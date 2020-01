VIDEO Matthias Mayer vince la discesa di Kitzbuehel, l’austriaco si impone nella Classica sulla Streif

L’austriaco Matthias Mayer ha vinto la discesa di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Il padrone di casa si è imposto dopo aver già trionfato a Wengen settimana scorsa e ha mandato in visibilio il proprio pubblico sconfiggendo il connazionale Vincent Kriechmayr e lo svizzero Beat Feuz di 22 centesimi. Il fuoriclasse ora è secondo nella classifica generale ed è in piena lotta per la Sfera di Cristallo. Di seguito il VIDEO della gara di Matthias Mayer, vincitore della discesa di Kitzbuehel.

VIDEO MATTHIAS MAYER, VINCITORE DISCESA KITZBUEHEL:

Foto: Lapresse