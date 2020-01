LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: Mayer fa impazzire gli austriaci, Feuz e Kriechmayr sul podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.37 Si chiude qui la nostra diretta, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OASport.

13.33 Con questo risultato, Kilde si porta in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo con soli 8 punti su Mayer, 9 su Kristoffersen e 58 su Pinturault. Nella graduatoria di discesa, Feuz si conferma al comando con un vantaggio di 180 punti su Mayer.

13.30 Nessun inserimento a sorpresa nella top10 tra gli ultimi atleti scesi, Matthias Mayer è il vincitore ufficiale della discesa libera di Kitzbuehel. Sul podio anche Vincent Kriechmayr e lo svizzero Beat Feuz, appaiati in seconda piazza, mentre in ottica classifica generale di Coppa il norvegese Kilde perde una buona chance ed è solo 9°. Il migliore degli azzurri è Matteo Marsaglia, 12°, bene anche Mattia Casse 14°.

13.15 Prestazione non esaltante per Davide Cazzaniga, 29° a 2″66 appena alle spalle di Buzzi e con poche chance di rimanere in zona punti.

13.09 Buona prova del tedesco Andreas Sander, che firma l’undicesimo tempo e fa scalare di una posizione tutti gli azzurri.

13.02 Mattia Casse perde un po’ troppo nella parte centrale della pista ma chiude comunque 13° a 1″06 dal leader Mayer.

12.59 Schwaiger commette un grave errore nella parte alta ed è solo 25° al traguardo con più di 3″ di ritardo.

12.58 Danklmaier è 15° a 1″34 dalla vetta senza errori rilevanti. Adesso tocca al tedesco Schwaiger, poi sarà al via il nostro Mattia Casse.

12.56 Attenzione adesso all’austriaco Daniel Danklmaier, uno degli ultimi possibili outsider per le posizioni di vertice.

12.53 Il tedesco Manuel Schmid cade senza conseguenze di rilievo dopo una buona prima parte di gara. Gara interrotta per rimontare le reti di protezione.

12.50 Buzzi è 22° a 2″36, non sarà facile rimanere in zona punti.

12.49 Buzzi dietro di 0.19 al secondo rilevamento, ma ben 0.84 al quinto.

12.48 Buona gara per Marsaglia, è 11° a 0.99. Ci ha fatto sognare per metà gara, era davanti a Mayer. Poi ha perso troppo nel finale. Ora Buzzi.

12.47 0.06 di vantaggio per Marsaglia al secondo intermedio, 0.11 di ritardo al quinto!

12.46 Baumann fa tremare gli austriaci ed è settimo a 0.83. Gara sorprendente per il naturalizzato tedesco. Ora Matteo Marsaglia ed Emanuele Buzzi.

12.45 Baumann avanti di 0.25 al quarto intermedio, assurdo!

12.44 Goldberg è 15° a 1″82. Ora l’austriaco Baumann, naturalizzato tedesco. Poi Marsaglia e Buzzi.

12.41 Walder è 13° a 1″58. Il livello si è chiaramente abbassato, soprattutto sulla Streif è difficile attendersi sorprese. Ma non si sa mai…Tocca all’americano Goldberg.

12.39 Allegre è 13° a 1″74. Ora l’austriaco Walder. Ci avviciniamo a Marsaglia, Buzzi e Casse, che avranno rispettivamente i pettorali n.26, 27 e 31.

12.38 Oggi i francesi si stanno superando, Allegre è dietro di appena 0.19 al quarto rilevamento.

12.37 Partito il francese Allegre.

12.35 Gara nuovamente interrotta dopo l’uscita di Fill, ma a breve si dovrebbe ripartire.

12.34 Si stacca dopo pochi secondi lo sci destro di Peter Fill, costretto al ritiro. Che sfortuna. Al primo intermedio era dietro di 18 centesimi.

12.32 Ferstl 14° a 1″89. Ora la pausa per le tv, poi toccherà a Peter Fill che vinse sulla Streif nel 2016. Ieri ha mostrato dei segnali di ripresa in superG. E’ chiaro che non possiamo aspettarci che vinca…

12.29 Si riparte con il tedesco Ferstl.

12.26 Ancora nessun azzurro ha preso il via. Il primo sarà Peter Fill con il n.21. Gara ancora ferma dopo la caduta di Striedinger.

12.24 Dopo i primi 19 l’austriaco Matthias Mayer ha ipotecato la vittoria che all’Austria manca dal 2014 nella discesa della Streif. L’idolo di casa guida con 0.22 su Feuz e Kriechmayr, appaiati con lo stesso tempo. Quarta e quinta piazza per i francesi Clarey e Muzaton, rispettivamente a 0.27 e 0.31.

12.22 Striedinger finisce nelle reti, si rialza subito. Gara momentaneamente interrotta.

12.21 Attenzione a Striedinger, appena 0.23 di ritardo al quarto intermedio. Si gioca il podio!

12.19 L’americano Ganong è 15° a 2″12. Tocca all’austriaco Striedinger.

12.17 Niente da fare, Jansrud è sesto a 0.67. Podio ormai quasi in ghiaccio, Mayer si avvia a vincere per la prima volta in carriera la discesa della Streif con 22 centesimi di vantaggio su Feuz e Kriechmayr.

12.16 Jansrud è dietro di 0.04 al quinto intermedio e di 0.32 al sesto, è durissima ora.

12.16 Incrementa Jansrud, 0.31 il margine al terzo rilevamento, ma scende a 0.13 al quarto.

12.15 Subito 2 centesimi di vantaggio per Jansrud al primo intermedio e 14 al secondo! Mayer sta tremando.

12.15 Nyman sbaglia alla compressione e chiude nono a 1″05. Ora l’Austria trema, c’è il norvegese Jansrud, vincitore del superG di ieri.

12.13 L’americano Nyman transita con 0.13 su Mayer al terzo intermedio!

12.11 Male Caviezel, 11° a 1″85. A questo punto forse il solo Jansrud può porre fine alla festa austriaca. A meno che gli azzurri non ci regalino un sogno. Oggi devono gareggiare in nome di Paris.

12.10 Già 0.78 di ritardo per Caviezel al terzo intermedio.

12.09 Grandissima gara del francese Muzaton, quinto a 31 centesimi da Mayer! Tocca allo svizzero Mauro Caviezel!

12.08 Ricordiamo che l’Austria non vince la discesa di Kitzbuehel dal 2014, quando fu Hannes Reichelt a domare la Streif.

12.02 MAYER AL COMANDO, INFIAMMA IL PUBBLICO DI KITZBUEHEL! L’austriaco è uscito velocissimo dalla Hausbergkante, ha raggiunto una punta di 142 km/h ed ha preceduto Feuz e Kriechmayr di 22 centesimi! Esulta anche Arnold Schwarznegger.

12.05 Mayer avanti di 3 centesimi al quarto rilevamento! Sta pennellando!

12.05 0.25 di ritardo per Mayer al secondo intermedio, 0.18 al terzo. E’ pienamente in gara.

12.03 Il canadese Thomsen sbaglia tantissimo e chiude 11° a 3″34 dopo un buon avvio. Ora gli austriaci trattengono il fiato, c’è Matthias Mayer. A nostro avviso, può battere Feuz e Kriechmayr.

12.02 0.09 di vantaggio per il canadese Thomsen al primo intermedio.

12.01 Clarey perde tanto nel finale ed è terzo a soli 5 centesimi da Kriechmayr e Feuz! E’ una gara assurda. Senza il gatto, i topi ballano…

12.00 Attenzione a Clarey, 2 decimi di vantaggio al terzo intermedio, addirittura 0.42 al quarto!

11.59 Partito il francese Clarey, il migliore nell’ultima prova.

11.57 Dopo i primi 10 comandano a pari merito Feuz e Kriechmayr con 0.67 sull’americano Bennett e 0.68 sul norvegese Kilde. Ma la gara è ancora lunga, pensiamo in particolare a Mayer e Jansrud.

11.57 Bailet è nono a 2″70.

11.55 Partito il giovane francese Bailet.

11.54 Kriechmayr va in testa a pari merito con Feuz, stesso tempo! Esplode il pubblico di casa! L’austriaco però ha perso ben 38 centesimi nell’ultimo settore!

11.53 Impressionante Kriechmayr, 0.44 di vantaggio al terzo intermedio!

11.52 Lo svizzero Janka sbaglia alla Hausbergkante ed è quarto a 0.71. La sensazione è che Feuz oggi sia battibile. Vediamo se ci riuscirà l’austriaco Kriechmayr, al cancelletto di partenza.

11.51 Incredibile lo svizzero Janka, è in vantaggio di 7 centesimi al sesto intermedio!

11.50 Impeccabile l’approccio alla Hausbergkante di Feuz. In quel tratto mitico lo svizzero ha fatto la differenza.

11.49 Feuz si scatena nel finale e piomba in testa con 0.67 su Bennett. Nella parte alta però non è stato perfetto. Basterà per vincere? Kriechmayr e Mayer le principali insidie per lo svizzero.

11.48 Feuz perde nel tratto in piano, è dietro di 0.19 al terzo rilevamento. Questa è una sorpresa.

11.47 3 centesimi di vantaggio per Feuz al primo intermedio, 14 al secondo. E da qui può andare in progressione…

11.46 Max Franz recupera, ma non basta. E’ terzo a 0.18 dal sorprendente Bennett. Ora il favorito n.1, lo svizzero Beat Feuz. Senza Paris….

11.45 0.28 di ritardo per Franz al terzo intermedio, ha perso proprio nel tratto in piano dove avrebbe dovuto fare la differenza.

11.44 KILDE BEFFATO! Il norvegese finisce dietro a Bennett di appena 1 centesimo! Ma per il podio servirà qualcosa in più…Tocca all’austriaco Max Franz.

11.43 Recupera Kilde e si porta avanti di 0.15 al quinto rilevamento e di 0.32 al sesto.

11.42 Kilde dietro di 0.44 al secondo intermedio, è un distacco ampio.

11.41 Buona gara di Hintermann, è secondo a 26 centesimi da Bennett. Ora si entra nel vivo con il norvegese Kilde, che oggi va a caccia della vetta della classifica generale.

11.40 Hintermann si porta avanti di 3 centesimi al quinto rilevamento e di 27 al sesto!

11.40 0.37 di ritardo per Hintermann al terzo intermedio, 0.27 al quarto.

11.38 Dressen non incide ed è secondo a 1″02 da Bennett. Ora lo svizzero Hintermann, secondo a sorpresa a Bormio a fine dicembre dietro Dominik Paris.

11.37 Già 74 centesimi di ritardo per Dressen al quarto intermedio.

11.36 Partito Dressen. Attenzione perché potrebbe far saltare il banco.

11.36 Tra il pubblico c’è anche l’olandese Max Verstappen, pilota di F1.

11.35 Gara ovviamente interrotta dopo la caduta di Cochran-Siegle. Il prossimo a partire sarà il tedesco Dressen, che vinse la discesa di Kitzbuehel nel 2018.

11.33 Brutta caduta per Cochran-Siegle, finisce nelle reti. Per fortuna si rialza subito. Tra gli spettatori, come da tradizione, anche il mitico attore Arnold Schwarznegger.

11.32 1’56″48 per l’americano Bennett. Ora un altro americano, l’emergente Cochran-Siegle.

11.30 INIZIA LA GARA! LA DISCESA PIU’ IMPORTANTE DELL’ANNO.

11.28 Il primo a partire sarà lo statunitense Bryce Bennett tra due minuti.

11.26 Condizioni meteo eccellenti sulla Streif, si parte in cima e sarà grande spettacolo.

11.25 Cinque minuti all’inizio della gara! Stanno scendendo gli apripista.

11.23 I pettorali di partenza degli italiani: Fill 21, Marsaglia 26, Buzzi 27, Casse 31, Cazzaniga 39.

11.22 Diamo uno sguardo ai pettorali di partenza: dei big Bennett 1, Dressen 3, Kilde 5, Franz 6, Feuz 7, Janka 8, Kriechmayr 9, Clarey 11, Mayer 13, Caviezel 15, Jansrud 17.

11.21 E l’Italia? Senza Dominik Paris è difficile. Si spera in un buon risultato di Mattia Casse, Christof Innerhofer non scenderà. Gli altri italiani: Peter Fill, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga.

11.19 Gli altri pretendenti al podio? Il tedesco Thomas Dressen, lo svizzero Carlo Janka, il francese Johan Clarey, l’elvetico Mauro Caviezel.

11.17 Attenzione al norvegese Aleksander Kilde, ieri secondo in superG e secondo anche in classifica generale a 20 punti dal connazionale Henrik Kristoffersen: oggi vuole balzare in testa alla graduatoria e continuare a sognare la Coppa del Mondo overall.

11.15 Lo svizzero Beat Feuz è in testa alla classifica di specialità e ha ormai ipotecato la Sfera di Cristallo visto che ha 199 punti di vantaggio sul tedesco Thomas Dressen (Paris è fuori dai giochi). L’elvetico punta all’apoteosi sulla Streif e ha tutti i mezzi per riuscirci.

11.13 L’austriaco Matthias Mayer si è imposto settimana scorsa a Wengen e oggi può piazzare il colpaccio nella gara di casa, attenzione anche agli altri beniamini del pubblico ovvero Vincent Kriechmayr e Max Franz.

11.11 Ci sono tantissimi uomini in lizza per il successo nella gara odierna, tra loro spicca sicuramente il norvegese Kjetil Jansrud che ieri è tornato al successo dopo oltre un anno imponendosi in superG e che oggi insegue la doppietta da maestro.

11.09 Non ci sarà purtroppo il nostro Dominik Paris che si è rotto il crociato in allenamento nella giornata di martedì: sarebbe stato il grande favorito, qui ha vinto ben tre discese e un superG. L’azzurro ci riproverà sicuramente l’anno prossimo!

11.07 Si gareggia sulla mitica Streif, la pista simbolo per la velocità pura insieme alla Lauberhorn di Wengen. Sarà spettacolo puro, si incomincia alle ore 11.30.

11.05 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa di Kitzbuhel, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2019-2020. Signore e signori, siamo giunti alla gara più attesa di tutta la stagione. Vista l’assenza di Giochi Olimpici o Mondiali, quindi, la discesa sulla mitologica Streif prende il primo posto nella lista delle gare più imperdibili della annata. Si partirà alle ore 11.30 con la discesa, per uno spettacolo come sempre unico.

Purtroppo, come ormai è ben noto, non sarà al via il “Re della Streif”, il nostro Dominik Paris. Per il tre volte vincitore di Kitzbuhel (l’ultima proprio dodici mesi fa) è arrivato il terribile infortunio di mercoledì a vanificare tutto, per cui oggi la pista più famosa del mondo vedrà un nuovo protagonista sul proprio trono. I favoriti sono, ovviamente, i soliti noti. Su tutti, nemmeno a dirlo, il leader della classifica della discesa, Beat Feuz che, con la sua potenza, potrebbe davvero fare la differenza. Attenzione, ovviamente, anche ai norvegesi. Kjetil Jansrud, dopo la vittoria di ieri nel supergigante, proverà a proseguire sulle ali dell’entusiasmo, mentre alle sue spalle proverà a emergere Aleksander Aamodt Kilde, sempre più impegnato nella lotta per la Sfera di Cristallo.

Non andranno sottovalutati, ovviamente, i padroni di casa con Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr pronti alla zampata giusta. Per i colori italiani, invece, Mattia Casse cercherà di ripetersi dopo l’ottimo quinto posto di ieri, trascinando con sè i vari Matteo Marsaglia, Peter Fill, Emanuele Buzzi e Davide Cazzaniga, dato che Christof Innerhofer ha deciso di non prendere parte alla gara odierna.

La discesa di Kitzbuhel prenderà il via alle ore 11.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della attesissima gara sulla pista che propone punti iconici come la Mausefalle, la Steilhang e, soprattutto la diagonale in contro-pendenza Hausbergkante probabilmente il punto più famoso. Buon divertimento!

