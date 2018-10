F1, GP Usa 2018: Lewis Hamilton vince il Mondiale se…Tutte le possibili combinazioni

67 punti di vantaggio su Sebastian Vettel a quattro gare dal termine del Mondiale 2018 di Formula Uno sono un bottino importante. Ne è consapevole Lewis Hamilton che si presenta alla vigilia del GP degli Stati Uniti coi favori del pronostico. Il britannico, reduce da quattro successi consecutivi, è pronto per realizzare la sua cinquina su un tracciato che lo ha visto vittorioso in cinque occasioni.

Ad Austin, infatti, il n.44 è sempre andato fortissimo, interpretando come nessun altro le difficoltà di un circuito molto tecnico in cui vi sono parte veloci e lente e dove il bilancio aerodinamico è fondamentale. Le prove libere che si sono tenute ieri sotto la pioggia hanno dimostrato che Lewis e la sua Mercedes sono in palla e possono scrivere la parola fine a questo campionato. Un esito reso ancor più probabile dalla sanzione comminata a Vettel, reo di non aver rallentato abbastanza in regime di bandiera rossa nel corso delle PL1. Il tedesco infatti è stato penalizzato di 3 posizioni in griglia di partenza e, viste le difficoltà della SF71H, si prospetta una gara complicata.

Di seguito, quindi, tutte le combinazioni che permetterebbero all’inglese di diventare Campione del Mondo per la quinta volta in carriera già negli USA.

LEWIS HAMILTON CAMPIONE DEL MONDO AD AUSTIN SE:

– Se vince e Vettel fa terzo o peggio

– Se arriva secondo e Vettel fa quinto o peggio

– Se arriva terzo e Vettel fa settimo o peggio

– Se arriva quarto e Vettel fa ottavo o peggio

– Se arriva quinto e Vetel fa nono o peggio

– Se arriva sesto e Vettel non va a punti













