vs Luca De Aliprandini (Italia)

12.55: Buongiorno e bentrovati agli appassionati di sci alpino. Tra venti minuti prende il via la fase ad eliminazione diretta dello slalom gigante parallelo maschile di Chamonix

10.39: Appuntamento alle 13 circa per la fase ad eliminazione diretta dello slalom gigante parallelo di Chamonix: primo turno (sedicesimi) con doppia sfida e dal secondo turno in poi sfida secca

10.38: Dalle 13.15 la fase ad eliminazione diretta: Borsotti affronterà lo svizzero Nef, De Aliprandini se la vedrà con il norvegese Haugan e Maurberger avrà una sfida durissima con il tedesco Luitz

10.35: Questa la classifica finale delle qualificazioni:

1 BORSOTTI Giovanni ITA 41.24

2 DE ALIPRANDINI Luca ITA 41.36 +0.12

3 PINTURAULT Alexis FRA 41.58 +0.34

4 STRASSER Linus GER 42.65 +0.41

5 MAURBERGER Simon ITA 41.68 +0.44

6 SCHWARZ Marco AUT 41.69 +0.45

7 MEILLARD Loic SUI 41.70 +0.46

8 JAKOBSEN Kristoffer SWE 41.71 +0.47

8 GSTREIN Fabio AUT 41.71 +0.47

10 SARRAZIN Cyprien FRA 41.75 +0.51

10.31: 41mo posto per Torsti e si chiude così la qualificazione. Tra poco la classifica. Ci sono due italiani ai primi due posti, Borsotti primo, De Aliprandini secondo, quinto posto per Maurberger. Eliminati Tonetti e Sala

10.30: Meiners è eliminato come Raposo che esce di scena subito

10.29: Rischia di uscire l’azzurro Sala che esce di scena con il 42mo tempo, fuori anche Strolz. Ci saranno tre azzurri (tutti nei primi cinque posti) nella fase ad eliminazione diretta

10.28: Trikhichev qualificato con il 24mo tempo, Zampa è eliminato

10.27: Qualificazione assicurata per Favrot, 24mo, fuori il bulgaro Popov. Kristoffersen è qualificato

10.26: E’ PRIMOOOOOOOOOOOOOOO BORSOTTIIIIIIIII!!! 41″24 con un errore grave! Simonet eliminato

10.25: Il canadese Philps si qualifica con il 12mo tempo, Schmidiger è già eliminato

10.24: Si qualifica Tumler con il 18mo tempo, esce di scena l’azzurro Tonetti che ha dovuto rischiare per recuperare

10.23: Solheim 22mo, Murisier 27mo, Haugasn è 26mo ed esce Brennsteiner. Kristoffersen dovrebbe qualificarsi

10.21: BRAVO MAURBERGER!!! Quarto posto per l’azzurro con 41″68, Sarrazin è settimo con 41″75. Due azzurri fra i primi quarttro!!!

10.20: Leitinger mette al sicuro la qualificazione, decimo con 41″81, 23mo Nef con 42″22

10.19: E’ PRIMOOOOOOOOOOO DE ALIPRANDINI!!! 21″46, GRAN MANCHE!!! Read è 17mo con 42″07

10.18: Hadalin si inserisce all’11mo posto con 41″85, non una gran manche per lui, 41″92 per Schmid che è 13mo

10.17: Jakobsen si impone con 41″76 ed è sesto, Caviezel indietro: 42″39, 19mo a rischio qualificazione

10.16: Gstrein si inserisce al quinto posto con 41″75, esce di scena nel finale Olsson

10.15: Muffat-Jeandet è 11mo con 42″03, Nestvold Haugen è 12mo con 42″10

10.14: Secondo tempo per il tedesco Strasser con 41″65, settimo Windingstad con 41″83

10.13: Entrambi dietro a Kristoffersen, Faivre 42″14, Matt 42″34

10.12: Braathen vince la sfida ed è ottavo con 41″95 è ottavo, esce di scena Foss-Solevaag

10.11: L’austriaco Schwarz si inserisce al secondo posto con 41″79, terza piazza per Meillard con 41″80

10.10: Sfida ad alto livello: 41″80 per Zubcic, 41″84 per Ford

10.09: Bene Kilde che mette al sicuro la qualificazione con 41″87, mentre Luitz pareggia il tempo di Kristoffersen: 42″13

10.08: Kranjec chiude con 41″80, Feller 42″56 e va dietro a Kristoffersen che potrebbe aver piazzato la manche giusta per la rimonta

10.06: Per Pinturault un tempo complessivo di 41″58, Kristoffersen scia meglio e chiude con 42″13

10.05: Tra pochi istanti il via alla seconda manche con la sfida tra Pinturault e Kristoffersen che deve rimontare per entrare nella fase ad eliminazione diretta

9.58: Questa la top ten dopo la prima manche di qualificazione. Tra poco la seconda manche a piste invertite:

1 BORSOTTI Giovanni ITA 20.55

2 READ Erik CAN 20.69

3 PINTURAULT Alexis FRA 20.74

4 FORD Tommy USA 20.75

5 MAURBERGER Simon ITA 20.77

5 GSTREIN Fabio AUT 20.77

7 DE ALIPRANDINI Luca ITA 20.79

8 PHILP Trevor CAN 20.81

9 SCHWARZ Marco AUT 20.83

10 HADALIN Stefan SLO 20.84

9.58: Il finlandese Torsti con 21″38 vince la sfida contro lo statunitense Raposo: 21″94

9.55: Fuori sia il tedesco Meisen e lo statunitense Winters

9.54: L’austriaco Strolz con 21″20 batte per un centesimo l’olandese Meiners (21″21)

9.53: Equilibratissima la sfida che vede il russo Trikichev con 21″12 battere l’azzurro Sala con 21″14, 31mo posto per lui

9.52: Lo slovacco Zampa con 21″01 batte il francese Favrot (21″20)

9.51. PRIMOOOOOOOOOOOO BORSOTTIIIIII!!! Gran tempo dell’azzurro che vince con 20″55 davanti al bulgaro Popov (21″57)

9.50: Bene i canadesi: Philp con 20″81 batte lo svizzero Simonet (21″00)

9.49: Molto alto il tempo di Tonetti che chiude con 21″69 (35mo), lo svizzero Schmidiger vince con 21″44

9.48: Lo svizzero Tumler chiude la sua gara con 21″05, fuori l’austriaco Raschner

9.47: Il norvegese Haugan con 21″00 vince la battaglia con l’austriaco Brennsteiner (21″06)

9.46: Lo svizzero Murisier vince con 21″03 in rimonta contro il norvegese Solheim (21″14)

9.45: GRANDE MAURBERGER!!! E’ quarto lì’azzurro con 20″77, Sarrazin sbaglia e recupera: (20″94)

9.44: Vittoria di misura dell’austriaco Leitinger con 20″89 davanti allo svizzero Nef (21″00)

9.43: E’ QUINTO LUCA DE ALIPRANDINI!!! Nonostante un errore nel finale l’azzurro chiude con 20″79 perde la sfida con il canadese Read che fa segnare il miglior tempo con 20″69

9.42: Lo sloveno Hadalin con 20″84 batte il tedesco Schmid (21″14)

9.41: Bravo lo svedese Jakobsen che con 20″86 batte nettamente lo svizzero Caviezel (21″26)

9.40: Gran tempo dell’austriaco Gstrein che con 20″77 batte lo svedese Olsson (21″14)

9.39: Ancora un successo francese con Muffat-Jeandet che, con 21″04) batte il norvegese Nestvold-Haugen con 21″34

9.38: Lo specialista tedesco Strasser vince con 20″93 la sfida contro il norvegese Windingstad (21″08)

9.37: Sulla neve di casa il francese Faivre vince con 20″95 la sfida con l’austriaco Matt (21″25)

9.36: Il norvegese Braathen con 20″99 si impone su Foss-Solevaag (21″57)

9.35: L’austriaco Schwarz con 20″83 batte lo svizzero Meillard con 20″86

9.34: Gran tempo dello statunitense Ford che con 20″75 batte un buon Zubcic (20″84)

9.33: Il norvegese Kilde con 21″02 batte il tedesco Luitz con 21″17

9.32: Lo sloveno Kranjec vince con 21″04 la sfida contro l’austriaco Feller (21″34)

9.31: INCREDIBILE! Escono sia Yule che Noel! Eliminati entrambi

9.30: Pinturault vince la sfida con Kristoffersen con 20″64, 21″40 Kristoffersen

9.26: Prima sfida spettacolare: Pinturault contro Kristoffersen

9.21: Nella prima parte di gara prendono il via 54 atleti, di cui solo 32, in base alla somma dei tempi delle due manches disputate sulle due piste, si qualificheranno per la fase dinale ad eliminazione diretta in programma alle 13.15

9.17: Sono cinque gli azzurri in gara, non c’è Vinatzer. Maurberger, Tonetti, Borsotti e Sala

9.13. Sono tanti gli atleti che possono dire la loro in questa gara che è come sempre divisa in due: qualificazioni e fase ad eliminazione diretta

9.07: I tre grandi protagonisti della lotta per la Coppa del Mondo hanno le capacità per ben figurare oggi ma, come abbiamo già visto, il parallelo sfugge ad ogni pronostico e quindi aspettiamoci più di una sorpresa

9.04: La sfida per la coppa del Mondo vive oggi una delle sue giornate clou perchè saranno in gara tutti e tre i protagonisti della corsa alla Sfera di Cristallo: Pinturault e Kristoffersen che ieri nello slalom sono usciti e sono rimasti a bocca a asciutta e Kilde che si è sfregato le mani perchè ha passato indenne una gara dove non era al via e avrebbe potuto perdere molto terreno rispetto ai rivali

9.01: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dello slalom gigante parallelo di Chamonix

