Sci alpino, Federica Brignone: “Ci ho provato ma le gare possono andare anche così”

Federica Brignone non è riuscitA ad andare oltre l’ottavo posto nel gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra sperava di ottenere un risultato migliore in terra slovena in modo da avvicinarsi ulteriormente alla statunitense Mikaela Shiffrin in classifica generale, ora lontana 113 punti. La valdostana ha comunque conservato il pettorale rosso di leader della graduatoria di specialità e ha analizzato la sua prova ai microfoni della Fisi: “È stata una gara difficile. Nella prima manche non mi sono sentita bene sugli sci mentre spingevo, se non in qualche porta nella parte conclusiva. Nella seconda ho provato a spingere a tutta ma il risultato non è granché migliorato. Ci ho provato ma le gare possono andare anche così. Adesso concentriamoci sullo slalom di domenica e alle prossime gare“.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

stefano.villa@oasport.it

Loading...

Loading...

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse