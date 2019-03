LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi devono rimontare, Kuzmina fa paura

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 10 km pursuit femminile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 10 marzo, alle ore 13.45 in gara ci saranno per l’Italia quattro atlete. Dorothea Wierer partirà decima a 33″ dalla slovacca Anastasiya Kuzmina, Lisa Vittozzi 21ma a 1’01”, Federica Sanfilippo 35ma a 1’37”, Nicole Gontier 52ma a 2’12”.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della della 10 km pursuit femminile dei Mondiali di biathlon: oggi, domenica 10, la gara inizierà alle ore 13.45 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 13.15. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Federico Angiolini)

La startlist – I favoriti del Mondiale gara per gara – Il regolamento – Il medagliere – La classifica della Coppa del Mondo femminile – Il calendario completo dei Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE