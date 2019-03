Biathlon, Inseguimento femminile Mondiali 2019: startlist, pettorali e distacchi. Programma, orari e tv

Con la 10 km pursuit femminile proseguono domani le gare individuali ai Mondiali di biathlon di Oestersund: in Svezia si lotta per le medaglie iridate con un occhio alla classifica di Coppa del Mondo. In gara ci saranno per l’Italia quattro atlete: Dorothea Wierer partirà decima a 33″ dalla slovacca Anastasiya Kuzmina, Lisa Vittozzi 21ma a 1’01”, Federica Sanfilippo 35ma a 1’37”, Nicole Gontier 52ma a 2’12”.

Di seguito il programma completo dell’inseguimento femminile dei Mondiali di Oestersund con l’orario e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OA Sport, inoltre, vi offrirà la diretta live testuale della gara iridata.

IL PROGRAMMA DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DEI MONDIALI DI OESTERSUND

Domenica 10 marzo

ore 13:45 10 km inseguimento femminile

diretta tv su Eurosport 1

diretta streaming su Eurosport Player

diretta live testuale su OA Sport

LA STARTLIST DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DEI MONDIALI DI OESTERSUND

1 KUZMINA Anastasiya SVK 0:00

2 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0:10

3 DAHLMEIER Laura GER 0:13

4 OEBERG Hanna SWE 0:13

5 BRORSSON Mona SWE 0:22

6 HERRMANN Denise GER 0:24

7 DAVIDOVA Marketa CZE 0:27

8 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 0:31

9 ECKHOFF Tiril NOR 0:33

10 yr WIERER Dorothea ITA 0:33

11 EGAN Clare USA 0:33

12 MAKARAINEN Kaisa FIN 0:34

13 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 0:45

14 MAEDA Sari JPN 0:49

15 REID Joanne USA 0:50

16 PREUSS Franziska GER 0:52

17 BENDIKA Baiba LAT 0:56

18 CRAWFORD Rosanna CAN 0:56

19 GASPARIN Elisa SUI 0:58

20 TALIHAERM Johanna EST 1:00

21 VITTOZZI Lisa ITA 1:01

22 KRUCHINKINA Irina BLR 1:03

23 AYMONIER Celia FRA 1:05

24 PAVLOVA Evgeniya RUS 1:08

25 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1:11

26 KRYUKO Iryna BLR 1:12

27 KOCERGINA Natalja LTU 1:17

28 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1:17

29 SEMERENKO Valj UKR 1:20

30 GASPARIN Selina SUI 1:23

31 MIRONOVA Svetlana RUS 1:26

32 CHEVALIER Anais FRA 1:32

33 FIALKOVA Ivona SVK 1:36

34 HOJNISZ Monika POL 1:37

35 SANFILIPPO Federica ITA 1:37

36 KRUCHINKINA Elena BLR 1:39

37 ZHANG Yan CHN 1:39

38 VITKOVA Veronika CZE 1:42

39 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1:55

40 HILDEBRAND Franziska GER 1:55

41 TANG Jialin CHN 1:57

42 PERSSON Linn SWE 2:00

43 MAGNUSSON Anna SWE 2:03

44 STARYKH Irina RUS 2:07

45 LEHTONEN Venla FIN 2:07

46 ZUK Kamila POL 2:09

47 BEAUDRY Sarah CAN 2:10

48 FIALKOVA Paulina SVK 2:10

49 INNERHOFER Katharina AUT 2:11

50 TOMINGAS Tuuli EST 2:11

51 LUNDER Emma CAN 2:11

52 GONTIER Nicole ITA 2:12

53 HAECKI Lena SUI 2:13

54 DZHIMA Yuliia UKR 2:21

55 SCHWAIGER Julia AUT 2:23

56 GWIZDON Magdalena POL 2:23

57 DUNKLEE Susan USA 2:31

58 BANKES Megan CAN 2:32

59 PUSKARCIKOVA Eva CZE 2:32

60 BRAISAZ Justine FRA 2:35

Foto: Federico Angiolini