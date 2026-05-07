Gianluca Cadenasso si inceppa sul più bello e si arrende a Tirante in tre set a Roma

Gianluca Cadenasso, in tabellone grazie alla wild card ricevuta dopo l’ingresso diretto di Matteo Berrettini, viene rimontato e battuto all’esordio nel main draw dell’ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro, numero 196 del mondo, viene eliminato dall’argentino Thiago Agustin Tirante, numero 69, vittorioso con lo score di 6-7 (5) 6-4 6-0 in due ore e dieci minuti di gioco, che al secondo turno sfiderà il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 17.

Nel primo set i servizi sono dominanti, anche se un possibile punto di svolta c’è quando l’argentino deve annullare un break point ai vantaggi del quinto game, ma il sudamericano si salva e tiene la battuta. Non ci sono altri giochi ai vantaggi, né ulteriori palle break, e si va al tiebreak: Tirante scappa sul 2-0, ma Cadenasso lo riprende subito sul 2-2. Si va avanti senza altri minibreak, con l’azzurro che arriva al set point sul 6-5: Cadenasso lo trasforma ed alla prima occasione incamera la frazione sul 7-5 in 55 minuti.

Nella seconda partita Cadenasso vola sulle ali dell’entusiasmo, vince dodici dei primi sedici punti giocati e scappa sul 3-0 non pesante. Tirante, spalle al muro, riesce a rientrare nel match risalendo dal 2-4, e con dodici punti consecutivi strappa per due volte la battuta all’azzurro, ribaltando lo score ed andando a servire per il set sul 5-4. Cadenasso reagisce, si procura due palle per il controbreak, ma Tirante risale dal 15-40 e con quattro punti consecutivi riequilibra la contesa sul 6-4 in tre quarti d’ora.

Nella frazione decisiva prosegue il dominio dell’argentino, che strappa la battuta all’italiano a trenta sia nel primo che nel terzo game, volando in un amen sul 3-0 pesante. Cadenasso non ha più la forza di reagire e Tirante ne approfitta per dilagare, con un ulteriore break a quindici nel quinto gioco. Con un parziale di 24 punti a 8 nel terzo set, il sudamericano completa la rimonta e si impone per 6-0 in appena mezz’ora di gioco.

Le statistiche premiano l’argentino, che vince 93 punti contro i 70 dell’azzurro, mettendo a segno più vincenti, 34-23, e concedendo meno gratuiti, 21-29. Tirante sfrutta 5 delle 7 palle break avute a disposizione e ne cancella 4 delle 5 concesse all’italiano, facendo meglio di Cadenasso sia con la prima di servizio, 81%-62%, sia con la seconda, 65%-57%.