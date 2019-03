Classifica Parigi-Nizza 2019: Dylan Groenewegen in testa dopo la prima tappa

Prima giornata caratterizzata dal vento: ci si aspettava una tappa iniziale molto tranquilla invece gruppo già a tutta nella prima tappa della Parigi-Nizza 2019. Ad imporsi è Dylan Groenewegen che si prende anche la maglia gialla di leader della classifica generale. Andiamo a scoprire la classifica completa.

Classifica Parigi-Nizza 2019 prima tappa

1 DYLAN GROENEWEGEN 141 TEAM JUMBO – VISMA 03H 17′ 25” – B : 10” –

2 CALEB EWAN 31 LOTTO SOUDAL 03H 17′ 29” + 00H 00′ 04” B : 6” –

3 LUIS LEÓN SANCHEZ 27 ASTANA PRO TEAM 03H 17′ 30” + 00H 00′ 05” B : 5” –

4 MICHAL KWIATKOWSKI 74 TEAM SKY 03H 17′ 30” + 00H 00′ 05” B : 5” –

5 FABIO JAKOBSEN 114 DECEUNINCK – QUICK – STEP 03H 17′ 31” + 00H 00′ 06” B : 4” –

6 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ 71 TEAM SKY 03H 17′ 34” + 00H 00′ 09” B : 1” –

7 RUDY MOLARD 106 GROUPAMA – FDJ 03H 17′ 34” + 00H 00′ 09” B : 1” –

8 SAM BENNETT 52 BORA – HANSGROHE 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

9 JOHN DEGENKOLB 91 TREK – SEGAFREDO 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

10 MATTEO TRENTIN 17 MITCHELTON – SCOTT 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

11 ARNAUD DEMARE 101 GROUPAMA – FDJ 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

12 SONNY COLBRELLI 42 BAHRAIN – MERIDA 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

13 BRYAN COQUARD 211 VITAL CONCEPT – B&B HOTELS 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

14 ANTHONY TURGIS 207 DIRECT ENERGIE 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

15 CHRISTOPHE LAPORTE 171 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

16 OLIVER NAESEN 66 AG2R LA MONDIALE 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

17 SVEN ERIK BYSTRØM 83 UAE TEAM EMIRATES 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

18 ANDRÉ GREIPEL 134 TEAM ARKEA – SAMSIC 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

19 JEAN-PIERRE DRUCKER 53 BORA – HANSGROHE 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

20 FELIX GROSSSCHARTNER 54 BORA – HANSGROHE 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

21 DYLAN TEUNS 47 BAHRAIN – MERIDA 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

22 HUGO HOULE 23 ASTANA PRO TEAM 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

23 NAIRO QUINTANA 5 MOVISTAR TEAM 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

24 LILIAN CALMEJANE 201 DIRECT ENERGIE 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

25 TONY GALLOPIN 65 AG2R LA MONDIALE 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

26 EVALDAS SISKEVICIUS 227 DELKO MARSEILLE PROVENCE 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

27 NIKI TERPSTRA 206 DIRECT ENERGIE 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

28 MIKE TEUNISSEN 146 TEAM JUMBO – VISMA 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

29 PATRICK MÜLLER 214 VITAL CONCEPT – B&B HOTELS 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

30 JURGEN ROELANDTS 6 MOVISTAR TEAM 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

31 QUENTIN PACHER 215 VITAL CONCEPT – B&B HOTELS 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

32 FLORIAN SENECHAL 117 DECEUNINCK – QUICK – STEP 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

33 IGNATAS KONOVALOVAS 103 GROUPAMA – FDJ 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

34 RIGOBERTO URAN 151 EF EDUCATION FIRST 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

35 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 24 ASTANA PRO TEAM 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

36 WARREN BARGUIL 131 TEAM ARKEA – SAMSIC 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

37 WILCO KELDERMAN 164 TEAM SUNWEB 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

38 SIMON PHILIP YATES 11 MITCHELTON – SCOTT 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

39 ARTHUR VICHOT 217 VITAL CONCEPT – B&B HOTELS 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

40 KEVIN REZA 216 VITAL CONCEPT – B&B HOTELS 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

41 VALENTIN MADOUAS 105 GROUPAMA – FDJ 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

42 GEORGE BENNETT 142 TEAM JUMBO – VISMA 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

43 NIKOLAS MAES 36 LOTTO SOUDAL 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

44 BOB JUNGELS 111 DECEUNINCK – QUICK – STEP 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

45 ROMAIN BARDET 61 AG2R LA MONDIALE 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

46 ILNUR ZAKARIN 121 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

47 PHILIPPE GILBERT 113 DECEUNINCK – QUICK – STEP 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

48 IMANOL ERVITI 4 MOVISTAR TEAM 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

49 EDWARD THEUNS 97 TREK – SEGAFREDO 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

50 TAO GEOGHEGAN HART 72 TEAM SKY 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

51 MAXIME MONFORT 37 LOTTO SOUDAL 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

52 TOM SCULLY 156 EF EDUCATION FIRST 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

53 MITCHELL DOCKER 153 EF EDUCATION FIRST 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

54 FABIO SABATINI 116 DECEUNINCK – QUICK – STEP 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

55 LUKA MEZGEC 15 MITCHELTON – SCOTT 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

56 MAARTEN WYNANTS 147 TEAM JUMBO – VISMA 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

57 JHONATAN MANUEL NARVAEZ PRADO 75 TEAM SKY 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

58 LUKE ROWE 76 TEAM SKY 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

59 ALEX KIRSCH 95 TREK – SEGAFREDO 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

60 AMUND GRØNDAHL JANSEN 144 TEAM JUMBO – VISMA 03H 17′ 35” + 00H 00′ 10” – –

61 IVAN GARCIA CORTINA 43 BAHRAIN – MERIDA 03H 17′ 51” + 00H 00′ 26” – –

62 KOEN DE KORT 94 TREK – SEGAFREDO 03H 17′ 59” + 00H 00′ 34” – –

63 RAMON SINKELDAM 107 GROUPAMA – FDJ 03H 18′ 01” + 00H 00′ 36” – –

64 MAGNUS CORT NIELSEN 26 ASTANA PRO TEAM 03H 18′ 35” + 00H 01′ 10” – –

65 ALESSANDRO DE MARCHI 194 CCC TEAM 03H 18′ 35” + 00H 01′ 10” – –

66 JULIEN BERNARD 92 TREK – SEGAFREDO 03H 18′ 36” + 00H 01′ 11” – –

67 EDVALD BOASSON HAGEN 183 TEAM DIMENSION DATA 03H 18′ 36” + 00H 01′ 11” – –

68 JESPER HANSEN 173 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 18′ 36” + 00H 01′ 11” – –

69 FRANCISCO JOSE VENTOSO ALBERDI 197 CCC TEAM 03H 18′ 36” + 00H 01′ 11” – –

70 STIJN VANDENBERGH 67 AG2R LA MONDIALE 03H 18′ 37” + 00H 01′ 12” – –

71 AMARO ANTUNES 191 CCC TEAM 03H 18′ 37” + 00H 01′ 12” – –

72 PATRICK KONRAD 51 BORA – HANSGROHE 03H 18′ 37” + 00H 01′ 12” – –

73 WINNER ANDREW ANACONA 2 MOVISTAR TEAM 03H 18′ 37” + 00H 01′ 12” – –

74 JHOAN ESTEBAN CHAVES RUBIO 13 MITCHELTON – SCOTT 03H 18′ 37” + 00H 01′ 12” – –

75 MICHAEL SCHWARZMANN 57 BORA – HANSGROHE 03H 18′ 37” + 00H 01′ 12” – –

76 JARLINSON PANTANO GOMEZ 96 TREK – SEGAFREDO 03H 18′ 38” + 00H 01′ 13” – –

77 MIKEL NIEVE ITURRALDE 16 MITCHELTON – SCOTT 03H 18′ 38” + 00H 01′ 13” – –

78 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA 154 EF EDUCATION FIRST 03H 18′ 38” + 00H 01′ 13” – –

79 RAMUNAS NAVARDAUSKAS 226 DELKO MARSEILLE PROVENCE 03H 18′ 38” + 00H 01′ 13” – –

80 MARC SOLER 1 MOVISTAR TEAM 03H 18′ 38” + 00H 01′ 13” – –

81 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO 21 ASTANA PRO TEAM 03H 18′ 39” + 00H 01′ 14” – –

82 BERT-JAN LINDEMAN 145 TEAM JUMBO – VISMA 03H 18′ 39” + 00H 01′ 14” – –

83 G LAWSON CRADDOCK 152 EF EDUCATION FIRST 03H 18′ 39” + 00H 01′ 14” – –

84 JACK HAIG 14 MITCHELTON – SCOTT 03H 18′ 39” + 00H 01′ 14” – –

85 DAMIEN GAUDIN 203 DIRECT ENERGIE 03H 19′ 08” + 00H 01′ 43” – –

86 DIEGO ULISSI 87 UAE TEAM EMIRATES 03H 20′ 17” + 00H 02′ 52” – –

87 NILS POLITT 126 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 20′ 18” + 00H 02′ 53” – –

88 CHRISTOPH PFINGSTEN 55 BORA – HANSGROHE 03H 20′ 18” + 00H 02′ 53” – –

89 MAURO FINETTO 224 DELKO MARSEILLE PROVENCE 03H 20′ 18” + 00H 02′ 53” – –

90 GIULIO CICCONE 93 TREK – SEGAFREDO 03H 20′ 19” + 00H 02′ 54” – –

91 LOUIS MEINTJES 186 TEAM DIMENSION DATA 03H 20′ 19” + 00H 02′ 54” – –

92 LARS BAK YTTING 182 TEAM DIMENSION DATA 03H 20′ 19” + 00H 02′ 54” – –

93 ADAM JAMES HANSEN 34 LOTTO SOUDAL 03H 20′ 19” + 00H 02′ 54” – –

94 PAWEL POLJANSKI 56 BORA – HANSGROHE 03H 20′ 19” + 00H 02′ 54” – –

95 GEOFFREY SOUPE 176 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 20′ 20” + 00H 02′ 55” – –

96 BERNHARD EISEL 185 TEAM DIMENSION DATA 03H 20′ 20” + 00H 02′ 55” – –

97 MARCEL KITTEL 125 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 20′ 20” + 00H 02′ 55” – –

98 RETO HOLLENSTEIN 124 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 20′ 20” + 00H 02′ 55” – –

99 LOUIS VERVAEKE 167 TEAM SUNWEB 03H 20′ 21” + 00H 02′ 56” – –

100 MIKAEL CHEREL 62 AG2R LA MONDIALE 03H 20′ 21” + 00H 02′ 56” – –

101 ROMAIN COMBAUD 221 DELKO MARSEILLE PROVENCE 03H 20′ 21” + 00H 02′ 56” – –

102 JACK BAUER 12 MITCHELTON – SCOTT 03H 20′ 21” + 00H 02′ 56” – –

103 MAXIME BOUET 132 TEAM ARKEA – SAMSIC 03H 20′ 21” + 00H 02′ 56” – –

104 JULIEN EL FARES 222 DELKO MARSEILLE PROVENCE 03H 20′ 21” + 00H 02′ 56” – –

105 BENOIT COSNEFROY 63 AG2R LA MONDIALE 03H 20′ 22” + 00H 02′ 57” – –

106 MATHIAS FRANK 64 AG2R LA MONDIALE 03H 20′ 22” + 00H 02′ 57” – –

107 JENS DEBUSSCHERE 122 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 20′ 22” + 00H 02′ 57” – –

108 MARCO HALLER 123 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 20′ 22” + 00H 02′ 57” – –

109 BERT VAN LERBERGHE 177 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 20′ 23” + 00H 02′ 58” – –

110 MATHIAS LE TURNIER 174 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 20′ 23” + 00H 02′ 58” – –

111 TIM DECLERCQ 112 DECEUNINCK – QUICK – STEP 03H 20′ 23” + 00H 02′ 58” – –

112 DOMENICO POZZOVIVO 41 BAHRAIN – MERIDA 03H 20′ 23” + 00H 02′ 58” – –

113 LAURENS DE VREESE 22 ASTANA PRO TEAM 03H 20′ 23” + 00H 02′ 58” – –

114 KRISTIJAN KOREN 45 BAHRAIN – MERIDA 03H 20′ 23” + 00H 02′ 58” – –

115 SIMON ŠPILAK 127 TEAM KATUSHA ALPECIN 03H 20′ 23” + 00H 02′ 58” – –

116 VICTOR DE LA PARTE 193 CCC TEAM 03H 20′ 23” + 00H 02′ 58” – –

117 SEBASTIAN HENAO GOMEZ 73 TEAM SKY 03H 20′ 23” + 00H 02′ 58” – –

118 PIERRE LUC PERICHON 175 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 20′ 23” + 00H 02′ 58” – –

119 LAURENT PICHON 136 TEAM ARKEA – SAMSIC 03H 20′ 23” + 00H 02′ 58” – –

120 OLIVIER LE GAC 104 GROUPAMA – FDJ 03H 20′ 23” + 00H 02′ 58” – –

121 BRAM WELTEN 137 TEAM ARKEA – SAMSIC 03H 20′ 24” + 00H 02′ 59” – –

122 CYRIL GAUTIER 213 VITAL CONCEPT – B&B HOTELS 03H 20′ 24” + 00H 02′ 59” – –

123 ADRIEN PETIT 205 DIRECT ENERGIE 03H 20′ 24” + 00H 02′ 59” – –

124 RAFAEL VALLS FERRI 7 MOVISTAR TEAM 03H 20′ 24” + 00H 02′ 59”

