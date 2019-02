Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019: la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer allunga in testa, Vittozzi seconda a 34 punti!

La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi invernali di PyeongChang, la tedesca Laura Dahlmeir protagonista assoluta nei Giochi con due ori (sprint e inseguimento) e un bronzo nell’individuale e la norvegese Tirill Eckhoff tra le più talentuose dell’intero circuito di questa spettacolare disciplina. Non vorranno essere da meno le nostre portacolori. In particolare i fari puntati su Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Entrambe hanno le possibilità per poter ben figurare in tutte le specialità del programma. Abili dal poligono e sugli sci, possono essere della partita per le posizioni che contano ogni gara. Non resta che attendere l’esito di quest’annata decisamente incerta.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON FEMMINILE 2018-2019

1 WIERER Dorothea Italy ITALY 632

2 VITTOZZI Lisa Italy ITALY 598

3 ROEISELAND Marte Olsbu Norway NORWAY 508

4 KUZMINA Anastasiya Slovakia SLOVAKIA 506

5 FIALKOVA Paulina Slovakia SLOVAKIA 498

6 MAKARAINEN Kaisa Finland FINLAND 443

7 KRYUKO Iryna Belarus BELARUS 427

8 OEBERG Hanna Sweden SWEDEN 423

9 CHEVALIER Anais France FRANCE 391

10 HOJNISZ Monika Poland POLAND 379

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO 2018-2019 BIATHLON FEMMINILE – INSEGUIMENTO

1 WIERER Dorothea Italy ITALY 256

2 VITTOZZI Lisa Italy ITALY 232

3 ROEISELAND Marte Olsbu Norway NORWAY 183

4 MAKARAINEN Kaisa Finland FINLAND 180

5 KUZMINA Anastasiya Slovakia SLOVAKIA 171

6 FIALKOVA Paulina Slovakia SLOVAKIA 148

7 KRYUKO Iryna Belarus BELARUS 148

8 HAECKI Lena SWITZERLAND 131

9 CHEVALIER Anais France FRANCE 126

10 OEBERG Hanna Sweden SWEDEN 108

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO 2018-2019 BIATHLON FEMMINILE – SPRINT

1 VITTOZZI Lisa Italy ITALY 260

2 WIERER Dorothea Italy ITALY 235

3 ROEISELAND Marte Olsbu Norway NORWAY 212

4 KUZMINA Anastasiya Slovakia SLOVAKIA 211

5 CHEVALIER Anais France FRANCE 189

6 MAKARAINEN Kaisa Finland FINLAND 188

7 FIALKOVA Paulina Slovakia SLOVAKIA 180

8 HOJNISZ Monika Poland POLAND 160

9 KRYUKO Iryna Belarus BELARUS 152

10 OEBERG Hanna Sweden SWEDEN 147

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO 2018-2019 BIATHLON FEMMINILE 2018-2019 – INDIVIDUALE

1 DZHIMA Yuliia Ukraine UKRAINE 60

2 HOJNISZ Monika Poland POLAND 54

3 DAVIDOVA Marketa Czech Republic CZECH REPUBLIC 48

4 FIALKOVA Paulina Slovakia SLOVAKIA 43

5 BENDIKA Baiba Latvia LATVIA 40

6 VITTOZZI Lisa Italy ITALY 38

7 WIERER Dorothea Italy ITALY 36

8 OEBERG Hanna Sweden SWEDEN 34

9 HAUSER Lisa Theresa Austria AUSTRIA 32

10 PREUSS Franziska Germany GERMANY 31

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO 2018-2019 BIATHLON FEMMINILE 2018-2019 – MASS START

1 FIALKOVA Paulina Slovakia SLOVAKIA 127

2 OEBERG Hanna Sweden SWEDEN 117

3 KUZMINA Anastasiya Slovakia SLOVAKIA 108

4 WIERER Dorothea Italy ITALY 105

5 HINZ Vanessa Germany GERMANY 104

6 BRORSSON Mona Sweden SWEDEN 103

7 TANDREVOLD Ingrid Landmark Norway NORWAY 102

8 KRYUKO Iryna Belarus BELARUS 100

9 PREUSS Franziska Germany GERMANY 96

10 ROEISELAND Marte Olsbu Norway NORWAY 93

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Nicolo Persico