LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: Jansrud rinasce e precede Kilde e Mayer! 5° un Casse commovente

12.36 Peter Fill prosegue con diversi errori, passa a 1.46 di distacco, quindi mantiene nel quarto intermedio, conclude diciottesimo a 1.59 assieme a Buzzi. Ora Bostjian Kline (Slo)

12.35 Peter Fill inizia la sua gara con un primo intermedio da 25 centesimi di distacco, quindi arriva al secondo con 73

12.34 Dominik Schwaiger chiude un SuperG opaco in ventiquattresima piazza a 1.99. Adesso è la volta del nostro Peter Fill!

12.32 Klemen Kosi (Slo) inizia subito con errori pesantissimi e accusa già 1.78 al secondo intermedio. Completa la sua gara in ventiseiesima posizione a 3.16. Al cancelletto il tedesco Dominik Schwaiger.

12.30 Miha Hrobat (Slo) completa la sua prova tra imprecisioni assortite in diciassettesima posizione a 1.58. Ora tocca al suo connazionale Klemen Kosi.

12.28 Gino Caviezel (Svi) disputa un supergigante decisamente sottotono e non va oltre la ventitreesima posizione a 2.10. Pronto alla partenza lo sloveno Miha Hrobat.

12.26 Emanuele Buzzi non si ritrova più e amplia il suo distacco passando a 1.35, quindi 1.42 e chiude diciassettesimo a 1.59. Al via Gino Caviezel (Svi)

12.25 Emanuele Buzzi inizia la sua prova con un distacco di 33 centesimi in alto dopo un approccio errato, quindi al secondo intermedio è già a 84 centesimi

12.24 Gilles Roulin (Svi) inizia con 33 centesimi di distacco al primo intermedio, quindi valica già il secondo di ritardo prima di metà gara. Taglia il traguardo ventesimo a 1.94. Pronto al via il nostro Emanuele Buzzi!

12.22 Nils Allegre parte bene in vetta con 20 centesimi di distacco, quindi perde progressivamente con diversi errori in punti importanti. Il francese chiude tredicesimo a 1.35 con un ottimo finale nel quale procede sui tempi di Jansrud. Ora al cancelletto lo svizzero Gilles Roulin.

12.20 James Crawford (Can) non va oltre la diciottesima posizione a 1.73. Al via il francese Nils Allegre.

12.18 Parte il canadese James Crawford, pettorale numero 21

12.15 Più che buona prestazione per Pinturault, nono a 1″14. Sono punti preziosi per la classifica generale.

12.13 E’ RINATO JANSRUD! Dopo una stagione opaca, il norvegese si porta in testa con 0.16 su Kilde e Mayer, secondi a pari merito! 4° Caviezel a 0.49, 5° Casse a 0.53. Ora il francese Pinturault.

12.12 0.17 di vantaggio per il norvegese Jansrud al primo intermedio, 0.54 al secondo!

12.10 Fuori lo svizzero Tumler.

12.09 Feuz è sesto a 0.70. Purtroppo per Mattia Casse si profila un quarto posto a soli 4 centesimi da podio.

12.06 Non male Innerhofer, naturalmente la ruggine si fa sentire. E’ decimo a 1″24, davvero non male. Occhio a Feuz, è un superG molto veloce e potrebbe far male.

12.04 Dressen è decimo a 1″35. Finalmente Christof Innerhofer ora, bentornato!

12.02 L’americano Nyman è 13° a 1″80. Ora il tedesco Dressen, poi toccherà a Innerhofer.

12.00 Kilde al comando con lo stesso tempo di Mayer! Una vittoria a pari merito per il momento. Casse per ora è quarto a soli 4 centesimi dal podio, peccato. Ma per lui solo complimenti.

11.57 Quinto a 0.83 il tedesco Sander. Tocca al norvegese Kilde, che oggi si gioca molto in chiave Coppa del Mondo generale.

11.55 Capolavoro di Matthias Mayer. Fa impazzire il pubblico di casa e si porta in testa con 0.33 su Caviezel. Casse ora è terzo a 0.37. Prossimo a scendere il tedesco Sander.

11.52 Dopo i primi 10 comanda lo svizzero Mauro Caviezel con appena 4 centesimi su uno stupefacente Mattia Casse e 3 decimi sull’austriaco Kriechmayr. Ora un altro dei grandissimi favoriti di oggi, il padrone di casa Matthias Mayer.

11.51 L’austriaco Max Franz è ottavo a 1″24.

11.49 Kriechmayr è terzo a 0.30 da Caviezel! Casse resta secondo. Speriamo nel podio, sarebbe davvero una benedizione dopo quanto accaduto a Paris. In ogni caso, solo applausi per un Mattia Casse che è stato commovente.

11.48 Stesso tempo di Caviezel per Kriechmayr al primo intermedio, ma è avanti di 0.06 al secondo.

11.47 Ganong è terzo a 0.66 da Caviezel, che precede Casse di appena 0.04. Speriamo non siano decisivi per il podio. Ora il grande favorito di oggi, l’austriaco Kriechmayr.

11.44 NOOOOOOOO!! Caviezel beffa Casse per soli 4 centesimi, non ci voleva! Davvero un peccato! Ora l’americano Ganong.

11.43 E’ presto per capire dove potrà finire Casse, di sicuro ha sciato bene. Ora lo svizzero Mauro Caviezel, dietro di 0.13 al primo intermedio.

11.42 CASSEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! CASSEEEEEEEEEEEEEEEEE!!! PRIMOOOOOOOOOOOO!!!! 67 centesimi di vantaggio su Clarey! Ha sciato con il cuore per Dominik Paris che, siamo sicuri, ora starà sorridendo! Rialziamoci con orgoglio!

11.40 Clarey conferma il feeling con la Streif e si porta davanti a Odermatt per 14 centesimi! Ora Mattia Casse. Deve sciare per Paris!

11.37 L’americano Cochran-Siegle finisce distante da Odermatt. E’ terzo a 0.56 da Odermatt. Ora il francese Clarey che ieri ha vinto la prova della discesa.

11.35 Odermatt si conferma un talento eccelso e si porta al comando con 0.21 su Walder. E’ il turno dell’emergente americano Cochran-Siegle.

11.33 Walder in testa con 0.55 su Ferstl, ma la gara deve ancora entrare nel vivo. Ora il giovane svizzero Odermatt, al rientro dopo un infortunio.

11.32 6 centesimi di vantaggio per Walder al primo rilevamento.

11.31 SuperG molto veloce, diverse sbavature per Ferstl, che chiude in 1’16″71. Ora l’austriaco Walder.

11.30 Iniziato il superG con il tedesco Ferstl.

11.29 Amici, siamo sinceri. La Streif senza Paris è un po’ come il Mondiale di calcio senza l’Italia, come accaduto nel 2018.

11.28 Ricordiamo che oggi torna in gara Christof Innerhofer con il pettorale n.16.

11.26 Il primo a partire sarà il tedesco Ferstl.

11.24 Oggi in gara c’è anche il francese Alexis Pinturault con il n.20. Il transalpino vuole rosicchiare punti importanti a Kristoffersen in vista dello slalom di domenica.

11.21 I pettorali di partenza degli italiani in gara oggi: 6 Mattia Casse, 16 Christof Innerhofer (al debutto stagionale dopo il grave infortunio dello scorso anno), 24 Emanuele Buzzi, 29 Peter Fill, 31 Matteo Marsaglia, 38 Davide Cazzaniga, 44 Guglielmo Bosca.

11.18 Il superG è stato tracciato dall’italiano Erik Seletto, allenatore della Nazionale francese.

11.12 E’ chiaro che l’Italia si è riscoperta nuda nelle discipline veloci senza il suo deus ex machina, senza il suo unico ed indiscusso condottiero. Ma ora, per il resto della squadra, è il momento di tirare fuori qualcosa in più. Ieri lo stesso Paris ha dichiarato ad OA Sport: “Spero che questa brutta botta sia uno stimolo per i miei compagni e mi auguro che possano emergere“.

11.10 Nella vita non è importante come colpisci, ma come sai resistere ai colpi. Niente può colpire più duro di come fa la vita e solo chi sa rialzarsi è un vincente. Amici di OA Sport, con il cuore affranto vi diamo il benvenuto a questa Diretta Live del superG maschile di Kitzbuehel senza Dominik Paris. Siamo sicuri che l’azzurro riuscirà a rialzarsi anche dopo questo drammatico episodio.

L’intervista a Dominik Paris – La cronaca della seconda prova della discesa – La preview del fine settimana di Kitzbuhel – Il programma del weekend – L’intervento di Dominik Paris

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del supergigante di Kitzbuhel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Si alza il sipario, dunque, sull’attesissimo fine settimana sulla mitologica pista Streif, la più celebre e iconica di tutto il Circo Bianco. In attesa della discesa di domani, il piatto forte del weekend, gli sciatori saranno impegnati nel supergigante per acclimatarsi sul tracciato più bello del mondo.

Si partirà alle ore 11.30 con la prima gara del fine settimana, che si concluderà domenica con lo slalom, che metterà in palio 100 punti di grande importanza a livello di classifica generale. Purtroppo non sarà al via della gara il nostro Dominik Paris, vero e proprio “Re” della pista di Kitzbuhel, con ben tre successi in discesa, visto il brutto infortunio subito nell’ultimo allenamento di martedì. A questo punto saranno numerosi i protagonisti pronti a puntare al gradino più alto del podio per una gara che si annuncia vibrante.

Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde andrà a caccia del successo per avvicinarsi alla vetta della classifica generale, ma non saranno da meno l’austriaco Matthias Mayer e il suo connazionale Vincent Kriechmayr. In scia, ovviamente, lo svizzero Beat Feuz che, tuttavia, ha già ampiamente puntato il mirino sulla discesa di domani. Gli italiani, orfani del loro atleta-faro, cercheranno gloria con Mattia Casse, ottimo sesto ieri nell’ultima prova della discesa, quindi Christof Innerhofer, che sarà in dubbio fino all’ultimo minuto, dato che deciderà di partire o meno solamente nell’imminenza della gara, senza dimenticare Emanuele Buzzi, Peter Fill, Matteo Marsaglia, Davide Cazzaniga e Guglielmo Bosca.

Il supergigante di Kitzbuhel prenderà il via alle ore 11.30 e ci regalerà una prova quanto mai interessante sulla Streif. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo di sci alpino.

