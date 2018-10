Sebastian Vettel, GP Stati Uniti 2018: “Penalità? Ho commesso un errore. Con la pioggia poco competitivi”

E’ proprio il caso di dirlo: piove sul bagnato ad Austin (Stati Uniti) per la Ferrari nel quartultimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sebastian Vettel, infatti, è stato penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza per non aver rallentato abbastanza in regime di bandiere rosse. Una sanzione che complica ulteriormente la vita al tedesco della Ferrari, in difficoltà con la SF71H in condizioni da bagnato, come il decimo posto delle prove libere 2 dimostra.

“Pensavo di aver rallentato a sufficienza in macchina ma a quanto pare non è stato così. E’ stato un mio errore e le regole sono le regole“, ammette Seb, intervistato da Sky Sport, aggiungendo: “Sul bagnato non siamo stati competitivi e dobbiamo lavorare per trovare il feeling giusto con la macchina”, la sottolineatura del teutonico, piuttosto scuro in volto per quanto accaduto in questo venerdì negativo per lui e la Rossa.

Di poche parole, come al solito, Kimi Raikkonen ha precisato quanto sia necessario trovare la messa a punto ideale: “La macchina va migliorata e girare in queste condizioni non è certo facile perché manca confidenza con l’avantreno“, le considerazioni scarne del finlandese, sempre ai microfoni di Sky Sport.

Notte fonda per la Ferrari visto il Lewis Hamilton scintillante delle prime due sessioni di prove? Bisogna attendere il sabato per avere le idee più chiare ma di sicuro questo weekend non inizia sotto una buona stella per il Cavallino Rampante.













