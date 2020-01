LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2020 in DIRETTA: fantastico Paris, è 2° dietro Feuz! Si rilancia in classifica generale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.37 Mattia Casse inizia alla grande! 13 centesimi su Feuz! Arriva alla Kernen S con 46 centesimi di distacco!!

13.36 Dominik Schwaiger (Ger) vola in avvio con 26 centesimi su Feuz poi perde tutto con gli interessi e termina 27esimo a 3.23! Attenzione, adesso è il turno di Mattia Casse!!

13.34 Nicolas Raffort (Fra) conclude la sua prova in 22esima posizione a 2.33 Al via Dominik Schwaiger (Ger)

Loading...

Loading...

13.32 Emanuele Buzzi arriva al traguardo 26esimo a 4.71 evitando altri rischi. Al via Nicolas Raffort (Fra)

13.31 Emanuele Buzzi inizia con 17 centesimi di distacco da Feuz, mentre S si presenta con 2.66 al secondo intermedio con un errore pazzesco prima della Kernen S

13.30 Peter Fill aumenta il suo distacco e accusa 1.57, quindi 1.96, taglia il traguardo in 22esima posizione a 2.47. Ora Emanuele Buzzi!

13.29 Peter Fill arriva al primo intermedio con 9 centesimi da Feuz, quindi dopo la Kernen S si presenta con 95

13.28 Christian Walder (Aut) chiude una discesa non impeccabile in 22esima posizione a 2.52. Ed ora vediamo all’opera Peter Fill!

13.27 Daniel Danklmaier conclude undicesimo a 1.10 perdendo tanto nel finale. Al via Christian Walder (Aut)

13.26 Daniel Danklmeier (Aut) in alto ha soli 4 centesimi di ritardo, diventano 41 dopo la Kernen S

13.24 Hintermann cede qualcosa e si ritrova a 46 centesimi, quindi 66! Arriva ottavo a 93. Al via Daniel Danklmeier

13.23 Niels Hintermann arriva con lo stesso tempo di Feuz in alto, quindi 22 centesimi dopo la Kernen S

13.22 Matteo Marsaglia accumula altro distacco, 1.44, quindi 1.76, conclude 19esimo a 2.10, ed ora attenzione a Hintermann!!

13.21 Matteo Marsaglia si presenta con 13 centesimi al primo settore, esce dalla Kernes S malissimo con 1.13.

13.20 Nils Allegre arriva al terzo intermedio con 84 centesimi di distacco, poi 1.08, conclude undicesimo a 1.54. Ora Matteo Marsaglia

13.19 Nils Allegre vola nel primo tratto con 7 centesimi di vantaggio rischia il tutto per tutto e dopo la “S” Kernen cede 58

13.17 Dopo i primi 20 è in testa Feuz con 29 centesimi su Dominik Paris e 31 sul tedesco Dressen. Per l’azzurro è molto vicino il primo, fondamentale podio in carriera a Wengen, storicamente la pista a lui meno congeniale. La gara però è ancora lunga, occhio a Hintermann su tutti.

13.16 Cochran-Siegle conclude decimo a 1″30.

13.15 Feuz oggi ha vinto la gara alla Kernen-S. Cochran-Siegle è dietro di 0.88.

13.15 Parte fortissimo Cochran-Siegle, avanti di 2 centesimi al primo intermedio.

13.15 Il norvegese Jansrud si conferma in calo ed è nono a 1″08. Ora l’americano Cochran-Siegle.

13.14 Jansrud è dietro di mezzo secondo al secondo intermedio, 0.71 al terzo.

13.13 0.02 di vantaggio per il norvegese al primo intermedio.

13.12 Ferstl 16° a 2″62. Attenzione ora al norvegese Jansrud, speriamo non si ritrovi proprio oggi.

13.11 Anche Ferstl sbaglia e paga 1″90 al terzo rilevamento.

13.10 Ferstl è vicino, appena 6 centesimi di ritardo al primo intermedio.

13.09 Il francese Clarey è ultimo con 4″83 di ritardo dopo un gravissimo errore. Tocca al tedesco Ferstl, outsider che può stupire.

13.08 Gravissimo errore per Clarey, che quasi si pianta alla Kernen-S.

13.07 Lo svizzero Carlo Janka è nono a 1″54. Attenzione ora a Johan Clarey, i francesi sono soliti rovinare la festa…

13.06 DIETROOOOOOOOOOOOO!!! Kilde è sesto a 0.48, nella esse finale ha perso tantissimo! Paris resiste in seconda piazza a 0.29 da Feuz. Dobbiamo portare a casa questi 80 punti! Come avrete capito, amici di OA Sport, ci crediamo fermamente nella classifica generale…Sappiamo che Paris potrà scatenarsi dal prossimo fine settimana in poi. Per questo oggi un secondo posto sarebbe di platino!

13.05 Kilde pericoloso, 0.10 di ritardo al terzo intermedio.

13.04 Pazzesco Kilde, 41 centesimi di vantaggio al primo intermedio. E’ tantissimo….

13.03 Il francese Bailet è ancora acerbo per un monumento come la Lauberhorn, è 11° a 1″82. Ora c’è il pericolo Kilde, avversario di Paris anche in classifica generale.

13.02 Bailet paga 0.65 al secondo intermedio.

13.01 Kriechmayr è settimo a 0.93! Tocca al giovane francese Bailet, un emergente in ascesa.

13.00 SBAGLIA ALLA KERNEN-S! 85 centesimi di ritardo al terzo intermedio, Paris inizia a credere nel primo podio a Wengen che sarebbe PESANTISSIMO per la classifica generale. Se fa podio qui, iniziamo a crederci…

12.59 Già 9 centesimi di vantaggio per Kriechmayr, che qui vinse nel 2019.

12.58 Il francese Muzaton conclude ottavo a 1″57. Tocca all’austriaco Kriechmayr, altro osso durissimo. Paris qui trema ancora…

12.56 Mayer è quarto a 0.38 da Feuz. Un avversario in meno per il podio per Paris. Portare a casa questi 80 punti sarebbe pesantissimo. Attendiamo. Ora il francese Muzaton.

12.55 0.29 il ritardo di Mayer al terzo intertempo, se la gioca con Paris. Incrociamo le dita.

12.54 16 centesimi di ritardo per Mayer al primo intermedio, ma l’austriaco dà spettacolo alla Kernen-S. 0.28 il gap al secondo rilevamento.

12.52 Dopo i primi 10 Beat Feuz è in testa con 29 centesimi su un ottimo Dominik Paris, che si è difeso egregiamente sulla pista a lui meno congeniale. Vediamo se riuscirà a conquistare il primo podio a Wengen. Mancano tanti rivali fortissimi, il prossimo sarà l’austriaco Mayer che ieri ha dominato in combinata.

12.51 L’austriaco Striedinger è sesto a 1″54.

12.49 Feuz va in testa con 29 centesimi di vantaggio su Paris. Tutta la differenza è stata fatta con l’uscita alla Kernen-S. Lì lo svizzero viaggiava a 86 km/h, Paris a meno di 83 km/h. Comunque bravo l’azzurro, prima o poi riuscirà a vincere anche a Wengen. Intanto speriamo che oggi riesca a rimanere sul podio!

12.49 Feuz fa il vuoto alla Kernen-S ed è avanti di 0.39 su Paris, è tanto.

12.48 5 centesimi di ritardo per Feuz al primo rilevamento.

12.47 Nyman è quinto a 1″30. Ora il momento decisivo della gara, c’è lo svizzero Beat Feuz. Paris deve tremare.

12.46 Ora in pista l’americano Nyman, a seguire subito la prova del nove per Paris con l’arci-rivale Beat Feuz.

12.45 PRIMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! GRANDE DOMINIIIIIIIIIIIIIIIIIIK!!! Sei grandeeeee!! 2 centesimi di vantaggio su Dressen! Ha sciato bene sulla pista meno amata, ha affrontato bene anche la Kernen-S, uscendo a quasi 83 km/h. Vedremo se basterà per il podio, comunque è una prova di sostanza!

12.42 Ganong è quarto a 1″55. Ora vai Dominik Paris, spezza il tabù della Lauberhorn!

12.40 Ottima esse finale per Dressen, piomba al comando con 11 centesimi su Caviezel. Ammutolito il pubblico svizzero, che però deve ancora giocarsi l’asso Feuz. Tocca all’americano Ganong, a seguire Paris.

12.40 Dressen è dietro di soli 6 centesimi al secondo intermedio, 7 al terzo.

12.38 Thomsen è terzo a 1″61. Ora il tedesco Dressen. Ci avviciniamo a Paris che avrà il pettorale n.7.

12.36 Gara convincente per Caviezel. Vola in testa con 45 centesimi su Bennett. Esplode il pubblico svizzero, ma basterà per vincere? Ovviamente speriamo di no…Tocca al canadese Thomsen.

12.34 L’austriaco Franz chiude a 2″23 da Bennett dopo un grave errore nel finale. Ora lo svizzero Caviezel, che in prova ha impressionato.

12.33 6 decimi di ritardo per Franz al terzo rilevamento

12.33 Partito l’austriaco Max Franz.

12.32 Lo statunitense legge bene l’ultima esse e taglia il traguardo col tempo di 1:43.40. L’americano è soddisfatto della sua prova.

12.31 Bennett parte abbastanza lento, interpreta bene la esse di Kernen e passa relativamente veloce nella parte tecnica dei curvoni.

12.30 INIZIA LA DISCESA DI WENGEN. Parte Bryce Bennett.

12.28 Il primo a scendere sarà lo statunitense Bryce Bennett.

12.27 I pettorali degli italiani: Paris 7, Marsaglia 22, Fill 26, Buzzi 27, Casse 30, Cazzaniga 44, Bosca 54.

12.25 Tra cinque minuti incomincerà la discesa libera maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Sta per incominciare lo spettacolo.

12.23 Diamo uno sguardo ai pettorali di partenza dei big: Paris col 7, Feuz col 9, Mayer con l’11, Kriechmayr col 13, Kilde col 15, Jansrud col 19. Da non sottovalutare Franz col 2, Caviezel col 3, Dressen col 5, Clarey col 17.

12.21 Partito il primo apripista.

12.19 Gli altri italiani al via saranno Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Peter Fill, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Guglielmo Bosca. Assente Christof Innerhofer.

12.17 Gli altri favoriti? Lo svizzero Beat Feuz, l’austriaco Vincent Kriechmayr, il norvegese Kjetil Jansrud e l’altro norvegese Aleksander Kilde che è in piena lotta per la Coppa del Mondo.

12.15 Quindici minuti all’inizio della gara.

12.13 Matthias Mayer può essere il grande favorito della vigilia: l’austriaco ha vinto la combinata dopo una super discesa e potrebbe davvero saltare il banco.

12.11 Dominik Paris ha bisogno assolutamente di un podio per continuare a sperare nella Sfera di Cristallo, la missione sembra quasi impossibile ma con un risultato di lusso nella discesa di Wengen allora nulla sarebbe precluso al nostro portacolori che si trova a 137 punti di distacco dal leader Alexis Pinturault.

12.09 Dominik Paris è reduce dal dodicesimo posto nella combinata di ieri, in discesa non aveva entusiasmato ma sicuramente ha studiato l’ostico pendio elvetico. L’azzurro trova particolarmente indigesta la esse di Kernen dove bisogna abbassare la velocità: se dovesse superare al meglio quel passaggio…

12.07 L’Italia si stringe attorno a Dominik Paris che è chiamato a una prova di lusso su una pista a lui mai particolarmente cara: l’altoatesino non è mai salito sul podio a Wengen, i risultati non sono stati all’altezza per un uomo capace di dominare più volte a Bormio e a Kitzbuehel.

12.05 Ricordiamo alcuni dei passaggi simbolo della discesa di Wengen: l’Hundschopf (la testa di cane, un salto di 40 metri tra due rocce) ed il Wasserstation tunnel (un passaggio sotto un piccolo viadotto della linea ferroviaria locale, il Wengernalpbahn). Si raggiungono velocità, nella parte conclusiva, attorno ai 150 chilometri orari, prima della “S” finale che spezza il ritmo e, dopo oltre 2 minuti di discesa, riuscire a non farsi prendere dalla fatica sarà davvero complicato. Complicato come l’altra “S”, quella intitolata a Bruno Kernen, che divide in due la pista e che va affrontata frenando dai 110 chilometri orari fino ai 70.

12.03 Le condizioni del manto nevoso sono comunque buone nonostante la nevicata notturna e la visibilità è buona, il primo atleta uscirà dal cancelletto di partenza alle ore 12.30.

12.01 Questa è una delle discese simbolo del Circo Bianco insieme a quella di Kitzbuehel che si correrà settimana prossima sulla Streif. La Lauberhorn è la pista più lunga al mondo con oltre 4 km di fatica, è durissima e piena di difficoltà: si arriva in fondo con l’acido lattico alle stelle.

11.59 Ricordiamo che la partenza è stata abbassata, si partirà dal cancelletto della discesa della combinata andata in scena ieri. I 25 cm di neve caduti nella notte hanno reso impraticabile la parte alta del tracciato.

11.57 La gara scatterà alle ore 12.30 sulla mitica pista Lauberhorn (siamo in Svizzera).

11.55 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera maschile di Wengen.

LA START-LIST DELLA DISCESA

ABBASSATA LA PARTENZA DELLA DISCESA MASCHILE

La combinata di ieri – La classifica della Coppa del Mondo – Le dichiarazioni di Paris – I precedenti di Paris a Wengen

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Siamo pronti per una delle gare più attese di tutta la stagione. Si corre sulla infinita (misura ben 4480 metri) pista del Lauberhorn, uno degli scenari più affascinanti e iconici di tutto il panorama dello sci.

Gli “Uomini-Jet” saranno impegnati in uno dei tracciati più incredibili del Circo Bianco. La pista di Wengen, infatti, comprende diversi passaggi mitologici, tra cui l’Hundschopf (la testa di cane, un salto di 40 metri tra due rocce) ed il Wasserstation tunnel (un passaggio sotto un piccolo viadotto della linea ferroviaria locale, il Wengernalpbahn). Si raggiungono velocità, nella parte conclusiva, attorno ai 150 chilometri orari, prima della “S” finale che spezza il ritmo e, dopo oltre 2 minuti di discesa, riuscire a non farsi prendere dalla fatica sarà davvero complicato. Complicato come l’altra “S”, quella intitolata a Bruno Kernen, che divide in due la pista e che va affrontata frenando dai 110 chilometri orari fino ai 70.

Lo spettacolo sarà assicurato, come sempre. La battaglia, ancor di più. Mai come in questa occasione si parte senza un favorito certo. Vedendo il successo di ieri in combinata, e quanto realizzato in prova, Matthias Mayer sembra il più in forma in questo weekend, ma il padrone di casa per eccellenza, Beat Feuz, sarà il rivale numero uno. Quindi, ovviamente, attenzione ad Aleksander Aamodt Kilde, a caccia di punti pesanti in chiave classifica generale, per rimettere il naso davanti ad Alexis Pinturault, quindi non andranno sottovalutati i soliti noti, da Kjetil Janrsud a Vincent Kriechmayr, che qui vinse un anno fa, da Thomas Dressen a Johan Clarey. Per gli italiani, come sempre, sarà Dominik Paris il capofila, su una pista nella quale, incredibile a dirsi, non è mai salito nemmeno sul podio. Alle sue spalle Mattia Casse e Matteo Marsaglia cercheranno un posto al sole, mentre è di ieri la notizia del forfait di Christof Innerhofer.

La discesa libera di Wengen prenderà il via alle ore 12.30, sperando che il meteo non voglia mettere lo zampino rovinando i piani. Non è attesa una giornata perfetta, per cui vedremo se la gara si potrà disputare regolarmente. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Lauberhorn.

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse