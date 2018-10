Dove correrà Fernando Alonso nel 2019? Spunta l’ipotesi Formula E col sogno 500 Miglia di Indianapolis

Dove correrà Fernando Alonso nel 2019? Questa è una delle domande più gettonate tra gli appassionati del motorsport: il due volte Campione del Mondo di Formula Uno lascerà il Circus al termine di questa stagione e ancora non si conosce quale sarà il suo futuro. Una strada potrebbe essere quella della Indy Car con l’obiettivo di conquistare la 500 Miglia di Indianapolis per completare il sogno della Tripla Corona ma nelle ultime ore sarebbe emersa la possibilità di un approdo dello spagnolo nella Formula E, la categoria riservata alle monoposto elettriche che sta attirando un interesse sempre maggiore.

La Gazzetta dello Sport ha parlato della possibile operazione che potrebbe portare l’asturiano nella categoria del futuro, un trasferimento caldeggiato dalla Nissan e-dams e dall’organizzatore del Mondiale Alejandro Agag. Si parla di un ingaggio di 10 milioni di euro, estremamente interessante visto che non si parla della categoria regina del motorsport e inoltre non gli sarebbe impedito di partecipare alla prossima 500 Miglia di Indianapolis. Fernando Alonso scioglierà gli ultimi dubbi nelle prossime settimane, nel frattempo si trova negli USA pronto per la gara di Austin al volante della sua McLaren in uno degli ultimi appuntamenti della carriera in F1 salvo clamorosi ritorni in futuro.