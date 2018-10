LIVE Moto3, GP Thailandia 2018 in DIRETTA: Marco Bezzecchi, è il tuo momento! Gara cruciale con Jorge Martin acciaccato

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Thailandia di Moto3. Sul tracciato di Buriram i centauri della minima cilindrata si affronteranno per contendersi il meglio possibile. Una pista “Stop&Go” che sarà teatro della sfida tra il nostro Marco Bezzecchi e lo spagnolo Jorge Martin.

Il centauro italiano, dalla pole position, cercherà di sfruttare le problematiche fisiche dell’iberico per recuperare punti importanti in ottica iridata e fare la differenza. La sua moto ben si presta alle accelerazioni presenti su questo layout e pertanto sull’asfalto asiatico ci si può aspettare qualcosa di grande non trascurando di certo quello che potrà fare il resto della truppa italiana, desiderosa di far bene e regalarsi qualcosa di speciale.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Thailandia di Moto3: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 06.00 italiane. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

5.47: 31°C in aria e 50°C sull’asfalto. Atmosfera decisamente calda!

5.45: Una pista particolarmente favorevole alla KTM sembrerebbe. Le grandi accelerazioni di Buriram dovrebbero sorridere alla moto austriaca e questo dovrebbe essere un aspetto favorevole per il “Bezz”.

5.40: Bezzecchi partirà dalla pole e l’obiettivo è chiaro: centrare la vittoria per essere sempre vicino ad un Martin, leader della classifica iridata e in difficoltà fino ad ora nel corso del weekend.

5.37: Una foto del tracciato thailandese molto dall’alto!

There’s no place like home! Just in time to watch @MotoGP race from #ThaiGP pic.twitter.com/BAjXOxJVl2 — A.J. (Drew) Feustel (@Astro_Feustel) October 6, 2018

5.34: Temperature molto alte quelle previste in pista e sarà fondamentale comprendere come sfruttare le gomme.

5.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP della Thailandia della categoria Moto3.

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

La cronaca delle qualifiche di MotoGP

La cronaca delle prove libere 3 di MotoGP

La cronaca delle prove libere 1 di MotoGP

La cronaca delle prove libere 2 di MotoGP

Le condizioni di Jorge Lorenzo

Il video dell’incidente di Jorge Lorenzo

Il programma del weekend

Il circuito di Buriram ai raggi X

Presentazione del weekend

Le cinque risposte che dovrà darci il GP di Thailandia

Foto: Valerio Origo