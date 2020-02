Sci alpino, risultato gigante Graniska Gora: Alice Robinson impressiona e batte Vlhova. Bassino a 0.01 dal podio, 8a Brignone

Alice Robinson domina il gigante di Kranjska Gora. Seconda vittoria in carriera per la giovanissima (classe 2001) neozelandese, che trionfa sulla Podkoren al termine di una prestazione eccezionale. Se nella prima manche aveva commesso un errore sul ripido, nella seconda Robinson è stata semplicemente perfetta, chiudendo con il miglior tempo di manche (56’62). La nativa di Sydney torna così sul gradino più alto del podio dopo il successo ad inizio stagione a Soelden.

L’unica rimasta attaccata a Robinson è stata la slovacca Petra Vlhova. La Campionessa del Mondo in carica non è riuscita a confermare la leadership della prima manche, chiudendo con 34 centesimi di ritardo dalla vetta. Un piazzamento, che le permette di avvicinarsi in classifica di specialità a Federica Brignone.

Un podio a quattro, visto che al terzo posto a pari merito hanno chiuso la svizzera Wendy Holdener e la beniamina di casa Meta Hrovat, entrambe staccate di 1.59 dalla vetta. Purtroppo ad un solo centesimo da questa coppia ha chiuso Marta Bassino, che ha sfiorato così il podio. Un po’ di rimpianti per qualche leggera sbavatura in entrambe le manche per la piemontese, che le sono sicuramente costate il terzo posto.

Ottima prova della Slovenia, visto che al sesto posto ha chiuso Tina Robnik (+1.65), che ha preceduto la svizzera Michelle Gisin (+1.78) e Federica Brignone (+2.04). Purtroppo la valdostana non ha mai trovato il feeling con la pista slovena, perdendo un’occasione importante sia in ottica classifica di specialità sia generale.

Chiudono la Top-10 la francese Tessa Worley (+2.18) e la svedese Sara Hector (+2.19).

Punti importanti sia per Laura Pirovano (20a, +3.39) e Maria Matilde Luisa Bertani (24a, +3.66).

Federica Brignone resta comunque in vetta alla classifica di specialità con 407 punti davanti a Petra Vlhova (333), Mikaela Shiffrin (314) e Marta Bassino (309). Nella generale Shiffrin è sempre avanti con 1225 punti, mentre Brignone è seconda con 1112.

Foto: Lapresse