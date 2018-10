F1, GP Stati Uniti 2018: risultati e classifiche prove libere 2. Lewis Hamilton domina ancora sul bagnato, Sebastian Vettel penalizzato di tre posizioni

La pioggia sorride ancora una volta a “Sua Maestà” Lewis Hamilton nel corso delle prove libere 2 del GP degli Stati Uniti, quartultima prova del Mondiale 2018. Il britannico delle Frecce d’Argento, prossimo ad aggiudicarsi il suo quinto titolo iridato, ha dominato il secondo turno di prove ad Austin (Texas) disputato su pista bagnata, dimostrando ancora una volta la sua superiorità anche in queste condizioni.

L’asso inglese con il crono di 1’48″716, montando gomme intermedie, ha distanziato di 1″012 la Toro Rosso del francese Pierre Gasly e di 1″082 la Red Bull di Max Verstappen, facendo la differenza in tutti i settori del tracciato americano e trovando con estrema facilita il limite. Appare chiaro che, anche con l’intervento di Giove Pluvio, sia il favorito numero 1 per la pole position e per la vittoria della corsa negli States. Una sessione molto particolare in cui il silenzio è stato rotto a 47′ dal termine vista la tanta acqua sulla pista. Tuttavia per il n.44 che ci sia sole o la pioggia non c’è differenza a quanto pare.

Per quanto riguarda la Ferrari il piazzamento non è ben augurante: Kimi Raikkonen (nono) e Sebastian Vettel (decimo), distanziati rispettivamente di 4″727 e di 5″196 dal leader. Un ritardo importante frutto di una monoposto instabile soprattutto sull’avantreno che non ha permesso ai due alfieri di Maranello di trovare il limite. Ovviamente, va tenuto in conto anche il carico di benzina, visto il ritardo da altre vetture solitamente più lente. Però è chiaro che c’è tanto lavoro da fare nel team del Cavallino Rampante per provare a contrastare Hamilton. Inoltre Seb è finito al centro di un caso nel corso delle PL1: a fine sessione, infatti, la direzione gara ha comunicato che il tedesco non ha rallentato abbastanza in regime di bandiere rosse e quindi sarà sanzionato con un arretramento in griglia di partenza dopo le qualifiche del sabato di 3 posizioni. Piove sul bagnato in casa Ferrari.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2 – GP STATI UNITI 2018

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 44 L. Hamilton (I) Mercedes 1’48″716 3 2 10 P. Gasly (I) Toro Rosso +01″012 1’49″728 10 3 33 M. Verstappen (I) Red Bull +01″082 1’49″798 5 4 14 F. Alonso (I) McLaren +03″012 1’51″728 3 5 27 N. Hulkenberg (I) Renault +03″492 1’52″208 6 6 28 B. Hartley (I) Toro Rosso +03″789 1’52″505 19 7 9 M. Ericsson (I) Sauber +04″354 1’53″070 9 8 2 S. Vandoorne (I) McLaren +04″638 1’53″354 10 9 07 K. Raikkonen (L) Ferrari +04″727 1’53″443 7 10 05 S. Vettel (I) Ferrari +05″196 1’53″912 8 11 16 C. Leclerc (I) Sauber +05″385 1’54″101 8 12 18 L. Stroll (L) Williams +05″921 1’54″637 5 13 11 S. Perez (I) Force India +06″247 1’54″963 6 14 31 E. Ocon (I) Force India +06″632 1’55″348 5 15 35 S. Sirotkin (L) Williams +06″730 1’55″446 3













