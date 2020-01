VIDEO Marta Bassino seconda nella discesa di Bansko: fantastico podio nella velocità

Marta Bassino ha conquistato un pregevole secondo posto nella discesa libera di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’azzurra ha ottenuto il miglior risultato in carriera in questa specialità, il pendio bulgaro era favorevole alle sue caratteristiche e lo ha confermato nella velocità pura. La piemontese prosegue nella propria crescita pura, non è solo una gigantista di spessore ma ora può fare risultato anche altrove e oggi si è dovuta inchinare soltanto a Elena Curtoni per una tripletta tutta italiana completata da Federica Brignone. Di seguito il VIDEO della gara di Marta Bassino, seconda nella discesa di Bansko.

Foto: Valerio Origo