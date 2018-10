LIVE F1, GP Usa 2018 in DIRETTA: la gara in tempo reale. Hamilton favorito, Vettel deve rimontare

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP degli Usa, quartultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito di Austin (Texas) Lewis Hamilton è pronto a conquistare il suo quinto titolo iridato in carriera. Ha buone possibilità per riuscirci l’inglese: partendo dalla pole con Sebastian Vettel in quinta posizione (arretrato di tre posizioni per non aver rispettato il limite di velocità in regime di bandiera rossa), Lewis può centrare il doppio obiettivo (vittoria di tappa e del campionato).

Proverà a rovinargli la festa la Ferrari, apparsa in ripresa rispetto agli ultimi round. La velocità dimostrata della SF71H è stata notevole e all’altezza delle Frecce d’Argento nel corso delle prove. Per cui Kimi Raikkonen (secondo) e appunto Vettel hanno delle possibilità concrete per potersi mettere in evidenza e sperare nella rimonta. Si prospetta una gara interessante anche per il meteo variabile che potrebbe significare l’arrivo della pioggia.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP degli Usa, quartultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si parte alle 20.10 italiane. Buon divertimento!

