F1, GP Stati Uniti 2018: il caso Mercedes. La FIA approva la modifica ai cerchi delle ruote posteriori. Due pesi e due misure?

Tutto conforme al regolamento o quasi… La FIA ha emesso il suo giudizio relativamente al caso dei cerchi modificati delle ruote posteriori della Mercedes che qualche perplessità l’avevano generata nel Circus della F1. Come era stato infatti rivelato da motorsport.com la Ferrari, attraverso una lettera di segnalazione alla Federazione Internazionale, aveva fatto presente come la modifica presente sulla W09 Hybrid potesse essere una soluzione al surriscaldamento degli pneumatici ma nello stesso tempo dare un beneficio in termini aerodinamici.

La presenza dei fori sul mozzo, infatti, ha riportato alla mente un qualcosa che si era visto in passato, nel 2012, con la Red Bull, quando nel GP del Canada di quell’anno furono dichiarati irregolari sulla RB8 perché rappresentanti un sistema aerodinamico mobile, non conforme alle regole. La differenza in questo caso, allora, quale sarebbe? Stando a quanto riportato sempre da motorsport.com, i fori della vettura di Brackley sarebbero molto piccoli e di conseguenza il guadagno aerodinamico trascurabile. Ciò è emerso dall’analisi dei commissari per cui pericolo scampato per le Frecce d’Argento.

Ci potranno però essere delle polemiche in quando Nicholas Tombazis, tecnico FIA, avrebbe applicato il principio della “illegalità limitata” per quanto detto precedentemente e ciò può creare un precedente pericoloso per il rispetto del regolamento e la sua interpretazione.













