LIVE Parigi-Nizza 2019, Terza tappa in DIRETTA: 12 marzo, incognita vento in un tracciato per velocisti

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza frazione della Parigi-Nizza 2019, corsa a tappe che si svolge in Francia e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi della prima parte di stagione. Nelle prime due giornate il protagonista indiscusso è stato il vento, che ha movimentato in maniera inaspettata due frazioni teoricamente destinate a concludersi con un arrivo a gruppo compatto. Lo stesso copione potrebbe andare in scena anche oggi, nei 200 km da Cepoy a Moulins/Yzeure, in un’altra tappa particolarmente adatta ai velocisti.

Il principale favorito non può che essere l’olandese Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), leader della classifica generale e vincitore delle prime due tappe. Nel caso di un arrivo in volata gli altri candidati al successo saranno l’australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) e l’olandese Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep), sul podio nella prima frazione, oltre allo spagnolo Ivan Garcia (Bahrain Merida), secondo nella giornata di ieri. L’Italia punterà ancora una volta su Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) che nella seconda frazione ha chiuso quarto anticipando troppo la volata.

La terza tappa della Parigi-Nizza 2019 prenderà il via alle ore 11.30 da Cepoy e si concluderà intorno alle ore 16.30 presso la località di Moulines/Yzeure. Seguite la frazione con la DIRETTA LIVE testuale di OA Sport a partire dalle ore 13.30, con aggiornamenti in tempo reale per non perdere davvero nulla di questa nuova intrigante frazione. Buon divertimento!

14.24 Ecco le previsioni meteo legate alla direzione del vento che i corridori affronteranno nei prossimi chilometri:

🇫🇷 #ParisNice After two epic days of crosswinds and echelon racing, this is what we can expect today @EpicRideWeather😏👇🏼 pic.twitter.com/vCGSw5XFNP — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 12, 2019

14.20 Gara molto tranquilla fino a questo momento, probabilmente i corridori vogliono recuperare energie in vista delle prossime tappe di montagna dopo aver lottato ferocemente contro il vento ed i ventagli nella giornata di ieri.

14.15 Vantaggio costante sui 3’50” per la coppia in testa alla gara a poco più di 110 km al traguardo. Il gruppo controlla la corsa senza affanno e senza disperdere energie inutili in questo frangente della corsa.

#ParisNice MTS guys staying together near the front as the peloton cruises along with the two leaders now at 3”50 – 110km to go. 📸 ASO/ Alex Broadway pic.twitter.com/r9Yr8IqT6j — Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) March 12, 2019

14.11 Molti i pretendenti alla vittoria per uno degli ultimi arrivi in volata (sulla carta) della Parigi-Nizza 2019, con i vari Matteo Trentin, Arnaud Démare, Caleb Ewan e Fabio Jakobsen che proveranno ad interrompere il dominio di Dylan Groenewegen.

14.07 Non cambia la direzione di un vento frontale a 20 km/h che non lascia scampo ai due fuggitivi di giornata, i quali stanno cominciando a perdere terreno nei confronti di un plotone principale distanziato 3’50” dalla testa a 118 km dall’arrivo.

14.03 Nelle prime due ore di gara la media oraria si è aggirata attorno ai 34.5 km/h, con una prima ora molto blanda da 31.4 ed una seconda ora più sostenuta a 37.6 km/h.

13.59 Ritmi comunque molto blandi in gruppo dopo le fatiche della tappa di ieri, con diverse squadre in testa al plotone senza forzare particolarmente. In classifica generale non preoccupa la posizione dei due fuggitivi, visto che Navardauskas paga 8’04” dalla maglia gialla.

Deceuninck – Quick-Step among the teams chasing the breakaway riders on this unusually quiet #ParisNice stage.

Photo: A.S.O / Alex Broadway pic.twitter.com/DZqwTerdeb — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) March 12, 2019

13.55 Il forte vento frontale non favorisce certamente il tentativo di fuga della coppia Navardauskas-Fedeli, con il gruppo che si sta avvicinando a 4’15” di distacco dopo 70 km.

13.51 In questo momento i due fuggitivi hanno 4’30” di vantaggio sul gruppo principale a 130 km dal traguardo di Moulines/Yzeure. Situazione attualmente sotto controllo per le squadre dei velocisti ed in particolare per la maglia gialla Dylan Groenewegen, il quale vanta virtualmente (dopo lo sprint intermedio di inizio tappa) 9″ di margine nei confronti di Kwiatkowski.

Deux coureurs ont pris 5' d'avance dans la 3ème étape de @ParisNice. Derrière eux, l'équipe @JumboVismaRoad du #MaillotJaune Dylan Groenewegen gère l'allure du peloton. #ParisNice pic.twitter.com/Y2H8OjusuQ — Maillot jaune LCL (@MaillotjauneLCL) March 12, 2019

13.48 Il primo sprint intermedio di giornata, posto dopo 24.5 km a Châtillon-Coligny, è stato vinto dal polacco Robert Kwiatkowski davanti a Luis Leon Sanchez e Tony Gallopin. Il corridore polacco del Team Sky ha così portato a casa 3 punti nella classifica per la maglia verde e si è assicurato 3″ di abbuono per la classifica generale.

13.43 La corsa è cominciata alle ore 11.43 con 152 corridori ai nastri di partenza. La tappa odierna è stata caratterizzata fin dai primi chilometri da un vento frontale molto forte che ha rallentato notevolmente la velocità media del gruppo, tuttavia il primo tentativo di fuga di 8 atleti è stato respinto immediatamente dal plotone. Al km 39 se ne sono andati il lituano Ramunas Navardauskas e l’italiano Alessandro Fedelli (entrambi della Delko Marseille Provence), i quali vantano al momento 4’50” di margine sul gruppo.

13.38 Per quanto riguarda i favoriti, i riflettori saranno tutti puntati sull’olandese Dylan Groenewegen, che andrà a caccia del tris aver vinto in volata le prime due frazioni. Tra i suoi principali rivali troviamo il campione europeo Matteo Trentin, il francese Arnaud Démare, l’australiano Caleb Ewan e l’olandese Fabio Jakobsen, tutti piazzati nelle prime due tappe.

13.35 Il percorso è quasi completamente pianeggiante e non è presente nemmeno un GPM, mentre sono stati fissati due sprint intermedi dopo 24.5 km a Châtillon-Coligny e a 18 km dall’arrivo a Bagneux. Sulla carta dovrebbe essere dunque una frazione favorevole ai velocisti, anche se il rischio dei ventagli causati dal forte vento è sempre dietro l’angolo.

Este martes se corre la tercera etapa de la #parisnice entre Cepoy y Moulins/ Yzeure, de 200 kilómetros, otra opción para los velocistas en competencia. #ciclismo #parisniza #lasbielas pic.twitter.com/N0q1RCk9cz — Las Bielas ☄ (@LasBielas) March 12, 2019

13.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta della terza tappa della Parigi-Nizza 2019, con partenza a Cepoy e arrivo posto dopo 200 km a Moulins/Yzeure.

