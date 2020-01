Sci alpino, quanti soldi hanno guadagnato le italiane con la tripletta di Bansko? I premi di Curtoni, Bassino, Goggia

L’Italia ha festeggiato una strepitosa tripletta nella Coppa del Mondo 2020 di sci alpino, festa grande per il Bel Paese al termine della discesa libera di Bansko dove le azzurre hanno monopolizzato il podio. Elena Curtoni ha trionfato sul pendio bulgaro conquistando il suo primo successo nel massimo circuito itinerante, battendo una strepitosa Marta Bassino e una gigantesca Federica Brignone che ha rafforzato il secondo posto nella classifica generale. Si tratta di un risultato sportivo davvero eccezionale per i nostri colori ma come sempre gli sportivi professionisti non guardano soltanto il livello delle loro prestazioni ma anche gli entroiti economici che si garantiscono sulla neve.

Quanti soldi hanno guadagnato le italiane protagoniste della tripletta a Bansko? Elena Curtoni si è assicurata 45mila franchi svizzeri (circa 42mila euro), Marta Bassino si consola con 20mila franchi svizzeri (circa 18600 euro), Federica Brignone si deve accontentare di 10mila franchi svizzeri (circa 9300 euro). Attenzione perché Brignone è la terza sciatrice più ricca in questa stagione con ben 221mila franchi di prize money (circa 206mila euro) alle spalle della statunitense Mikaela Shiffrin (circa 322mila euro) e della slovacca Petra Vlhova (circa 233mila euro), Marta Bassino è invece quarta nella speciale classifica (circa 110mila euro).

QUANTI SOLDI HANNO GUADAGNATO LE ITALIANE CON LA TRIPLETTA DI BANSKO?

Elena Curtoni (primo posto): 45mila franchi svizzeri (circa 42000 euro)

Loading...

Loading...

Marta Bassino (secondo posto): 20mila franchi svizzeri (circa 18600 euro)

Federica Brignone (terzo posto): 10mila franchi svizzeri (circa 9300 euro)

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse