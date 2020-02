Sci alpino, Mikaela Shiffrin salta le gare di Kranjska Gora: quando rientra? Data incerta, Brignone può approfittarne

Mikaela Shiffrin non prenderà parte al weekend di gare di Kranjska Gora, dove tra sabato 15 e domenica 16 febbraio sono in programma un gigante e uno slalom validi per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. La statunitense è in lutto per l’improvvisa scomparsa dell’amato papà Jeff e per il momento lo sport non è in cima ai suoi pensieri tanto che nell’ultimo periodo non si è allenata.

La fuoriclasse americana, leader della classifica generale, non sarà dunque protagonista in Slovenia e al momento non è ancora stata comunicata la data del suo rientro in gara: gli appuntamenti di Crans Montana e La Thuile non erano originariamente nei suoi programmi, vedremo se ci ripenserà o se rimetterà gli sci ai piedi soltanto a inizio marzo in occasione delle prove di Ofterschwang. Al momento è tutto incerto e ne sapremo di più soltanto nei prossimi giorni.

Federica Brignone proverà ad approfittare di questa situazione, la valdostana è attardata di 145 punti dalla detentrice del trofeo e già in occasione del gigante di domani potrà avvicinarsi ulteriormente all’avversaria. L’azzurra scenderà col pettorale numero 2 ed è inevitabilmente la grande favorita della vigilia per la vittoria, il successo vale 100 punti e la nostra portacolori vuole sognare in grande: la corsa per la Sfera di Cristallo è apertissima!

Foto: Valerio Origo