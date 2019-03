LIVE Parigi-Nizza 2019, Seconda tappa in DIRETTA: il gruppo si spezza a causa del vento, Aru e Yates attardati!

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda frazione della Parigi-Nizza 2019, storica corsa a tappe francese che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione. Nella giornata odierna i corridori dovranno percorrere 163.5 km con partenza da Les Bréviaires e arrivo a Bellegarde, con un tracciato decisamente favorevole ai velocisti che potranno giocarsi una seconda occasione dopo l’arrivo a ranghi compatti di ieri.

Tra coloro che dovrebbero giocarsi il successo di tappa, salvo clamorose sorprese, c’è sicuramente il leader della classifica generale e vincitore della prima frazione Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Il corridore olandese ha centrato il terzo sigillo stagionale e proverà a ripetersi anche oggi, ma dovrà guardarsi le spalle dall’australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) e dall’olandese Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep), sconfitti di un’incollatura sul traguardo di Saint Germain en Laye. Le migliori opportunità in chiave azzurra dovrebbero averle Matteo Trentin (Mitchelton Scott) e Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), rispettivamente sesto e ottavo all’arrivo nella prima giornata.

La seconda frazione della Parigi-Nizza 2019 prenderà il via alle ore 12.30 da Les Bréviaires e si concluderà intorno alle ore 16.30 presso la località di Bellegarde. Seguite la corsa con la DIRETTA LIVE testuale di OA Sport a partire dalle ore 14.00, con aggiornamenti in tempo reale per non perdere davvero nulla delle fasi più calde di questa intrigante frazione. Buon divertimento!

14.38 Nello sprint intermedio di Mereville il colombiano Egan Bernal (Sky) conquista 3” di abbuono, restano ancora oltre 80 km all’arrivo.

14.36 Continua ad oscillare il margine degli inseguitori, segnalato adesso intorno ai 35”.

14.32 Dovrebbe comprendere appena una dozzina di unità il gruppo in testa alla corsa in questo momento, ne fanno sicuramente parte Dylan Groenewegen (Jumbo Visma), leader della classifica generale, e l’azzurro Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), tra i favoriti per il successo finale nella frazione odierna.

14.30 Diminuisce il distacco dell’ultimo gruppo, attestato adesso intorno ai 25”, ma la corsa è in continua evoluzione!

14.28 Nella caduta in precedenza sono stati coinvolti Warren Barguil (Arkea Samsic), Gorka Izagirre (Astana) e Tao Geoghegan Hart (Sky).

💥 Chute dans le peloton 💥@WarrenBarguil, Gorka Izagirre and @taogeoghegan sont notamment tombés. 💥 Crash in the peloton 💥

Warren Barguil, Gorka Izagirre and Tao Geoghegan Hart have gone down.#ParisNice pic.twitter.com/6UgsXToXnf — Paris-Nice (@ParisNice) 11 marzo 2019

14.24 Ricongiungimento tra il primo e il secondo gruppo, l’azione del Team Sky in testa sta impedendo agli inseguitori di rientrare

14.22 Aumenta a 50” il ritardo del terzo gruppo dove sono presenti Fabio Aru, Simon Yates e Bob Jungels! Momento delicatissimo anche in ottica classifica generale dunque!

14.20 Tra coloro che fanno parte del gruppo di testa anche Caleb Ewan (Lotto Soudal), Nairo Quintana (Movistar), Romain Bardet (AG2R La Mondiale), Egan Bernal (Team Sky) e l’italiano Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), uno dei candidati al successo di tappa.

14.18 Situazione di corsa davvero caotica a causa dei tanti frazionamenti. Il leader della generale Groenewegen si trova nel gruppetto di testa, poco più indietro (a 5”) un secondo gruppo con Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep) terzo nella giornata di ieri, mentre staccato di 25” il drappello con Fabio Aru e Simon Yates.

14.16 Anche Bob Jungels (Deceuninck-QuickStep) e Simon Yates (Mitchelton-Scott) si trovano tra coloro che hanno perso terreno!

14.14 VENTAGLI E CADUTE! Il gruppo si divide in tre frazioni, Fabio Aru (UAE Emirates) e Mark Cavendish (Dimension Data) si trovano nell’ultimo drappello, distante 20” dalla testa.

14.12 Già superati entrambi i GPM di terza categoria di giornata, la Cote de Senlisse e la Cote des Granges-le-Roi. Soltanto pianura adesso per il gruppo fino al traguardo di Bellegarde.

14.10 Ha avuto vita breve un tentativo di fuga portato avanti dai francesi Nicolas Edet (Cofidis) e Damien Gaudin (Direct Energie) e dall’italiano Alessandro De Marchi (CCC), ripresi al km 36.5 dopo aver guadagnato fino ad un massimo di 1’10” sul resto del gruppo.

Fin de l’échappée, le trio de tête vient d’être rattrapé par le premier peloton. Bien tenté @NicoEdet ! Il va falloir s’accrocher désormais car ça bordure déjà pas mal 💨#CofidismyTeam #ParisNice 📷 @ParisNice pic.twitter.com/IyhZw5DKf1 — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) 11 marzo 2019

14.08 Entriamo subito nel vivo della frazione, che ha preso il via alle ore 12.30. La situazione sembra al momento essersi tranquillizzata dopo una fase decisamente caotica in seguito ad una serie di frazionamenti, proprio a causa del vento. Quando mancano 105 km al traguardo il gruppo si presenta compatto.

14.06 La vera incognita sembra essere il vento, insidia da non sottovalutare anche da parte degli uomini di classifica che potrebbero rischiare di perdere terreno prezioso. Diversi corridori si sono detti molto preoccupati a tal proposito e il belga Thomas De Gendt (Lotto Soudal) ha definito il circuito conclusivo un “triangolo delle Bermuda”, proprio per la possibilità di rimanere invischiati in eventuali ventagli.

This is like the bermuda triangle. The triangle of echelons. Anyone getting dropped there is never to be seen again. #ParisNice pic.twitter.com/O4SDvvB0B9 — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) 11 marzo 2019

14.04 Soltanto due GPM di terza categoria, entrambi nella prima parte, in programma in questa seconda frazione: 163.5 km con partenza da Les Breviaries e arrivo a Bellegarde.

Etape 2⃣ / Stage 2⃣ Les Bréviaires ➡ Bellegarde

📏163,5 KM

🚩 12h30

🏁 16h17 / 16h39 #ParisNice pic.twitter.com/j7Lfx3UI2x — Paris-Nice (@ParisNice) 11 marzo 2019

14.02 Il percorso della frazione odierna si presenta particolarmente favorevole ad un arrivo in volata. Nuova occasione quindi per gli specialisti dopo il successo nella tappa inaugurale dell’olandese Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) che vesta la maglia gialla di leader della classifica generale.

14.00 Buon pomeriggio e benvenuti amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE della seconda tappa della Parigi-Nizza 2019!

