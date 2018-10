F1, GP Giappone 2018: la Ferrari correrà con una nuova livrea! Novità su cofano motore e ala posteriore

La Ferrari disputerà il GP del Giappone 2018, in programma nel weekend a Suzuka, con una nuova livrea. Il Cavallino Rampante ha infatti deciso di apportare delle correzioni cromatiche rispetto a quanto siamo soliti vedere, in particolar modo sul cofano motore, sui barge board e sull’ala posteriore. Si tratta di un cambiamento che coincide con l’inizio di una nuova attività della Philip Morris International, uno degli sponsor della scuderia di Maranello.

Come riporta it.motorsport, non si conosce ancora la portata del cambiamento sulla SF71H ma è già trapelato un video in attesa di vedere all’opera la monoposto a partire da venerdì con le prove libere. Si parla di un cambio di colorazione per mostrare una nuova spinta da parte dell’azienda a trasformare alcune delle sue attività commerciali soprattutto nei campi della scienza, della tecnologica e dell’innovazione.

