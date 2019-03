Biathlon, Mondiali 2019: i favoriti gara per gara. Duello Johannes Boe-Fourcade, Laura Dahlmeier può sbancare

Stanno per scattare i Mondiali di biathlon ad Oestersund, in Svezia, che terranno banco dal 7 al 17 marzo. Si inizierà proprio domani, giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 spazio alle staffette, maschile e femminile, e domenica 17 ci saranno le mass start. Ecco i favoriti gara per gara:

Staffetta mista (7 marzo ore 16:15)

La Norvegia, qualora dovesse schierare Johannes Boe in ultima, frazione diventerebbe irraggiungibile per tutti, dato che anche al femminile dovrebbe avere due frazioni molto solide. Dietro c’è la Francia, che dovrà tenere botta nelle prime due frazioni, ma appare una spanna sopra le altre contendenti al podio, ovvero Italia, Svezia e Germania.

Sprint femminile (8 marzo ore 16:15)

Il novero delle favorite è ampio: in casa Italia forse Vittozzi più di Wierer, ma vanno tenute in considerazioni le altre pretendenti alla generale, la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, la slovacca Anastasiya Kuzmina, ma diranno la loro, soprattutto in assenza di vento al poligono la finlandese Kaisa Mäkäräinen e la tedesca Laura Dahlmeier.

Sprint maschile (9 marzo ore 16:30)

Impossibile non pensare subito a Johannes Boe, ma qui potrebbero dargli filo da torcere i francesi Martin Fourcade e Simon Desthieux, nonché lo stesso norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, oppure, in famiglia, il fratello Tarjei Boe. Occhio anche al russo Alexander Loginov in una gara dove potrebbe fare bene.

Inseguimento femminile (10 marzo ore 13:45)

Qui sale alla ribalta certamente il nome della nostra Dorothea Wierer, alla quale piace gareggiare con un punto di riferimento e nelle gare sulle avversarie è davvero imbattibile. Occhio anche a Lisa Vittozzi, che ha dimostrato di difendersi bene nel format. Le insidie potrebbero arrivare dalla finlandese Kaisa Mäkäräinen e dalla tedesca Laura Dahlmeier, ma molto dipenderà dalla sprint.

Inseguimento maschile (10 marzo ore 16:30)

Se Johannes Boe dovesse vincere la sprint, difficilmente si farebbe beffare nell’inseguimento: sicuramente sarà la squadra francese a provare a dargli maggiormente fastidio, con Quentin Fillon Maillet, Simon Desthieux e, naturalmente, Martin Fourcade. Questo è il format dove l’Italia ha le maggiori chance di podio al maschile con Lukas Hofer.

Individuale femminile (12 marzo ore 15:30)

Velocità sugli sci e precisione al poligono unita a rapidità nel rilascio: questa la ricetta vincente che sembra cucita a pennello sulla pelle di Dorothea Wierer. Attenzione però alla padrona di casa, la svedese Hanna Oeberg, che probabilmente punta su questa gara per una medaglia individuale.

Individuale maschile (13 marzo ore 16:10)

Non ci si può allontanare più di tanto dai nomi fatti in precedenza, soprattutto da quello di Johannes Boe. Qui, però, forse prima che ai francesi, il norvegese dovrà guardarsi da Simon Eder, soprattutto se dovesse mantenere le percentuali al poligono mostrate in stagione. Ovviamente saranno della partita anche Martin Fourcade e Quentin Fillot Maillet.

Staffetta singola (14 marzo ore 17:10)

Qui molto dipenderà dalle coppie che verranno schierate: saranno già andate molte gare con relative medaglie e quindi forse anche i big affronteranno la prima staffetta singola della storia dei Mondiali. Certamente se l’Italia dovesse presentarsi al via con Lukas Hofer e Dorothea Wierer sarebbe un bel problema per tutti gli avversari.

Staffetta femminile (16 marzo ore 13:15)

Qui l’Italia sarebbe potenzialmente anche da medaglia d’oro, ma bisogna indovinare tutto, dall’ordine delle frazioniste alla prestazione corale di rilievo. Lo spauracchio si chiama Germania, che senza dubbio dovrà misurarsi con la Norvegia. Oltre alle azzurre anche la Svezia potrebbe sorprendere.

Staffetta maschile (16 marzo ore 16:30)

Qui dovrebbe essere lotta a due tra Norvegia e Francia, e per l’oro è difficile vedere altri inserimenti. Potrebbero provarci Russia e Germania, ma è più probabile che battaglino per il bronzo. In questo caso sembrano poche le possibilità di podio per gli azzurri, che potrebbero pagare molto in un paio di frazioni.

Mass start femminile (17 marzo ore 13:15)

Qui conteranno molto le energie residue, e questo appare essere il format di gara nel quale le nostre Wierer e Vittozzi debbano correre maggiormente in difesa pensando alla Coppa del Mondo generale. Questa gara sarà certamente terreno di caccia per la slovacca Anastasiya Kuzmina, ma sarà da tenere d’occhio anche Hanna Oeberg.

Mass start maschile (17 marzo ore 16:00)

Ancora una volta il canovaccio sarà Johannes Boe contro i francesi: in questa gara più che mai i transalpini hanno dimostrato di poter mettere nel sacco il norvegese e quindi potrebbe anche esserci una lotta a tre per l’ultimo oro della rassegna con Quentin Fillon Maillet e Martin Fourcade.

Foto: Federico Angiolini