Classifica Coppa del Mondo gigante femminile sci alpino 2020: Federica Brignone mantiene il pettorale rosso, ma Vlhova si avvicina

Federica Brignone non brilla nel gigante di Kranjska Gora vinto dalla neozelandese Alice Robinson, ma mantiene saldamente la vetta della classifica di specialità. La valdostana tocca quota 407 punti contro i 333 di Petra Vlhova, oggi seconda, quindi i 314 di Mikaela Shiffrin, ancora assente in questo fine settimana, quindi i 309 di Marta Bassino ed i 300 di Alice Robinson, per una battaglia che si concluderà solamente alle finali di Cortina. Andiamo, quindi, a scoprire la classifica generale di gigante 2019-2020.

CLASSIFICA GENERALE GIGANTE 2019-2020

1 Federica Brignone Ita 407

2 Petra Vlhova Svk 333

3 Mikaela Shiffrin USA 314

4 Marta Bassino Ita 309

5 Alice Robinson Nzl 300

6 Wendy Holdener Svi 234

7 Mina Fuerst Holtmnann Nor 212

8 Tessa Worley Fra 190

9 Meta Hrovat Slo 168

10 iktoria Rebensburg Ger 160

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Lapresse