A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante femminile e slalom maschile Lillehammer, tv, streaming

L’ultimo giorno di scuola promette di regalare un finale incandescente con duelli destinati a risolversi sul filo dei centimetri. La Coppa del Mondo di sci alpino chiude le Finali di Lillehammer con il gigante femminile e lo slalom maschile: le donne gareggeranno alle 09:30 e alle 12:30, mentre gli uomini entreranno in pista alle 10:30 e alle 13:30.

Julia Scheib ha già vinto, con pieno merito, la Coppa di specialità. L’austriaca guida la graduatoria con 660 punti e quasi 200 di margine sulla più diretta inseguitrice. Tutto ancora aperto invece per gli altri due gradini del podio: a contenderseli, raccolte nel giro di 99 punti, saranno la svizzera Camille Rast, la svedese Sara Hector, il duo a stelle e strisce Mikaela Shiffrin-Paula Moltzan e la neozelandese Alice Robinson.

Il tema più interessante è però il duello per la conquista della classifica generale tra la fuoriclasse Mikaela Shiffrin e la rampante tedesca Emma Aicher. La statunitense vanta al momento 85 punti di margine sulla rivale. Mikaela Shiffrin per vincere la Coppa del Mondo deve arrivare a punti: le basta quindi conquistare il quindicesimo posto perché nelle Finali solo le prime quindici conquistano punti. Se la leader della classifica non arriva a punti si aggiudica il trofeo se Aicher non vince la gara.

Lara Della Mea entrerà in pista per ripartire all’assalto di quel primo podio in carriera nella disciplina più congeniale alle proprie caratteristiche e per difendere la Top 10 di specialità conquistata grazie alla regolarità di risultati nel corso dell’anno. L’Italia schiera un poker di qualità che sarà completato da Sofia Goggia, Asja Zenere e Anna Trocker. Sarà al via anche Laura Pirovano, vincitrice del trofeo di discesa, in forza della regola che consente a chi ha ottenuto 500 punti di gareggiare anche nelle specialità in cui non si è qualificato.

La fuoriclasse bergamasca, dopo il trionfo in SuperG, entrerà in pista senza alcuna pressione e con la voglia di stupire anche tra i pali larghi. Zenere, dopo aver rotto il ghiaccio con il podio ottenuto in Val di Fassa, proverà a farsi valere anche in gigante. Anna Trocker ha acquisito il pass per le Finali grazie alla meravigliosa doppietta messa a segno nella rassegna iridata juniores sulle nevi di Narvik. La giovanissima azzurra ha conquistato i suoi primi punti in Coppa del Mondo con lo splendido nono posto dello slalom di ieri, gara in cui ha stabilito il miglior tempo nella seconda manche,

In campo maschile si chiude con l’assegnazione dell’ultimo trofeo. Il norvegese Atle Lie McGrath, unico a vincere tre gare in stagione, parte in pole in forza dei 552 punti con cui guida la graduatoria. Alle sue spalle sono però pronti ad operare il sorpasso in volata il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, il francese Clement Noel e l’altro norvegese Henrik Kristoffersen.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza della gara conclusiva con due elementi. Alex Vinatzer, reduce da una stagione in cui si è progressivamente smarrito, cerca un sussulto per ritrovare risultato e morale, mentre Tommaso Sala insegue un piazzamento in grado di aiutarlo a migliorare il pettorale di partenza in vista della prossima stagione.

Come seguire gli eventi in tv? RaiSport HD trasmetterà in diretta le due gare. Sarà possibile seguire il gigante femminile e lo slalom maschile in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle due gare, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Mercoledì 25 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante femminile Finali Lillehammer – Diretta tv RaiSport HD

Ore 10.30 prima manche slalom maschile Finali Lillehammer – Diretta tv RaiSport HD

Ore 12.30 seconda manche gigante femminile Finali Lillehammer – Diretta tv RaiSport HD

Ore 13.30 seconda manche slalom maschile Finali Lillehammer – Diretta tv RaiSport HD

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA GIGANTE FEMMINILE HAFJELL

1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

2 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

3 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

4 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

5 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

8 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

9 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

10 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

11 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

13 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

14 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

15 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

16 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

17 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

18 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

19 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

20 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

21 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

22 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic

23 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

24 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

25 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

26 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

27 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

PETTORALI DI PARTENZA SLALOM MASCHILE HAFJELL

1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

2 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

3 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

4 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

5 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

6 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

7 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

8 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

9 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

10 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

11 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

12 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

13 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

14 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head

15 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

16 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

17 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

18 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

19 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic

20 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

21 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

22 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

23 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

24 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

25 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

26 512678 FUX Giuliano 2005 SUI