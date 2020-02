Sci alpino, startlist e pettorali di partenza parallelo Chamonix 2020: programma, orario e tv

Prosegue domani, domenica 9 febbraio, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 09.30 si disputeranno le qualificazioni del gigante parallelo maschile di Chamonix, in Francia, che vedrà poi alle ore 13.15 la fase ad eliminazione diretta.

Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 9 FEBBRAIO

Domenica 8 febbraio

Ore 09.30: qualification race gigante parallelo maschile Chamonix

Ore 13.15: fasi finali gigante parallelo maschile Chamonix

Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST GIGANTE PARALLELO MASCHILE CHAMONIX (QUAIFICATION RACE)

RED COURSE / BLUE COURSE

1 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 1994 / 2 194364 PINTURAULT Alexis FRA 1991

2 3 511996 YULE Daniel SUI 1993 / 4 6190403 NOEL Clement FRA 1997

3 5 561244 KRANJEC Zan SLO 1992 / 6 54063 FELLER Manuel AUT 1992

4 7 202437 LUITZ Stefan GER 1992 / 8 422139 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1992

5 9 380335 ZUBCIC Filip CRO 1993 / 10 531799 FORD Tommy USA 1989

6 11 54320 SCHWARZ Marco AUT 1995 / 12 512182 MEILLARD Loic SUI 1996

7 13 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 1991 / 14 422729 BRAATHEN Lucas NOR 2000

8 15 194495 FAIVRE Mathieu FRA 1992 / 16 54170 MATT Michael AUT 1993

9 17 422278 WINDINGSTAD Rasmus NOR 1993 / 18 202451 STRASSER Linus GER 1992

10 19 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 1987 / 20 193967 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 1989

11 21 501324 OLSSON Matts SWE 1988 / 22 54444 GSTREIN Fabio AUT 1997

12 23 502015 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1994 / 24 511852 CAVIEZEL Gino SUI 1992

13 25 561322 HADALIN Stefan SLO 1995 / 26 202597 SCHMID Alexander GER 1994

14 27 990116 de ALIPRANDINI Luca ITA 1990 / 28 103729 READ Erik CAN 1991

15 29 54031 LEITINGER Roland AUT 1991 / 30 512203 NEF Tanguy SUI 1996

16 31 194873 SARRAZIN Cyprien FRA 1994 / 32 6291430 MAURBERGER Simon ITA 1995

17 33 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens NOR 1996 / 34 511896 MURISIER Justin SUI 1992

18 35 54027 BRENNSTEINER Stefan AUT 1991 / 36 422507 HAUGAN Timon NOR 1996

19 37 54252 RASCHNER Dominik AUT 1994 / 38 511638 TUMLER Thomas SUI 1989

20 39 291318 TONETTI Riccardo ITA 1989 / 40 511908 SCHMIDIGER Reto SUI 1992

21 41 103865 PHILP Trevor CAN 1992 / 42 512138 SIMONET Sandro SUI 1995

22 43 990048 BORSOTTI Giovanni ITA 1990 / 44 92720 POPOV Albert BUL 1997

23 45 194935 FAVROT Thibaut FRA 1994 / 46 700830 ZAMPA Adam SVK 1990

24 47 481327 TRIKHICHEV Pavel RUS 1992 / 48 6291574 SALA Tommaso ITA 1995

25 49 54093 STROLZ Johannes AUT 1992 / 50 400237 MEINERS Maarten NED 1992

26 51 6531936 WINTERS Luke USA 1997 / 52 202764 MEISEN Bastian GER 1996

27 53 221213 RAPOSO Charlie GBR 1996 / 54 180666 TORSTI Samu FIN 1991

