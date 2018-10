LIVE F1, GP Usa 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Ultimi test per la Ferrari verso le qualifiche

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno. Sarà ancora la pioggia a farla da padrona ad Austin? La giornata di ieri è stata funestata da una pioggia costante e pesante che ha reso complicato rimanere in pista per i piloti. Tutti, tranne Lewis Hamilton che, in entrambe le sessioni, è sceso in pista, compiuto qualche giro, e distanziato di oltre un secondo i più immediati inseguitori. L’inglese sembra davvero essere tutt’uno con la sua W09 e anche nelle condizioni più difficili sembra volare e non avere rivali. Tra questi c’è un Sebastian Vettel sconsolato. Oltre al fatto che la sua Ferrari non sembra minimamente competitiva sul bagnato, il tedesco si è beccato anche 3 posizioni di penalità in griglia per una bandiera rossa non rispettata a dovere nella FP1. Piove sul bagnato a Maranello, e in questo caso la frase è calzante. Vedremo chi potrà inserirsi nel dominio di un Hamilton, pronto a centrare pole e vittoria per chiudere già i conti a livello di titolo iridato.

Il sabato del Circuit Of The Americas prenderà il via con la terza sessione di prove libere che vedrà il proprio semaforo verde alle ore 20.00 italiane (le 13.00 in Texas) che precederanno le qualifiche, in programma all’inusuale orario delle 23.00. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della FP3, per capire chi si avvicinerà nel migliore dei modi alla fase clou della giornata. Sarà ancora un Hamilton-show?

La prima sessione La seconda sessione













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

19.45: Al momento non piove ad Austin e il tracciato è asciutto e dovremmo assistere ad un turno “Dry”.

19.39: L’incognita vera sarà quindi verificare la consistenza della Ferrari, ieri apparsa decisamente lontana parente di quella vista qualche weekend fa.

19.35: 25′ al via di questa terza sessione di prove libere 3 e grande attesa per quel che vedremo visto che c’è grande incertezza sulle condizioni meteo.

19.32: Piove sul bagnato a Maranello, e in questo caso la frase è calzante. Vedremo chi potrà inserirsi nel dominio di un Hamilton, pronto a centrare pole e vittoria per chiudere già i conti a livello di titolo iridato

19.29: L’inglese sembra davvero essere tutt’uno con la sua W09 e anche nelle condizioni più difficili sembra volare e non avere rivali. Tra questi c’è un Sebastian Vettel sconsolato. Oltre al fatto che la sua Ferrari non sembra minimamente competitiva sul bagnato, il tedesco si è beccato anche 3 posizioni di penalità in griglia per una bandiera rossa non rispettata a dovere nella FP1

19.26: La giornata di ieri è stata funestata da una pioggia costante e pesante che ha reso complicato rimanere in pista per i piloti. Tutti, tranne Lewis Hamilton che, in entrambe le sessioni, è sceso in pista, compiuto qualche giro, e distanziato di oltre un secondo i più immediati inseguitori.

19.23: Sarà ancora la pioggia a farla da padrona ad Austin? La giornata di ieri è stata funestata da una pioggia costante e pesante che ha reso complicato rimanere in pista per i piloti.

It rained on Friday. A lot. But what did we learn from the limited running? >> https://t.co/hRr2UiMDoR#USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/A9iWh5KHXf — Formula 1 (@F1) October 20, 2018

19.18: Sul tracciato texano ultima ora di affinamenti prima del time-attack previsto alle ore 23.00 italiane. Una sessione importante per consentire ai team di andare a definire gli assetti.

19.15: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP degli Stati Uniti, quartultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno.

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

Le parole di Seb Vettel dopo la penalizzazione

Lewis Hamilton vuole l’81esima pole position della carriera

La FIA approva le modifiche sui cerchi e sul mozzo delle ruote posteriori della Mercedes

Lewis Hamilton diventa campione del mondo se…

Le cinque risposte che dovrà darci il GP degli Stati Uniti

Il programma completo del weekend di Austin

I precedenti della Ferrari ad Austin

Dove correrà Fernando Alonso nel 2019?

Il programma completo del GP degli Stati Uniti

I precedenti della Ferrari sulla pista di Austin

FOTOCATTAGNI