VIDEO Curtoni, Bassino, Brignone: podio tutto azzurro a Bansko. Festa tricolore, premiazione e Inno di Mameli

Elena Curtoni, Marta Bassino, Federica Brignone: sono state loro a monopolizzare il podio della discesa di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Una tripletta strepitosa (la quarta della storia per l’Italia nel massimo circuito) che è la ciliegina sulla torta di una stagione strepitosa: Curtoni ha vinto la sua prima gara in carriera, Bassino ha brillato anche nella velocità, Brignone è costantemente sul podio ed è seconda nella classifica generale. Un tripudio di tricolori sul podio e poi è suonato l’Inno di Mameli per le ragazze. Di seguito il VIDEO del podio di Bansko, con la premiazione e l’Inno di Mameli.

VIDEO PODIO DISCESA BANSKO, TRIPLETTA ITALIA: SUONA L’INNO DI MAMELI

Foto: FISI/Pentaphoto