Biathlon, Mondiali 2019: il medagliere. Subito in testa la Norvegia, Italia terza nella staffetta mista

La lunga attesa è terminata: il biathlon è tornato con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, in programma dal 7 al 17 marzo. Si inizia proprio giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 spazio alle staffette, maschile e femminile, e domenica 17 ci saranno le mass start. Di seguito il medagliere completo della rassegna.

MEDAGLIERE MONDIALI DI BIATHLON OESTERSUND 2019

# Paese O A B Tot. 1 Norvegia 1 0 0 1 2 Germania 0 1 0 1 3 Italia 0 0 1 1 # Totale 1 1 1 3

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federico Angiolini