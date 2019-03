Calendario Mondiali biathlon 2019: orari e gare giorno per giorno. Come vederle in tv e streaming

Mancano poco più di 24 ore e poi il grande biathlon tornerà protagonista con i Mondiali di Oestersund, in Svezia, che terranno banco dal 7 al 17 marzo. Si inizierà proprio domani, giovedì 7 marzo con la staffetta mista, poi nei due giorni seguenti spazio alle sprint, con i due inseguimenti fissati per domenica 10. Martedì 12 e mercoledì 13 sono calendarizzate le individuali. Giovedì 14 ecco la staffetta singola, mentre venerdì 15 ci sarà riposo prima del gran finale: sabato 16 spazio alle staffette, maschile e femminile, e domenica 17 ci saranno le mass start. Le gare saranno trasmesse in tv su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player e su biathlonworld.com. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutte le gare.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON

MONDIALI SENIOR (valevoli per la Coppa del Mondo)

Oestersund (Sve) dal 7 al 17 marzo 2019

07 MAR 2019 16:15 2×6+2×7.5 Mixed Relay (W-M)

08 MAR 2019 16:15 Women 7.5 km Sprint

09 MAR 2019 16:30 Men 10 km Sprint

10 MAR 2019 13:45 Women 10 km Pursuit

10 MAR 2019 16:30 Men 12.5 km Pursuit

12 MAR 2019 15:30 Women 15 km Individual

13 MAR 2019 16:10 Men 20 km Individual

14 MAR 2019 17:10 Single Mixed Relay (W-M)

16 MAR 2019 13:15 Women 4×6 km Relay

16 MAR 2019 16:30 Men 4×7.5 km Relay

17 MAR 2019 13:15 Women 12.5 km Mass Start

17 MAR 2019 16:00 Men 15 km Mass Start

Foto: Federico Angiolini