F1, GP Stati Uniti 2018: prove libere 1. Prima sessione dominata da pioggia e Lewis Hamilton, lontane le Ferrari

Lewis Hamilton (Mercedes) inizia nel migliore dei modi il fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno, in una prima sessione di prove libere decisamente condizionata dalla pioggia. L’asfalto si è presentato particolarmente bagnato lungo tutto il corso del turno e non ha permesso ai piloti di forzare come avrebbero voluto. L’inglese, che in questo weekend potrebbe già laurearsi campione del mondo per la quinta volta in carriera, ha completato pochi giri, ma è stato in grado di stampare un eccellente 1:47.502 distanziando nettamente tutti i rivali e dimostrando, ancora una volta, di essere il migliore quando si deve guidare sul viscido.

Alle sue spalle si sono classificati il suo compagno di scuderia, Valtteri Bottas ma con un distacco di ben 1.304, mentre al terzo e quarto posto troviamo le due Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, rispettivamente a 1.345 e 1.824 dal campione del mondo in carica. Terza fila virtuale per le due Ferrari con Sebastian Vettel davanti a Kimi Raikkonen. I due piloti della scuderia di Maranello sono apparsi in difficoltà sul bagnato con le loro SF71H, facendo fatica a controllare la vettura in uscita di curva ed in frenata. Il tedesco si è fermato a due secondi da Hamilton, mentre il finlandese ha sfiorato i 2.5 di distacco. Completano la top ten lo spagnolo Carlos Sainz (Renault) settimo a 3.163, ottavo il francese Romain Grosjean (Haas) a 3.319, nono Charles Leclerc (Alfa Romeo Sauber) a 3.459, mentre è decimo il suo compagno di box, lo svedese Marcus Ericsson a 3.514.

La sessione ha preso il via con la pista ai limiti della praticabilità, vista la notevole quantità di acqua caduta tra la notte e le prime ore della mattinata. Le vetture hanno saggiato l’asfalto ovviamente con le gomme da bagnato estremo ma senza fissare nessun tempo. Il primo a scendere sul tracciato con le gomme Intermedie è stato Max Verstappen dopo trenta minuti dall’avvio del turno, seguito poco dopo anche da Daniel Ricciardo e Valtteri Bottas che ha colto l’occasione per provare la nuova versione di HALO in vista della stagione 2019.

La FP1 ha visto anche qualche minuto sotto il regime di bandiera rossa per permettere ai commissari di ripulire l’asfalto dalla ghiaia portata in pista da alcuni piloti. Questi primi 90 minuti hanno dato l’occasione ai protagonisti di capire come si comportano le rispettive vetture sul bagnato, sapendo che anche la giornata di domani non dovrebbe essere esente dalla pioggia ma, nel complesso, sono risultati assolutamente interlocutori, con tempi ancora altissimi e piloti che non hanno forzato al loro massimo. La seconda sessione sarà di scena alle ore 21.00 italiane.

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 44 L. Hamilton (I) Mercedes 1’47″502 2 77 V. Bottas (I) Mercedes 1’48″806 3 33 M. Verstappen (I) Red Bull 1’48″847 4 03 D. Ricciardo (I) Red Bull 1’49″326 5 05 S. Vettel (I) Ferrari 1’49″489 6 07 K. Raikkonen (I) Ferrari 1’49″928 7 55 C. Sainz (I) Renault 1’50″665 8 08 R. Grosjean (I) Haas 1’50″821 9 9 M. Ericsson (I) Sauber 1’51″016 10 14 F. Alonso (I) McLaren 1’51″036 11 16 C. Leclerc (I) Sauber 1’51″122 12 47 L. Norris (I) McLaren 1’51″232 13 10 P. Gasly (I) Toro Rosso 1’51″234 14 11 S. Perez (I) Force India 1’51″459 15 20 K. Magnussen (I) Haas 1’51″614 16 31 E. Ocon (I) Force India 1’51″655 17 27 N. Hulkenberg (I) Renault 1’51″717 18 35 S. Sirotkin (I) Williams 1’51″830



