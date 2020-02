LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2020 in DIRETTA: Federica Brignone difende il pettorale rosso

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Kranjska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Sulla pista denominata Podkoren andrà in scena il gigante (prima manche ore 10.00. seconda ore 13.00) per andare a caccia di 100 punti che potrebbero riscrivere la storia di questa stagione.

Non ci sarà ancora una volta Mikaela Shiffrin, che ha deciso di prolungare la propria assenza dopo la scomparsa del padre e ora per Federica Brignone si possono aprire scenari davvero clamorosi. Al momento, infatti, la statunitense comanda con 1225 punti contro i 1080 della valdostana. Il gap si è ridotto e dopo questo weekend potrebbe assottigliarsi ulteriormente, senza contare che, in teoria, la nativa di Vail, aveva già messo in preventivo di saltare sia la tappa di Crans Montana sia quella di La Thuile. In quel caso per Brignone il sogno di puntare davvero alla Coppa si farebbe quanto mai concreto.

Il gigante odierno la vedrà pronta a battagliare con le migliori, tra le quali Marta Bassino. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo continua a confermarsi volta dopo volta ed è pronta a vendere cara la pelle, come Petra Vlhova, Alice Robinson, Mina Fuerst Holtmann e Wendy Holdener.. Si faranno sentire. invece, le assenze di Sofia Goggia e Vikotoria Rebensburg dopo gli incidenti di Garmisch anche se quella che si noterà maggiormente è quella di Mikaela Shiffrin.

Il gigante di Kranjska Gora prenderà il via alle ore 10.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per sospingere Federica Brignone e le azzurre verso la vittoria.

Foto: Valerio Origo