Sci alpino, si riuscirà a gareggiare nella torrida Garmisch? Federica Brignone vuole punti pesanti per la classifica, assente Mikaela Shiffrin

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020 è pronta a sbarcare a Garmisch-Partenkirchen (Germania) dando una sorta di cambio virtuale al Circo Bianco al maschile che ha gareggiato sulle nevi bavaresi proprio nel corso dell’ultimo weekend. La domanda, tuttavia, è solamente una: si riuscirà a correre sulla pista Kandahar? Seguendo le previsioni meteo, infatti, si annuncia un fine settimana primaverile nella località sciistica tedesca, con temperature che, udite udite, si aggireranno sui 15 gradi. Un clima quanto mai impronosticabile a queste latitudini ed un grosso rompicapo per organizzatori, sciatrici e addetti alla sciolina.

Il programma del weekend di Garmisch prevede due prove veloci: una discesa nella giornata di sabato 8 febbraio alle ore 11.30, quindi un supergigante per quanto riguarda domenica alle ore 11.15. Si tratta, quindi, di due grosse occasioni per la squadra azzurra per andare a ritoccare numeri che, volta dopo volta, stanno assumendo connotati storici e che meritano di essere sottolineati un’altra volta. Le italiane in questa annata hanno raggiunto quota 20 podi, con 7 vittorie, 3 doppiette, una tripletta e hanno portato ben 6 rappresentanti sul podio. Un altro dato che fa davvero stropicciare gli occhi è quello delle ultime gare. Dall’11 gennaio ad oggi, per cui in meno di un mese, le nostre portacolori hanno collezionato 4 vittorie, 5 secondi posti e tre terzi posti.

La nostra squadra ha raggiunto livelli davvero straordinari e non vuole certo fermarsi. Nelle due gare del fine settimana, come detto tempo permettendo, le azzurre proveranno a stupire ancora. In prima fila Federica Brignone. La valdostana cercherà di proseguire nella sua rincorsa alla Coppa del Mondo generale. Il suo distacco si attesta sui 270 punti nei confronti di Mikaela Shiffrin che, com’è ben noto, non sarà presente nella tappa tedesca per il gravissimo lutto familiare rappresentato dalla morte del padre Jeff. Anche se dolorosissima, si tratta di una grande occasione per ricucire il gap per la nostra sciatrice che potrebbe giocarsi il tutto per tutto nel finale di stagione.

Assieme a lei partono per Garmisch con grande convinzione tutte le altre compagne di squadra. Sofia Goggia vuole tornare al successo dopo alcune gare nella quale non è stata impeccabile, stesso discorso per Marta Bassino che prosegue in un percorso davvero scintillante, quindi alle loro spalle vedremo Elena Curtoni, Nicol Delago e Francesca Marsaglia, sempre pronte per la zampata giusta. L’Italia ha a disposizione numerose frecce di qualità al proprio arco. Saranno in grado di centrare il bersaglio giusto anche sulla Kandahar? Le possibilità ci sono e sono concrete. La speranza è che il meteo non ci metta lo zampino…

Foto: Valerio Origo