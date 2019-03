Biathlon, i Mondiali 2019 assegneranno anche punti per la classifica di Coppa del Mondo! Il regolamento

Si dice sempre che ai Mondiali contino soltanto le medaglie, ma nel biathlon questa regola vale fino ad un certo punto: il peso specifico di un podio o addirittura di un titolo iridato restano intatti, ma le gare che dal 7 al 17 marzo andranno in scena ad Oestersund, in Svezia, assegneranno anche punti per la classifica di Coppa del Mondo.

Si inizierà giovedì 7 con la staffetta mista, poi venerdì 8 e sabato 9 si disputeranno le due sprint con le donne che scenderanno in pista per prime ed i migliori sessanta delle due prove che accederanno agli inseguimenti in programma domenica 10, con i punteggi che saranno assegnati come in una normale tappa di Coppa del Mondo.

La seconda settimana di gare si aprirà con le individuali di martedì 12 e mercoledì 13, che assegneranno anche le Coppe di specialità, dato che nell’ultima tappa del circuito maggiore non si gareggerà in questo format. Giovedì 14 sarà tempo della staffetta mista, che farà da preludio alle staffette maschile e femminile di sabato 16.

Resteranno così da assegnare gli ultimi due titoli, che verranno messi in palio domenica 17, quando si disputeranno le mass start: avranno diritto a parteciparvi i primi 15 della classifica di Coppa del Mondo più tutti i medagliati delle tre prove individuali, ed i posti vacanti verranno assegnati agli atleti che avranno fatto più punti sempre nelle tre prove individuali precedenti.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini