LIVE Biathlon, 15 km individuale Mondiali 2019 in DIRETTA: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, serve una reazione d’orgoglio!

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della 15 km individuale femminile dei Mondiali di biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svezia: oggi, martedì 12 marzo, alle ore 15.30 per l’Italia saranno in gara Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Nicole Gotier ed Alexia Runggaldier.

Tanti ingredienti rendono di difficile lettura la gara che assegnerà titolo e medaglie iridati e la Coppa del Mondo di specialità, e sarà anche molto importante per quanto concerne la Coppa del Mondo generale per le nostre Lisa Vittozzi (di nuovo col pettorale giallo) e Dorothea Wierer.

Intanto bisognerà capire se le pretendenti alla Coppa generale saranno tre o quattro: la slovacca Anastasiya Kuzmina risulta essere iscritta alla gara e potrebbe partire. Così come l’altra slovacca da tenere d’occhio per le medaglie, Paulina Fialkova, Kuzmina ha scelto il primo gruppo ed avrà il pettorale 7, con il 4 che va alla connazionale. Kuzmina dovrebbe decidere all’ultimo momento se essere presente al cancelletto di partenza.

Il primo gruppo però comprende altre atlete di peso in ottica lotta per le medaglie: partirà presto la finlandese Kaisa Makarainen, con il numero 13, mentre la leader della classifica di specialità, la ceca Marketa Davidova, avrà il numero 15, infine la norvegese Marte Olsbu Roeiseland scatterà col 20. Presente in questo gruppo anche la nostra Alexia Runggaldier, che partirà con l’11.

Il secondo gruppo si aprirà subito con la tedesca Laura Dahlmeier col 28, occhio dopo di lei alla svedese Hanna Oeberg col 30 ed alla polacca Monika Hojnisz col 32, mentre partirà col 34 la norvegese Tiril Eckhoff. Partiranno dopo tutte le principali rivali le azzurre, che sapranno come stanno andando le contendenti alla Coppa: Dorothea Wierer avrà il pettorale 44, Lisa Vittozzi addirittura il 56. Dopo di loro ci sarà l’ultima azzurra in gara, col 60, Nicole Gontier.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della della 15 km individuale femminile dei Mondiali di biathlon: oggi, martedì 12, la gara inizierà alle ore 15.30 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 15.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Federico Angiolini)

