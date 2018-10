LIVE F1, GP Giappone 2018 in DIRETTA: qualifiche. Verso una prima fila Mercedes, Ferrari per il miracolo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Giappone 2018, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Suzuka, Lewis Hamilton arriva più in forma che mai, reduce da tre vittorie consecutive (5 nelle ultime 6 gare) che ne hanno consolidato la leadership. Il britannico infatti può contare su 50 punti di vantaggio sul ferrarista Sebastian Vettel e a 5 corse dalla conclusione il campionato sembra orientato ancora una volta in favore di Lewis.

Un dominio che la Ferrari dovrà assolutamente interrompere per tenere in vita un Mondiale che pare decisamente lontano. La SF71H, infatti, non ha dato la sensazione di essersi evoluta a sufficienza in queste ultime uscite, perdendo quel ruolo di leadership che specie nell’estate trascorsa le apparteneva. La perdita di efficienza nello sfruttamento degli pneumatici Pirelli e un power unit non più superiore a quella delle Mercedes tra i motivi principali di questa regressione. Sfortunatamente le prove libere del venerdì hanno confermato la tendenza descritta. Hamilton ha volato con poca e molta benzina a bordo e la W09 sembra essere sui binari. Forse solo la pioggia potrebbe andare ad alterare gli equilibri ma anche in quel caso all’inglese non dispiacerebbe. Serve un miracolo alla scuderia di Maranello!

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Giappone 2018, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.00. Buon divertimento!

7.32: “Innanzitutto la Ferrari è regolare, lo è oggi e lo era all’inizio della stagione. Per quanto riguarda la questione dei due sensori, questo progetto è complesso ma è una proprietà intellettuale della Ferrari. Se oggi tutto il paddock sa che la FIA ci ha richiesto, e di comune accordo, per andargli incontro, abbiamo accettato di mettere il secondo sensore, mi auguro che un domani un progetto che è una proprietà intellettuale nostra non venga conosciuto da tutto il paddock. Perché quello sarebbe veramente grave“, queste le dichiarazioni di Maurizio Arrivabene, circa la questione sensore sulla batteria della Ferrari che ha tenuto banco.

7.28: Difficile che la Red Bull possa inserirsi nella lotta per la pole: il deficit in potenza qui a Suzuka si fa sentire e quindi per Verstappen e Ricciardo si prospetta un time-attack complicato.

7.25: Grande agitazione nel Team Renault per cercare di mettere in pista Hulkenberg per le qualifiche che, lo ricordiamo, inizieranno alle 8.00. Stando alle ultime indiscrezioni, non ci dovrebbero essere problemi sul cambio e quindi si prendono un bel rischio.

7.23: Suzuka che è un feudo delle Frecce d’Argento: nelle ultime quattro stagioni solo la Mercedes è salita sul gradino più alto del podio, con tre vittorie di Hamilton e una di Rosberg.

7.20: Appare evidente che la Ferrari dovrà massimizzare la propria prestazione, dovendo inseguire in campionato: i 50 punti di ritardo da Hamilton parlano chiaramente. Vero è che il buon Lewis, a Suzuka, sembra in uno stato di grazia per cui sarà molto difficile strappargli la pole e la vittoria.

7.19: Pertanto la messa a punto ideale sarà un compromesso aerodinamico, perché sarà necessario avere una monoposto veloce, stabile ma anche maneggevole.

7.16: Ferrari che però ha lavorato tanto per migliorare le proprie prestazioni e, al momento, il t-1 è quello in cui la Mercedes riesce a fare la differenza. Una zona nella quale il bilancio aerodinamico conta moltissimo, aspetto nel quale le Frecce d’Argento sembrano essere migliori.

7.13: Squadre che hanno lavorato in questi giorni per trovare il giusto compromesso tra un assetto carico/scarico. Mercedes che si è dimostrata particolarmente “bassa”.

Despite this scruffy early moment, Hamilton grabbed the quickest time in FP3#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/DvWjOxcSSI — Formula 1 (@F1) October 6, 2018

7.09: Su questo circuito frenate impegnative: ci sono quattro staccate molto impegnative e la frenata più esigente è quella della chicane Casio Triangle. Dischi e pastiglie non saranno troppo sollecitati dal momento che anche il raffreddamento è adeguato in quanto le velocità medie sono comunque piuttosto elevate.

7.06: Il tracciato nipponico, inoltre, richiede un carico aerodinamico medio o medio/basso e una particolare cura nel bilanciamento della monoposto per la percorrenza della curva più veloce, la 130R. L’utilizzo dell’ala mobile consente un aumento di velocità di soli 4 km/h perché il rettilineo dove può essere sfruttata non è molto lungo e l’aerodinamica è già di carico (e resistenza) moderata.

7.03: C’è vento in circuito e sembra difficile che pioverà. Tuttavia c’è grande incertezza sul meteo.

7.01: Tra i settori più interessanti del circuito, c’è il t-1 caratterizzato da una serie di curve ad “S” in rapida successione e dalla Spoon Curve, un semicerchio a raggio costante in contropendenza. Questa piega è ricavata da un piccolo circuito interno tondo, utilizzato dalla Honda per testare la deriva degli pneumatici delle proprie vetture. In questa zona vi è stato l’incidente di Nico Hulkenberg (Renault). Bisogna verificare se i tecnici riusciranno a mettere in pista la vettura del tedesco:

Hulk Smash 💥 Can Renault get their man fixed up in time for Qualifying?#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/rCkjIGZ7jJ — Formula 1 (@F1) October 6, 2018

7.00: Suzuka è sicuramente uno dei tracciati più amati dai piloti e a livello tecnico esalta come pochi l’efficienza aerodinamica delle monoposto. La pista presenta dei dislivelli altimetrici ed offre zone ad alta velocità alternate a settori difficili da affrontare, come la chicane che immette sul rettilineo finale

6.58: La Rossa, infatti, ha saputo trovare una buona messa a punto, migliorando chiaramente anche dal punto di vista del motore. Tuttavia Lewis resta il candidato numero uno per la pole

6.55: Ferrari che cercherà di mettere il bastone tra le ruote a Lewis. Sebastian Vettel si è avvicinato sensibilmente rispetto al venerdì al rivale e il solo decimo di ritardo delle PL3 alimenta speranze.

6.52: Si prospetta un time-attack nel quale Lewis Hamilton ha i favori del pronostico: il britannico ha ottenuto i migliori tempi in tutti e tre i turni delle libere, facendo soprattutto la differenza nel primo settore della pista. In grande spolvero il 33enne inglese che vuol piazzare un altro mattoncino importante in quest’annata per lui così esaltante.

6.50: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Giappone 2018, 17° round del Mondiale di Formula Uno.

