F1, GP Usa 2018: a che ora si corre e come vederlo in tv su Sky e TV8

Il Mondiale di Formula Uno 2018 saluta l’Estremo Oriente e si prepara per la doppietta Stati Uniti-Messico che si disputeranno senza soluzione di continuità. La prima tappa, la 18esima di questa stagione, si disputerà ad Austin, sul Circuit Of The Americas, per il Gran Premio degli Stati Uniti 2018. Sulla splendida pista texana Lewis Hamilton cercherà di vincere la gara e stappare lo champagne per festeggiare il suo quinto titolo iridato della carriera. Sebastian Vettel, dal canto suo, cerca la riscossa dopo i due passi falsi di Russia e Giappone.

Il tracciato di Austin è l’ideale per assistere a grandi battaglie, sorpassi, e spettacolo, con le sue curve e staccate nelle quali non si può sbagliare di un millimetro. Su questa pista, in sei edizioni, hanno vinto solamente due piloti: Lewis Hamilton, in ben 5 occasioni, e Sebastian Vettel, una volta, ai tempi della Red Bull. Sarà ancora una volta una sfida tra questi due grandi piloti?

Il fine settimana del GP degli Stati Uniti 2018 sarà trasmesso, come sempre, in diretta ed in esclusiva da SkySport, per mezzo dei canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207). Per quanto riguardano qualifiche e gara, poi, saranno previste le repliche anche su TV8 (canale 121 del pacchetto Sky e 8 del digitale terrestre). In streaming, invece, il weekend di Austin si potrà seguire per mezzo di SkyGo (riservato ai soli abbonati) per cui su smartphone, pc o tablet. OASport, come consuetudine, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni sessione, per non perdervi nemmeno un secondo dello spettacolo del COTA!

PROGRAMMA GP STATI UNITI 2018

Venerdì 19 ottobre

ore 17.00-18.30 Prove libere 1

ore 21.00-22.30 Prove libere 2

Sabato 20 ottobre

ore 20.00-21.00 Prove libere 3

ore 23.00-00.00 Qualifiche

Domenica 21 ottobre

ore 20.10 GP STATI UNITI

