Parigi-Nizza 2019: Dylan Groenewegen batte Caleb Ewan al fotofinish, sesto Matteo Trentin

La 77ma edizione della Parigi-Nizza si è aperta con una tappa ricca di emozioni, conclusa con il successo dell’olandese Dylan Groenewegen, che ha vinto al fotofinish il duello in volata con l’australiano Caleb Ewan, mentre il podio di giornata è stato completato da un altro olandese, Fabio Jakobsen. I 138 km con partenza e arrivo a Saint-Germain-en-Laye, prima dell’atteso sprint, sono stati movimentati da una fuga di tre corridori nella prima parte e dai ventagli in quella finale.

La fuga di giornata parte subito dopo il via, formata da tre corridori, tutti francesi: Amael Monard (Arkea Samsic), Damien Gaudin (Direct Energie) e Romain Combaud (Delko Marseille Provence). Il loro vantaggio raggiunge rapidamente i 3’30” e si stabilizza poi attorno ai 2’ nella parte centrale. A 45 km dal traguardo esplode la corsa, con la formazione di ventagli visto il forte vento laterale. Il gruppo si spezza così in più parti e la prima va a riprendere i fuggitivi ai -41 km. Sulla Côte de Beule attaccano Evaidas Siskevicus (Delko Marseille Provence) e Warren Barguil (Arkea Samsic), che vengono poi raggiunti da Gaudin che va a vincere il GPM e vestire così la maglia a pois. Dopo lo scollinamento i tre si rialzano e vengono ripresi.

A due chilometri dall’arrivo Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) prova l’attacco a sorpresa, ma il suo tentativo viene annullato dentro l’ultimo chilometro. Il gruppo ristretto al comando si va così a giocare la vittoria in volata, che viene lanciata lunga da Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), che viene però poi saltato a doppia velocità da Dylan Groenewegen (Team Jumbo-Visma). Alla sua ruota si piazza Caleb Ewan (Lotto Soudal), che negli ultimi metri prova a superarlo sull’esterno, ma l’olandese riesce a tenere e con un colpo di reni perfetto va a prendersi la vittoria al fotofinish. Terzo posto per Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step), seguito da Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) e John Degenkolb (Trek-Segafredo). Il migliore italiano è Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) che si piazza in sesta posizione, mentre Colbrelli chiude in ottava.

alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Annie Postma Shutterstock