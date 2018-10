LIVE MotoGP, GP Thailandia 2018 in DIRETTA: qualifiche. Dovizioso per la pole, occasione per Valentino Rossi

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Thailandia, quindicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram, Marc Marquez è pronto a vincere ancora dopo il trionfo di Aragon.

Spetterà alla Ducati cercare di mettere il bastone tra le ruote all’iberico. Sia Dovizioso che Jorge Lorenzo hanno fatto vedere di essere velocissimi su qualunque tracciato e le caratteristiche della pista di questo weekend si dovrebbero sposare bene con le qualità della Rossa. Un tipico circuito “Stop&Go” in cui frenata e trazione sono molto importanti. Aspetti che, fino ad ora, non hanno fatto difetto alla GP18, contando poi sulla solita devastante potenza del proprio motore. C’è da dire che su Lorenzo c’è un grande punto interrogativo, visto che dopo la caduta in Spagna (Aragon), il maiorchino è stato protagonista di un bruttissimo highside che rende la sua partecipazione alle qualifiche e alla gara molto problematica. E la Yamaha? La speranza è di vedere Valentino Rossi in lotta per il podio ma, per l’appunto, non c’è certezza.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Thailandia, quindicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 8.30 con le PL4 e alle 9.10 con il time-attack. Buon divertimento!

QUI LA CRONACA DELLE FP3: JORGE LORENZO NON CORRE, MALE MARQUEZ













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

La cronaca delle prove libere 1 di MotoGP

La cronaca delle prove libere 2 di MotoGP

Le condizioni di Jorge Lorenzo

Il video dell’incidente di Jorge Lorenzo

Il programma del weekend

Il circuito di Buriram ai raggi X

Presentazione del weekend

Le cinque risposte che dovrà darci il GP di Thailandia