LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: 73-64, De Colo e Sloukas decidono nel finale

Milano conserva una vittoria di vantaggio sui turchi e ha anche dalla sua la differenza canestri. Adesso per la squadra di Messina saranno fondamentali le due partite casalinghe con Bayern e Alba Berlino.

Non bastano all’Olimpia 19 punti di Kaleb Tarczewski, che mette a referto anche 9 rimbalzi. Per il Fenerbache il migliore è stato Gigi Datome con 14 punti.

FINISCE QUI! Milano perde la terza partita consecutiva dopo Efes e Maccabi. Hanno deciso le triple di De Colo e Sloukas in un finale che ha visto l’Olimpia giocarsi anche la vittoria ad Istanbul.

73-64 Dentro due liberi di Nunnally.

71-64 Gran canestro di Rodriguez in penetrazione. La differenza canestri almeno per Milano è salva.

Scola sbaglia una comodissima tripla. (3/16 dall’arco per Milano)

Con due triple i turchi hanno chiuso la partita. Importantissimo ora per Milano difendere il +13 dell’andata.

71-62 Tripla di Sloukas che chiude la partita.

68-62 De Colo con la tripla da campione.

65-62 Scola con una grande giocata in post.

Micov sbaglia la tripla tutto solo dall’angolo. Due minuti alla fine.

65-60 Replica immediatamente Thomas.

63-60 Schiacciata imperiosa di Tarczweski.

63-58 Tripla di Kalinic che fa malissimo a Milano.

Timeout per il Fenerbahce. Sarà un finale infuocato.

60-58 DELLA VALLE! Segna con il fallo di Sloukas e poi incredibilmente sbaglia il libero.

Cinque minuti alla fine.

60-56 Un miracolo di Tarczewski sulla sirena dei 24 secondi. Milano sul -4.

60-54 Tripla frontale di Scola.

60-51 Tripla incredibile di Datome da 9 metri.

57-51 Un solo libero per Vesely.

56-51 Contropiede di Milano e Sykes appoggia il -5.

56-49 Sykes alza e Tarczewski chiude in schiacciata.

FINISCE IL TERZO QUARTO! Milano se la sta giocando ad Istanbul. Ottima partita di Tarczewski che sta flirtando con la doppia doppia (13 punti e 9 rimbalzi).

56-47 Rimbalzo in attacco di Vesely che schiaccia solo. 30 secondi alla fine del quarto.

54-47 Alley oop di Rodriguez per Tarczewski che chiude al volo.

54-45 Schiacciata imperiosa di Tarczewski.

53-43 Tap in offensivo di Tarczewski.

53-41 Superbo arresto e tiro di De Colo.

51-41 Arresto e tiro di Rodriguez. Quattro minuti a fine primo quarto.

51-39 Incredibile Tarczewski! Stoppata a De Colo e poi corre dall’altra parte e segna con il fallo. Purtroppo sbaglia il libero.

51-37 Thomas vola in cielo e schiaccia.

49-37 Ancora Della Valle dall’angolo.

49-35 Due liberi di un ottimo Thomas ad inizio terzo quarto.

47-35 Thomas vola a chiudere l’alley oop.

45-33 De Colo copia Della Valle e muove solo la retina.

43-33 Arresto e tiro dall’angolo di Della Valle.

43-31 Schiacciata di Thomas.

SI RIPARTE!

FINISCE IL SECONDO QUARTO! Milano è tornata sotto negli ultimi minuti del quarto, arrivando al -10 con cui si va all’intervallo. 11 punti di Datome da una parte e 7 dall’altra di Sykes.

41-31 Due liberi del lituano.

Sfortunatissimo Cinciarini che vede il ferro respingere la sua tripla, poi Gudaitis vola a rimbalzo e prende due liberi.

41-29 Penetrazione vincente di Roll. Ultimo possesso per i turchi.

41-27 Appoggio facile al vetro per Nunnally.

39-27 Tripla di Rodriguez. Un minuto alla fine.

39-24 Alley oop chiuso da Vesely.

37-24 Schiacciata in contropiede di Sykes. Salto impressionante dell’ex Avellino.

37-22 Tap in offensivo di Gudaitis.

37-20 Tripla di Sloukas. Milano sta già crollando sul finire del secondo quarto.

34-20 Tripla di Datome e allungo che può essere decisivo per i turchi.

31-20 Arresto e tiro di Sloukas.

29-20 1/2 di Tarczewski dalla lunetta.

Timeout chiamato di Messina.

29-19 Tripla di Westermann.

26-19 Penetrazione vincente di Roll.

26-17 Palla persa di Milano e schiacciata facile di Kalinic.

Cinque minuti di gioco nel secondo quarto. 3-0 di parziale per Milano.

Gira sul ferro il tiro di Sykes. Sfortunatissimo l’americano.

Quarta difesa consecutiva super di Milano.

Buona difesa ancora di Milano. Tre minuti senza segnare per il Fenerbahce.

Sbaglia il libero aggiuntivo l’argentino.

24-17 Canestro di Scola che ha la possibilità di andare anche in lunetta.

FINISCE IL PRIMO QUARTO: Allungo nel finale di quarto per il Fenerbahce che conduce di nove punti. Già otto punti per Gigi Datome.

Ultimo possesso per Milano.

24-15 Dentro i due liberi del serbo.

Fallo antisportivo di Scola su Kalinic.

22-15 Pesantissima tripla di Kalinic.

19-15 Nedovic interrompe il parziale turco.

19-13 Dentro il libero di Gigi.

18-13 Super canestro di Datome sul fallo di Gudaitis. Possibile gioco da tre punti per l’italiano.

16-13 Parziale di 4-0 uscendo dal timeout per il Fenerbahce. Immediato timeout di Messina. Tre minuti alla fine del quarto.

12-13 Cinciarini senza paura con la penetrazione a bucare la difesa turca.

12-11 Arresto e tiro di Sloukas.

10-11 Fenomenale palla di Rodriguez sul “roll” di Tarczewski.

8-9 Super canestro in penetrazione di Micov.

Secondo pesantissimo fallo di Sykes.

8-7 SYKES! TRIPLA!

8-4 Tripla frontale di De Colo.

5-4 Tap in offensivo di Tarczewski.

5-2 Bel taglio di Datome che appoggia facile al ferro.

3-2 Sykes con l’arresto e tiro frontale.

3-0 Tripla di Datome.

Due minuti di partita senza punti.

Stoppata clamorosa di Tarczewski su De Colo.

Infrazione di 24 secondi del Fenerbahce.

Buon attacco di Milano, ma Micov non trova la retina da tre.

Tarczewski vince la palla a due. Primo attacco per Milano.

18.44: I due quintetti titolari

Fenerbahce: Sloukas, De Colo, Kalinic, Datome, Vesely

Milano: Sykes, Roll, Micov, Scola, Tarczewski

18.42: E’ il momento della presentazione delle due squadre.

18.39: Terza gara consecutiva per Milano in trasferta in Eurolega. L’Olimpia è reduce dai ko con Efes e Maccabi.

18.33: La partita d’andata. Con un parziale di 14-0 nel primo periodo, l’Olimpia ha spaccato subito la partita, guidandola anche con 17 punti di scarto. Il Fenerbahce non si è mai avvicinata a meno di sette punti.

18.30: Nei 17 precedenti, il Fenerbahce guida 11-6. Nella partita di andata di quest’anno Milano si è imposta per 87-74. In quella partita ci sono stati 22 punti di Sergio Rodriguez, 17 di Arturas Gudaitis e 15 di Amedeo Della Valle.

18.24: Ettore Messina ha presentato così la sfida: “Giochiamo contro una squadra il cui valore non è rispecchiato dalla classifica, per tutta una serie di infortuni che hanno colpito il Fenerbhace nella prima parte della stagione. Troveremo una squadra arrabbiata per la sconfitta subita contro il Barcellona, molto fisica e molto aggressiva mentalmente, soprattutto perché giocherà in casa. Pazienza, buone percentuali di tiro e difesa per 40 minuti saranno fondamentali, come sempre quando si gioca in trasferta. Apperentemente si tratta di un’altra gara probitiva, che cercheremo di giocare in modo competitivo fino alla fine come è stato anche a Tel Aviv”

18.20: Partita importantissima per l’Olimpia Milano in chiave playoff. Le sconfitte di ieri di Stella Rossa e Khimki sono sicuramente delle buone notizie per la squadra di Messina, che, vincendo oggi ad Istanbul, potrebbe anche allungare in maniera molto importante nei confronti delle dirette rivali

18.15: Cominciamo la nostra diretta di Milano-Fenerbahce.

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fenerbahce-Olimpia Milano, sfida valevole per la ventunesima giornata di Eurolega in programma alle ore 18.45.

Milano è reduce da una delle settimane più difficili e complicate della sua stagione. L’Olimpia ha perso in Europa con Efes e Maccabi e poi anche in campionato il derby lombardo con Brescia. Un momento complicato per la squadra di Messina, che spera di ritrovarsi nella trasferta di Istanbul.

Sarà una partita complicatissima perchè I turchi, dopo un inizio complicato, infatti, hanno ottenuto sei trionfi nelle ultime undici partite e si sono portati ad appena due vittorie dall’ottavo posto attualmente occupato proprio dall’Olimpia Milano. La squadra di Obradovic è una corazzata e probabilmente Milano se la trova di fronte nel peggior momento possibile. I turchi stanno risalendo in classifica e sono lanciatissimi verso la rimonta.

Dall’altra parte c’è una Milano che in ogni caso resterà comunque tra le prime otto. Le sconfitte di ieri di Stella Rossa e Khimki sono sicuramente delle buone notizie per la squadra di Messina, che, vincendo oggi ad Istanbul, potrebbe anche allungare in maniera molto importante nei confronti delle dirette rivali e soprattutto mettere quasi sicuramente fuori dai giochi lo stesso Fenerbahce.

Fenerbahce-Olimpia Milano inizierà alle ore 18.45. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

