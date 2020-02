LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2020 in DIRETTA: Vlhova fa il vuoto, Brignone a 0.94. Dalle 13.00 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.37 Franziska Gritsch come quasi tutte in questi momenti inizia alla grande, tiene ben al secondo intermedio con soli 26 centesimi, nel muro accusa 74 centesimi e finisce 13esima a 1.55 con un crollo finale. Ora con il numero 23 parte la britannica Alex Tilley.

10.35 Andrea Ellenberger parte bene con 15 centesimi al primo rilevamento, quindi perde tantissimo e non si ritrova più. Conclude 14esima a 1.58. Al via ora l’austriaca Franziska Gritsch.

10.34 Kristin Lysdahl accusa subito 43 centesimi in vetta, tiene bene prima del muro, quindi arriva al traguardo in spinta ed è nona a 1.23. A questo punto tocca alla svizzera Andrea Ellenberger.

10.33 Estelle Alphand stava volando nella parte alta ma scivola e chiude anzitempo la sua gara. In vetta la pista si è velocizzata grazie al sole! Al cancelletto la norvegese Kristin Lysdahl.

10.31 Katharina Truppe inizia con un centesimo di vantaggio in alto, quindi perde mezzo secondo in poche porte, arriva al traguardo con 1.34 ed è nona. Al via ora Estelle Alphand (Sve).

10.30 Tina Robnik parte bene in vetta con un solo centesimo di distacco, ne porta 30 al secondo intermedio, quindi 43 al terzo, chiude settima a 95! Ottima prova! Al via Katharina Truppe (Aut).

10.28 Eva-Maria Brem chiude 14esima a 3.00 davvero pessima prova per l’austriaca. Ora al via Tina Robnik (Slo).

10.26 Dopo le prime 15 è in testa la slovacca Vlhova con 0.24 sulla neozelandese Robinson: le due hanno fatto il vuoto. Terza Hrovat a 0.77, quarta Holdener a 0.86. Non benissimo le azzurre: quinta Marta Bassino a 0.89, sesta Federica Brignone a 0.94. Il podio resta ancora possibile.

10.25 La slovena Hrovat fa impazzire il pubblico di casa e si inserisce in terza posizione a 0.77 da Vlhova.

10.22 Fuori la norvegese Tviberg. E intanto Petra Vlhova se la ride all’arrivo: la slovacca ed il suo allenatore Livio Magoni stanno fiutando il sangue, sanno che possono vincere la Coppa del Mondo generale.

10.21 Ottima gara della svizzera Michelle Gisin, sesta a 0.96, appena 2 centesimi dietro Federica Brignone, che non può essere soddisfatta della sua prestazione: ha perso troppo nella parte alta, quasi tutto.

10.18 La norvegese Stjernesund si aggancia ad un palo con il braccio sinistro e rimane a terra dolorante.

10.17 Sesta a 1″40 la svedese Hector. Sembrano consolidarsi le prime cinque posizioni. Bassino e Brignone si giocheranno il terzo gradino del podio, sembrano invece inarrivabili Vlhova e Robinson, salvo errori.

10.16 L’austriaca Liensberger perde tanto nel finale ed è nona a 2″02. Ora la svedese Hector.

10.14 Grave errore per Direz, la transalpina è ultima a 2″16.

10.12 L’elvetica Lara Gut-Behrami rimane troppo in curva ed è settima a 1″56. Per Marta Bassino e Federica Brignone il podio è ancora possibile, ma Vlhova e Robinson sono lontanissime e hanno sciato oggettivamente in un altro modo. Tocca alla francese Direz.

10.11 La svizzera Holdener è terza a 0.86 da Vlhova, appena davanti a Bassino e Brignone. La giornata sta prendendo una brutta piega per l’Italia.

10.09 E ci fa male Vlhova. Vola in testa con 24 centesimi su Robinson. Si è messa malissimo per Federica Brignone, che è quarta a 0.94. Il distacco è pesante.

10.07 Marta Bassino è seconda a 0.65 da Robinson, appena 5 centesimi avanti a Federica Brignone. Ora un momento chiave della stagione, c’è la slovacca Petra Vlhova: può farci malissimo…

10.06 Pazzesca Robinson. Commette un grandissimo errore, quasi si ferma, ma ciò nonostante vola in testa con ben 7 decimi su Federica Brignone. La neozelandese ha attaccato dalla prima all’ultima porta, prendendosi tanti rischi. Ora Marta Bassino.

10.05 Fa paura Robinson, è avanti di 89 centesimi al secondo intermedio!

10.04 Worley è seconda a 0.54 da Brignone, comunque ottima la francese, che era al rientro. L’azzurra è attaccabile nella parte alta, poi sul muro ha fatto la differenza da metà in giù. Tocca alla neozelandese Robinson.

10.03 0.16 di vantaggio per Worley al secondo intermedio, ma poi finisce lunga.

10.02 GRANDEEEEEEEEEEEEEEE!!! GRANDEEEEEEEEEEEEEE!!! Federica Brignone era dietro di 15 centesimi al secondo intermedio. Poi sul muro ha pennellato come di consueto, regalando arte pura! Vola in testa con 1″07 su Holtmann. E ora vediamo le altre, a partire dalla francese Worley, al ritorno dall’infortunio.

10.01 Pista molto ghiacciata, Holtmann commette solo un piccolo errore, per il resto discesa fluida e pulita. 59″47 il suo tempo. Ora Federica Brignone.

10.00 Iniziata la gara, in pista la norvegese Holtmann.

9.59 Al cancelletto di partenza la norvegese Holtmann, tra le favorite di oggi, considerando le tante assenze (oltre a Mikaela Shiffrin, ricordiamo anche la tedesca Viktoria Rebensburg e Sofia Goggia).

9.57 Le prime sette a scendere: Holtmann (Norvegia), Brignone (Italia), Worley (Francia), Robinson (Nuova Zelanda), Bassino (Italia), Vlhova (Slovacchia) e Holdener (Svizzera).

9.55 I pettorali di partenza delle italiane: 2 Federica Brignone, 5 Marta Bassino, 43 Roberta Midali, 44 Luisa Matilde Bertani, 47 Francesca Fanti (al debutto), 48 Karoline Pichler, 50 Laura Pirovano.

9.53 Petra Vlhova giunse invece nona nel gigante di Kranjska Gora 2018.

9.52 Federica Brignone ha gareggiato due volte in carriera a Kranjska Gora: fu seconda nel 2012 e sesta nel 2018.

9.49 Oggi rientra in gara anche la francese Tessa Worley dopo l’operazione al ginocchio.

9.48 La prima manche è stata tracciata da Magnus Andersson, allenatore delle americane.

9.44 Le azzurre arrivano a questa gara non in condizioni di forma eccellenti. Federica Brignone ha dovuto fare i conti a metà settimana con un virus intestinale, Marta Bassino con il mal di schiena. Entrambe hanno recuperato, ma non sono al 100%.

9.41 Federica Brignone non deve farsi distrarre da tutte queste ipotesi, ma concentrarsi su una gara alla volta, come fatto sinora.

9.39 In corsa per la Coppa del Mondo generale c’è anche la slovacca Petra Vlhova, terza a 189 punti di distanza da Federica Brignone. Oggi sarà una delle grandi favorite: la campionessa allenata da Livio Magoni punta a raccogliere 200 punti in questa tappa slovena per rilanciarsi prepotentemente nella graduatoria complessiva.

9.37 Federica Brignone, inoltre, non può non pensare anche alla classifica generale. Attualmente è seconda a -145 da Mikaela Shiffrin, ma quando tornerà l’americana dopo la morte dell’amato padre? Non si sa ancora nulla su una eventuale partecipazione al prossimo fine settimana di Crans Montana. E’ chiaro che dipende quasi tutto dall’americana: se l’assenza continuerà a protrarsi, allora l’azzurra si troverà di fronte all’occasione dell’intera carriera.

9.34 Oggi Federica Brignone affronta una delle gare più importanti della carriera. In primis per la Coppa del Mondo di gigante: l’azzurra è in testa con 375 punti, Mikaela Shiffrin è seconda a 314. Come noto, però, l’americana non è presente in Slovenia. Una grandissima occasione, dunque, per allungare: dopo oggi mancheranno solo 3 giganti al termine della stagione. La valdostana dovrà anche tenere d’occhio Marta Bassino e la slovacca Petra Vlhova, rispettivamente terza e quarta con 264 e 253 punti.

9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del gigante femminile di sci alpino a Kranjska Gora.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Sulla pista denominata Podkoren andrà in scena il gigante (prima manche ore 10.00. seconda ore 13.00) per andare a caccia di 100 punti che potrebbero riscrivere la storia di questa stagione.

Non ci sarà ancora una volta Mikaela Shiffrin, che ha deciso di prolungare la propria assenza dopo la scomparsa del padre e ora per Federica Brignone si possono aprire scenari davvero clamorosi. Al momento, infatti, la statunitense comanda con 1225 punti contro i 1080 della valdostana. Il gap si è ridotto e dopo questo weekend potrebbe assottigliarsi ulteriormente, senza contare che, in teoria, la nativa di Vail, aveva già messo in preventivo di saltare sia la tappa di Crans Montana sia quella di La Thuile. In quel caso per Brignone il sogno di puntare davvero alla Coppa si farebbe quanto mai concreto.

Il gigante odierno la vedrà pronta a battagliare con le migliori, tra le quali Marta Bassino. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo continua a confermarsi volta dopo volta ed è pronta a vendere cara la pelle, come Petra Vlhova, Alice Robinson, Mina Fuerst Holtmann e Wendy Holdener.. Si faranno sentire. invece, le assenze di Sofia Goggia e Vikotoria Rebensburg dopo gli incidenti di Garmisch anche se quella che si noterà maggiormente è quella di Mikaela Shiffrin.

Il gigante di Kranjska Gora prenderà il via alle ore 10.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per sospingere Federica Brignone e le azzurre verso la vittoria.

